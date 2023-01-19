Показываем, как Красный, Ипподромская и другие улицы потеряли по полосе из-за снежных валов — почему их не убирают

Серия недавних снегопадов заметно осложнила дорожную ситуацию в Новосибирске, что ни день, то 8 баллов, а то и 9. Причем бывает так, что снегопада уже нет, а пробки всё равно есть — причина этого в сужении дорог на 1–2 полосы. Дорожная техника сгребает снег с проезжей части к краям, вот образовавшиеся валы и «сжирают» полезную ширину улицы. Мы посмотрели состояние только некоторых основных дорог города и сейчас вам покажем, как происходит сужение.