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Показываем, как Красный, Ипподромская и другие улицы потеряли по полосе из-за снежных валов — почему их не убирают

Снегопада уже нет, а пробки все равно есть — причина этого в сужении дорог на 1–2 полосы

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Как вам такой снежный вал?

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Серия недавних снегопадов заметно осложнила дорожную ситуацию в Новосибирске, что ни день, то 8 баллов, а то и 9. Причем бывает так, что снегопада уже нет, а пробки всё равно есть — причина этого в сужении дорог на 1–2 полосы. Дорожная техника сгребает снег с проезжей части к краям, вот образовавшиеся валы и «сжирают» полезную ширину улицы. Мы посмотрели состояние только некоторых основных дорог города и сейчас вам покажем, как происходит сужение.

Посмотрите сначала наш небольшой видеоролик — вы увидите, как 4-полосные дороги стали 2-полосными, как даже на Красном проспекте исчезла одна полоса, как плотно прижимаются машины друг к другу из-за малой ширины дороги.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Дмитрий Косенко

Улица Мясниковой

Справа очень много снега

Справа очень много снега

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Новейший проект мэрии, современная 4-полосная дорога. Зимой она превращается в 2-полосную, благо, хоть машин тут немного.

Красный проспект

Тут не 2, а 3 полосы

Тут не 2, а 3 полосы

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В 3 ряда уже не проходят

В 3 ряда уже не проходят

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Главная улица города и то обслуживается неидеально. Думаете, здесь две полосы? А нет, их тут три. В три полосы на некоторых участках машины идут совсем впритирку, а если по правому ряду едет автобус, ему уже не пройти.

Ипподромская магистраль

Справа ехать тесно

Справа ехать тесно

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Главная скоростная магистраль города. Мы видим, что полос вроде 3, но правая совсем тесная. И для скоростной езды никак не подходит.

Улица Кошурникова

На Кошурникова можно задеть сугроб

На Кошурникова можно задеть сугроб

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Аналогичная ситуация на Кошурникова, того и гляди правым бортом какой-нибудь сугроб заденешь. Хорошо хоть в целом улица очень широкая.

Дуси Ковальчук

А <nobr class="_">когда-то</nobr> было 3 полосы

А когда-то было 3 полосы

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Пресловутые трамвайные платформы, уж сколько на них было жалоб от водителей, ведь они сужают дороги даже в летнее время. Вот мы видим, как снежный вал отъедает от проезжей части почти метр, машины идут через это горлышко фактически в 1,5 ряда.

Проспект Дзержинского

Справа тесно

Справа тесно

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На Дзержинского ситуация, аналогичная Ипподромской, очень тесный правый ряд. Спасает то, что в целом транспортные потоки тут некритичные.

Улица Бориса Богаткова

Грузовик не объедешь

Грузовик не объедешь

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Едем за КАМАЗом, в 2 ряда машины уже двигаться не могут, если одна из них — широкий грузовик или автобус. Две легковушки еще как-то поместятся.

Улица Красина

Справа не протиснуться

Справа не протиснуться

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Вот мы едем в правом ряду, но опередить джип в левой полосе не можем, снежный вал отъел критическую ширину полосы. Так 4-полоски превращаются в 2-полоски.

Улица Тюленина

Справа снежные поля

Справа снежные поля

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Ну и апогей — целые снежные поля и сугробы на Тюленина. Благо, что сама улица 6-полосная и даже эти залежи снега не блокируют движение.

А на представленном ниже фотоснимке показано, как должно быть, — аккуратно срезан весь мешающий вал. Конечно, на всех улицах и в ежедневном режиме такое обеспечить невозможно, как говорится, ни физически, ни химически.

Так должно быть

Так должно быть

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— Нормативы есть, они устанавливают величину снежных валов, где их можно располагать, где нет. В том числе есть ограничения по перекресткам, по остановкам, по высоте валов. Есть сроки по их уборке, предельные сроки после окончания снегопада, все это ГОСТ-50597. Этот ГОСТ каждый год не соблюдается, причем системно и массово. Никто пока не может обеспечить соблюдение этого ГОСТа, ни прокуратура, ни другие надзорные органы. Мы сейчас если выйдем на абсолютно любую улицу города, то зафиксируем целый перечень нарушений этого ГОСТа, что является административным правонарушением, — объясняет ситуацию координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Мы спросили мэрию Новосибирска, какие меры предпринимаются к соблюдению ГОСТ-50597, как организована уборка валов на важнейших улицах города, таких как Красный проспект, — ответ мы обязательно вам сообщим.

Ранее НГС писал о том, что суд обязал мэрию купить спецтехнику для уборки дорог.

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