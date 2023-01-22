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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Парковщики от бога». Как хозяева «Мерседеса» 888 и «Камри» 555 ставят свои дорогие машины и кому мешают

Очередные автохамы недели на улицах Новосибирска

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Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 313-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Парковщики от бога, Красный проспект и Державина, — сообщают наши читатели (фото выше).

Хорошо устроился

Хорошо устроился

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Хороший островок, надо его использовать. И никому не мешает.

Просто бросил и ушел

Просто бросил и ушел

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И машинам не проехать, и людям не пройти по тротуару. Высший пилотаж.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Нехорошие водители облюбовали газон на улице Новогодней, обидно до слёз, что с ним будет летом (это красная «Сузуки»). А кому не хватило газона, можно и на пешеходную дорожку, проходик же небольшой оставил — и на том спасибо, — пишут местные жители.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Если на аварийке, то разгрузиться под знаком можно. Особенно стоя на выделенной полосе.

Стоянка на дорожке

Стоянка на дорожке

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— Неправильная парковка на тротуаре. Ул. Б. Богатова, 194/3, — уточняет Марина.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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Эвакуатор увозит машину из зоны пешеходного перехода.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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Тебя тоже увезут, как ни прижимайся к белой машине. 5 метров до знака нет.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— На улице Гурьевской, 68/2 устроили парковку на тротуаре. Заезжают, не стесняясь, прижимая пешеходов, и так каждый день, — недоволен Илья.

Стоянка на Горской

Стоянка на Горской

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— Парковка на тротуаре, Маркса, 57. Ничего не изменилось, лезут туда, — пишут очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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