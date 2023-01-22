«Парковщики от бога». Как хозяева «Мерседеса» 888 и «Камри» 555 ставят свои дорогие машины и кому мешают

Представляем новый, 313-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Парковщики от бога, Красный проспект и Державина, — сообщают наши читатели (фото выше).
Хороший островок, надо его использовать. И никому не мешает.
И машинам не проехать, и людям не пройти по тротуару. Высший пилотаж.
— Нехорошие водители облюбовали газон на улице Новогодней, обидно до слёз, что с ним будет летом (это красная «Сузуки»). А кому не хватило газона, можно и на пешеходную дорожку, проходик же небольшой оставил — и на том спасибо, — пишут местные жители.
Если на аварийке, то разгрузиться под знаком можно. Особенно стоя на выделенной полосе.
— Неправильная парковка на тротуаре. Ул. Б. Богатова, 194/3, — уточняет Марина.
Эвакуатор увозит машину из зоны пешеходного перехода.
Тебя тоже увезут, как ни прижимайся к белой машине. 5 метров до знака нет.
— На улице Гурьевской, 68/2 устроили парковку на тротуаре. Заезжают, не стесняясь, прижимая пешеходов, и так каждый день, — недоволен Илья.
— Парковка на тротуаре, Маркса, 57. Ничего не изменилось, лезут туда, — пишут очевидцы.