«Парковщики от бога». Как хозяева «Мерседеса» 888 и «Камри» 555 ставят свои дорогие машины и кому мешают

— Нехорошие водители облюбовали газон на улице Новогодней, обидно до слёз, что с ним будет летом (это красная «Сузуки»). А кому не хватило газона, можно и на пешеходную дорожку, проходик же небольшой оставил — и на том спасибо, — пишут местные жители.