Водитель «Тойоты» ехал по широкой улице и в него врезался «Солярис» из двора. Почему виновником признали первого

— Двигался по улице Спортивная в прямом направлении. Напротив дома 21 со второстепенной дороги (прилегающей территории), не убедившись в безопасности маневра, справа, не пропустив, выехал автомобиль. Ударил мой автомобиль в правую сторону. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД однозначно дали понять, что это выезд из прилегающей территории, вина второго участника, с чем он согласился. На состоявшимся разборе по адресу Владимировская, 2а неожиданно признали виновником ДТП меня, мотивируя тем, что дороги, по которой я ехал, якобы не существует. И признав обе дороги для движения равноценными, установили мою вину, руководствуясь правилом помехи справа, — рассказывает Макаров.