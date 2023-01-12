Водитель «Тойоты» ехал по широкой улице и в него врезался «Солярис» из двора. Почему виновником признали первого

Новосибирец Дмитрий Макаров с женой борются за свое право считаться невиновными в ДТП, которое произошло в микрорайоне «Чистая слобода». Супруги двигались по широкой дороге вдоль домов, когда в них врезался автомобиль, выезжавший со двора — казалось бы, элементарная ситуация с выездом с прилегающей территории. Но в ГИБДД виновными признали супругов по помехе справа — разбираем ситуацию и предостерегаем других водителей.
Итак, микрорайон «Чистая слобода», улица Спортивная. На карте представлены траектории движения автомобилей: красный цвет — это «Тойота-Алекс» Дмитрия Макарова, синий — «Хендэ-Солярис» второй стороны.
«Тойота-Алекс» едет по широкой дороге вдоль домов, а «Солярис» выезжает со двора между домов. На фото ниже — вид из кабины «Тойоты» Дмитрия Макарова.
— Двигался по улице Спортивная в прямом направлении. Напротив дома 21 со второстепенной дороги (прилегающей территории), не убедившись в безопасности маневра, справа, не пропустив, выехал автомобиль. Ударил мой автомобиль в правую сторону. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД однозначно дали понять, что это выезд из прилегающей территории, вина второго участника, с чем он согласился. На состоявшимся разборе по адресу Владимировская, 2а неожиданно признали виновником ДТП меня, мотивируя тем, что дороги, по которой я ехал, якобы не существует. И признав обе дороги для движения равноценными, установили мою вину, руководствуясь правилом помехи справа, — рассказывает Макаров.
То есть оба направления — и дорога вдоль домов, и выезд из двора — были признаны равноценными, и в таком случае действительно должно действовать правило помехи справа.
Пункт 8.9 ПДД. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.
Но как же так получилось, что широкая дорога вдруг у нас не имеет преимущества перед прилегающей территорией? А такое может быть, если недавно построенной дороге (а это новая застройка) еще не дали никакого статуса, не признали никакой улицей.
— Если дороги юридически не существует, то да, виновником ДТП может быть признан [Макаров]. Ситуация интересная, спорная, и тут, как я думаю, есть определенный пробел в праве. Впрочем, в суде есть шансы поспорить. Но есть риск при оспаривании постановления ГИБДД получить нехорошее судебное решение. В любом случае в суде надо заявить ходатайство об истребовании у ответственной организации схемы организации дорожного движения в данном месте, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Возможно, этот участок считается придомовой территорией — мы спросили у мэрии Новосибирска, каков статус участка и будет ли он изменен. Ведь по логике вещей, по здравому смыслу автомобили, которые едут прямо по широкой, явно более главной дороге, должны иметь преимущество перед выезжающими со двора. Ответ властей мы сообщим, а пока водители должны быть аккуратны в этом и подобном местах города. Ведь аварии по аналогичной схеме происходят регулярно.
— На этом участке очень ограниченная видимость из-за большого количества собранного в кучи снега, особенно на перекрестках и выездах с дворовой территории. На данном участке часто происходят ДТП, — отмечает Дмитрий Макаров, который в данный момент подал на обжалование постановления ГИБДД в вышестоящую инстанцию.
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