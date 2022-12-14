Карта «Бионорда». Публикуем полный список улиц, которые посыпают реагентом, — ищите свою

Противогололедный реагент «Бионорд» используется в Новосибирске на улицах 6 районов из 10, сообщили НГС в департаменте транспорта мэрии города. Напомним, ранее жители жаловались на «Бионорд», поскольку даже в мороз из-за него на дорогах образуются грязь и слякоть.
Сегодня мы публикуем полный список конкретных улиц (или участков улиц), где дорожники в этом сезоне использовали или будут использовать «Бионорд». Вы можете посмотреть список улиц по районам на наших карточках в своем мобильном устройстве, также представлена интерактивная карта, где можно наглядно увидеть, как сеть «бионордных» улиц опутывает город.
Естественно, больше всего реагент используется в центре города, это прежде всего весь Красный проспект, пл. Ленина, Вокзальная магистраль, ул. Гоголя, ул. Фрунзе, Ипподромская магистраль. Отдельно можно отметить улочки, которые подходят к мэрии и правительству региона, их тоже посыпают «Бионордом»: Депутатская, Свердлова.
Обрабатываются Димитровский мост, проспект Димитрова, ул. Нарымская, ул. Жуковского и далее северное направление к особнякам шишек по Дачному шоссе. Обрабатываются 1-е Мочищенское шоссе и ул. Кедровая до Родников.
На юге и востоке реагент используется на ул. Большевистской, Октябрьской магистрали, ул. Никитина. На левом берегу только Станционная и проезд Энергетиков обрабатываются «Бионордом». В Академгородке поливают основные улицы района: Морской проспект, проспект Лаврентьева и др.
Как видим, в списке нет ни одной улицы Кировского, Дзержинского, Калининского и Первомайского районов. Далее дополнительно представляем этот список в текстовом виде.
Железнодорожный район:
- проспект Димитрова (от ж/д путепровода до пл. Кондратюка);
- ул. Нарымская (от ул. Сибирской до пл. Трубникова);
- пл. Гарина-Михайловского (от ул. Челюскинцев до Вокзальной магистрали);
- Вокзальная магистраль (от ул. Советской до ул. Челюскинцев);
- ул. Сибирская (от ул. Советской до ул. Нарымская);
- ул. Ленина (от ул. Советской до Пр. Димитрова);
- ул. Челюскинцев (от ул. Советской до ул. Ленина);
- пл. Кондратюка;
- ул. Владимировская (от развязки Димитровского моста до границы с Заельцовским районом);
- ул. Фабричная (от ж/д путепровода до развязки Димитровского моста).
Центральный район:
- Красный проспект (от эстакады на пл. Инженера Будагова до ул. Писарева);
- Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Каменской);
- пл. Инженера Будагова;
- ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Селезнева);
- ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Максима Горького);
- ул. Фрунзе (от ул. Советской до ул. Селезнева);
- ул. Селезнева (от ул. Фрунзе до ул. Гоголя);
- ул. Ипподромская (от ул. Кропоткина до пл. Инженера Будагова);
- ул. Орджоникидзе (от ул. Советской до пл. Ленина);
- ул. Ленина (от ул. Советской до пл. Ленина);
- ул. Свердлова (от ул. Советской до ул. Серебренниковской);
- ул. Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);
- ул. Депутатская (от Красного проспекта до ул. Каменской).
Октябрьский район:
- ул. Большевистская (от пл. Южной до развязки у ТЦ «Метро Кэш энд Керри»);
- ул. Восход (от ул. Зыряновской до ул. Кирова);
- Октябрьская магистраль (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская);
- ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина);
- ул. Кирова (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Восход).
Заельцовский район:
- Красный проспект (от границы Центрального района (ж/д п/п) до Мочищенского шоссе (дамба ул. Аэропорта));
- пл. Калинина;
- ул. Жуковского (от ул. Стасова до Мочищенского шоссе);
- ул. Нарымская (от ж/д путепровода до ул. Д. Ковальчук);
- ул. Плановая (от ул. Д. Ковальчук до ул. Стасова);
- Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до Дачного шоссе);
- 1-е Мочищенское шоссе (от Дачного шоссе до Краснояровского шоссе);
- Ул. Кедровая (от Мочищенского шоссе до ул. Краузе);
- Ул. Владимировская (от ул. Д. Ковальчук до границы с ж/д районом (ж/д переезд);
- Ул. Дачное шоссе (от Мочищенского шоссе до въезда в санаторий);
- от ООТ «Дачи» до ООТ «Военный санаторий Ельцовка».
Ленинский район:
- ул. Станционная;
- ар. Энергетиков.
Советский район:
- Морской проспект;
- пр. Лаврентьева;
- пр. Строителей;
- Университетский проспект;
- ул. Ильича;
- ул. Жемчужная;
- ул. Инженерная;
- ул. Будкера;
- ул. Николаева.
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