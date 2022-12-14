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Карта «Бионорда». Публикуем полный список улиц, которые посыпают реагентом, — ищите свою

Смотрите карточки со списками и интерактивную карту

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Обрабатываются улицы 6 районов Новосибирска

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Противогололедный реагент «Бионорд» используется в Новосибирске на улицах 6 районов из 10, сообщили НГС в департаменте транспорта мэрии города. Напомним, ранее жители жаловались на «Бионорд», поскольку даже в мороз из-за него на дорогах образуются грязь и слякоть.

Использованием реагентов недовольны многие автомобилисты

Использованием реагентов недовольны многие автомобилисты

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Сегодня мы публикуем полный список конкретных улиц (или участков улиц), где дорожники в этом сезоне использовали или будут использовать «Бионорд». Вы можете посмотреть список улиц по районам на наших карточках в своем мобильном устройстве, также представлена интерактивная карта, где можно наглядно увидеть, как сеть «бионордных» улиц опутывает город.

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Естественно, больше всего реагент используется в центре города, это прежде всего весь Красный проспект, пл. Ленина, Вокзальная магистраль, ул. Гоголя, ул. Фрунзе, Ипподромская магистраль. Отдельно можно отметить улочки, которые подходят к мэрии и правительству региона, их тоже посыпают «Бионордом»: Депутатская, Свердлова.

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Обрабатываются Димитровский мост, проспект Димитрова, ул. Нарымская, ул. Жуковского и далее северное направление к особнякам шишек по Дачному шоссе. Обрабатываются 1-е Мочищенское шоссе и ул. Кедровая до Родников.

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На юге и востоке реагент используется на ул. Большевистской, Октябрьской магистрали, ул. Никитина. На левом берегу только Станционная и проезд Энергетиков обрабатываются «Бионордом». В Академгородке поливают основные улицы района: Морской проспект, проспект Лаврентьева и др.

Как видим, в списке нет ни одной улицы Кировского, Дзержинского, Калининского и Первомайского районов. Далее дополнительно представляем этот список в текстовом виде.

Железнодорожный район:

  • проспект Димитрова (от ж/д путепровода до пл. Кондратюка);
  • ул. Нарымская (от ул. Сибирской до пл. Трубникова);
  • пл. Гарина-Михайловского (от ул. Челюскинцев до Вокзальной магистрали);
  • Вокзальная магистраль (от ул. Советской до ул. Челюскинцев);
  • ул. Сибирская (от ул. Советской до ул. Нарымская);
  • ул. Ленина (от ул. Советской до Пр. Димитрова);
  • ул. Челюскинцев (от ул. Советской до ул. Ленина);
  • пл. Кондратюка;
  • ул. Владимировская (от развязки Димитровского моста до границы с Заельцовским районом);
  • ул. Фабричная (от ж/д путепровода до развязки Димитровского моста).

Центральный район:

  • Красный проспект (от эстакады на пл. Инженера Будагова до ул. Писарева);
  • Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до ул. Каменской);
  • пл. Инженера Будагова;
  • ул. Гоголя (от ул. Советской до ул. Селезнева);
  • ул. Каменская (от Октябрьской магистрали до ул. Максима Горького);
  • ул. Фрунзе (от ул. Советской до ул. Селезнева);
  • ул. Селезнева (от ул. Фрунзе до ул. Гоголя);
  • ул. Ипподромская (от ул. Кропоткина до пл. Инженера Будагова);
  • ул. Орджоникидзе (от ул. Советской до пл. Ленина);
  • ул. Ленина (от ул. Советской до пл. Ленина);
  • ул. Свердлова (от ул. Советской до ул. Серебренниковской);
  • ул. Сибревкома (от Красного проспекта до ул. Серебренниковской);
  • ул. Депутатская (от Красного проспекта до ул. Каменской).

Октябрьский район:

  • ул. Большевистская (от пл. Южной до развязки у ТЦ «Метро Кэш энд Керри»);
  • ул. Восход (от ул. Зыряновской до ул. Кирова);
  • Октябрьская магистраль (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Каменская);
  • ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина);
  • ул. Кирова (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Восход).

Заельцовский район:

  • Красный проспект (от границы Центрального района (ж/д п/п) до Мочищенского шоссе (дамба ул. Аэропорта));
  • пл. Калинина;
  • ул. Жуковского (от ул. Стасова до Мочищенского шоссе);
  • ул. Нарымская (от ж/д путепровода до ул. Д. Ковальчук);
  • ул. Плановая (от ул. Д. Ковальчук до ул. Стасова);
  • Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до Дачного шоссе);
  • 1-е Мочищенское шоссе (от Дачного шоссе до Краснояровского шоссе);
  • Ул. Кедровая (от Мочищенского шоссе до ул. Краузе);
  • Ул. Владимировская (от ул. Д. Ковальчук до границы с ж/д районом (ж/д переезд);
  • Ул. Дачное шоссе (от Мочищенского шоссе до въезда в санаторий);
  • от ООТ «Дачи» до ООТ «Военный санаторий Ельцовка».

Ленинский район:

  • ул. Станционная;
  • ар. Энергетиков.

Советский район:

  • Морской проспект;
  • пр. Лаврентьева;
  • пр. Строителей;
  • Университетский проспект;
  • ул. Ильича;
  • ул. Жемчужная;
  • ул. Инженерная;
  • ул. Будкера;
  • ул. Николаева.

Почитайте еще, как НГС проник в спецгараж ГИБДД: что внутри у патрульных машин и в чем секрет красного маячка ДПС.

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ГололедРеагентДорогиБионорд
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