Карта «Бионорда». Публикуем полный список улиц, которые посыпают реагентом, — ищите свою

Сегодня мы публикуем полный список конкретных улиц (или участков улиц), где дорожники в этом сезоне использовали или будут использовать «Бионорд». Вы можете посмотреть список улиц по районам на наших карточках в своем мобильном устройстве, также представлена интерактивная карта, где можно наглядно увидеть, как сеть «бионордных» улиц опутывает город.

