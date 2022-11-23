Рассекречен первый «Москвич»: столичный завод начал выпуск кроссовера на замену Renault Duster

В те же дни было анонсировано, что на заводе возродят выпуск автомобилей под советским брендом «Москвич». Определенная логика в этом была: завод Renault располагался в одном из цехов бывшего завода АЗЛК (Автомобильного завода Ленинского комсомола), который до начала нулевых годов делал автомобили «Москвич». Последней массовой моделью был Москвич-2141 и ряд его модификаций. В 2006 году завод признали банкротом, и большая часть его территории превратилась в технополис «Москва». Но один из цехов компания Renault превратила в сборочное производство, где сначала делали Renault Logan и близкие модели, а после их переноса в Тольятти — кроссоверы Renault и Nissan.