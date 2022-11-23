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Рассекречен первый «Москвич»: столичный завод начал выпуск кроссовера на замену Renault Duster

Рассказываем, какие машины будут делать на бывшем заводе Renault

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Первой моделью «Москвич 3» станет копия китайского кроссовера JAC JS4, который уже выпускают в Казахстане

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Руководство «Москвича» раскрыло подробности о проекте возрождения советской марки: на бывшем заводе Renault начали собирать лицензионные копии китайских автомобилей JAC JS4 в бензиновой и электрической версиях. Производство стартовало сегодня, 23 ноября, а в декабре автомобили станут доступны покупателям. Планы на ближайшие 2-3 года — создать собственную платформу, увеличить локализацию и объем выпуска.

Так выглядит логотип возрождённой компании: он почти идентичен одному из советских образцов

Так выглядит логотип возрождённой компании: он почти идентичен одному из советских образцов

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Первая модель компании «Москвич 3» на базе JAC JS4 — это компактный кроссовер, который чуть крупнее Skoda Karoq, Kia Seltos, Renault Duster и Chery Tiggo 4 Pro. Выпускается он только с передним приводом, а в России будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами объемом 1,6 литра: атмосферным (109 л. с.) и турбированным (150 л. с.). Младший двигатель доступен только с механической коробкой передач, старший — в том числе с вариатором.

В Москве наладят и производство его полностью электрической версии с 68-сильным мотором — такая модель будет называться «Москвич 3е». Она оснащается батареей емкостью 55 кВт*ч, что обеспечивает пробег в 410 километров по циклу NEDC (обычно он завышает показатели относительно реальных величин). Интересно, что электрический JAC eJS4 имел лучшие параметры: мощность электромотора — 150 л. с., емкость батареи — до 66 кВт*ч.

Поначалу на заводе наладили крупноузловую сборку машин

Поначалу на заводе наладили крупноузловую сборку машин

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В комплектации автомобиля есть система стабилизации, подушки безопасности, климат-контроль, центральный замок, а за доплату — боковые подушки, камера заднего вида и парктроник. Цены объявят позже, но серьезного демпинга ждать не стоит. Если ориентироваться на конкурентов, стоимость автомобиля в средних комплектациях должна быть в районе 2 миллионов рублей.

Интерьер JAC JS4

Интерьер JAC JS4

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Кроссовер JAC JS4 был представлен в Китае в 2020 году под именем Jiayue X4, а вскоре его выпуск был налажен на казахском предприятии «СарыаркаАвтоПром». Планировалось, что машины будут поставляться, в том числе в Россию, и была ввезена даже первая партия. Но летом 2022 года процесс поставили на паузу, поскольку шли переговоры между JAC и «Москвичом» о российской локализации модели. Судя по всему, официальные продажи кроссовера будут идти только под российской маркой.

Машину можно будет купить уже в декабре 2022 года

Машину можно будет купить уже в декабре 2022 года

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Хроника возрождения «Москвича»

В мае 2022 года французская марка Renault решилась на полный уход из России и продала московский завод правительству столицы за символический рубль. До февраля 2022 года в Москве выпускали кроссоверы на платформе B0: Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также близкий к ним Nissan Terrano. Завод был одним из самых успешных в России: за 15 лет работы он произвёл более 1,5 миллионов автомобилей.

Последним достижением московского завода Renault стало очень классное <a href="https://74.ru/text/auto/2021/03/21/69820793/" class="_ io-leave-page" target="_blank">второе поколение Renault Duster</a>

Последним достижением московского завода Renault стало очень классное второе поколение Renault Duster

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В те же дни было анонсировано, что на заводе возродят выпуск автомобилей под советским брендом «Москвич». Определенная логика в этом была: завод Renault располагался в одном из цехов бывшего завода АЗЛК (Автомобильного завода Ленинского комсомола), который до начала нулевых годов делал автомобили «Москвич». Последней массовой моделью был Москвич-2141 и ряд его модификаций. В 2006 году завод признали банкротом, и большая часть его территории превратилась в технополис «Москва». Но один из цехов компания Renault превратила в сборочное производство, где сначала делали Renault Logan и близкие модели, а после их переноса в Тольятти — кроссоверы Renault и Nissan.

Французская компания имела давнюю историю отношений с «Москвичом», помогая ему технологически ещё с советских лет. С конца 90-х Renault была совладельцем компании «Автофрамос», с помощью которой власти пытались спасти увядающий «Москвич» (безуспешно).

Классические «Москвичи» были бюджетными седанами советской эпохи

Классические «Москвичи» были бюджетными седанами советской эпохи

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Что интересно, в нулевых годах бренд «Москвич» гулял по рукам иностранцев, и разные формы его написания принадлежали Renault и Volkswagen: последний рассматривал возможность выпуска под этим именем линейки бюджетных машин.

В 2022 году речи о возвращении исторических моделей «Москвич» не идет. На летней презентации журналистам показали эскизы будущих моделей, копирующих линейку китайской компании JAC, правда, потом столичные власти пояснили, что изображения использовались в качестве примера. Теперь же информация официальная — на первых порах завод будет выпускать именно «Джаки».

Осенью завод проводил «кастинг» на дилерство марки «Москвич», так что в обозримом будущем мы увидим ее автосалоны в крупных городах.

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