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Мэр требовал закончить ремонт Гусинобродского шоссе к 20 ноября: сроки сорваны

На дороге по-прежнему стоят знаки ремонта, а полноценное движение не открыто

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Движение по двум полосам

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В Новосибирске по состоянию на 22 ноября 2022 года так и не было открыто полноценное движение по Гусинобродскому шоссе после реконструкции. Напомним, 1 ноября мэр Анатолий Локоть потребовал от дорожников ускорить ремонт и завершить работы до 20 ноября.

— Хочу напомнить, что окончание работ всех — 20 ноября. Это последние ножницы. После этого, если не будут выполнены эти работы, деньги будут сняты федералами. И дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное, что нам на будущий год урежут план, — сказал Локоть.

Знаки дорожного ремонта

Знаки дорожного ремонта

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Как на месте убедился лично авторедактор НГС Дмитрий Косенко, на большом участке шоссе движение по-прежнему идет по двум полосам, а встречное направление закрыто для машин. Визуально эти участки выглядят готовыми, видны следы движения технологического транспорта, но основной поток туда не заезжает.

Строительная техника

Строительная техника

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Масштабных ремонтных работ на месте не обнаружено, рабочие и техника что-то делали только в двух местах.

— Для того чтобы открыть дорогу, необходимо ввести ее в эксплуатацию официально. А это значит — провести рабочую и приемочную комиссии. Подтвердить, что всё реализовано строго в соответствии с проектом и действующими нормами. Видимо, этого сделать не могут либо в связи с несоответствием качества, либо в связи с неполным выполнением предусмотренного проектом комплекса работ, — комментирует координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.

Напомним, реконструкция Гусинобродского шоссе общей стоимостью 550 млн рублей началась в 2020 году, работы вела компания «Перлит-Строй» (подробнее о контракте читайте тут). На участке от Волочаевской до Зеленодолинской шоссе расширено до 4 полос, а в некоторых местах — до 6.

НГС отправил в мэрию запрос, чтобы уточнить сроки завершения работ и открытия дорожного движения.

Почитайте еще, как мэрия починила скандальную улицу Волочаевскую, где люди жаловались на трамваи и ямы.

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