Мэр требовал закончить ремонт Гусинобродского шоссе к 20 ноября: сроки сорваны

В Новосибирске по состоянию на 22 ноября 2022 года так и не было открыто полноценное движение по Гусинобродскому шоссе после реконструкции. Напомним, 1 ноября мэр Анатолий Локоть потребовал от дорожников ускорить ремонт и завершить работы до 20 ноября.



— Хочу напомнить, что окончание работ всех — 20 ноября. Это последние ножницы. После этого, если не будут выполнены эти работы, деньги будут сняты федералами. И дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное, что нам на будущий год урежут план, — сказал Локоть.