20idei
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 6/10
usd 61.16
eur 60.16
СрочноСолнечное затмение: смотрим онлайн
Все новости
Все новости

Автосалон Lexus на Большевистской отдали под китайские машины — что там теперь продают

В Новосибирске появился второй официальный дилер Geely

2 073
ds

Марка Geely вошла в топ-10 лидеров продаж

Поделиться

В Новосибирске в шоуруме на ул. Большевистской, где ранее были представлены премиальные автомобили Lexus, теперь продают китайские автомобили Geely, сообщили НГС в компании «Восток-моторс», которая стала новым дилером этой марки.

— Да, мы являемся официальным дилером Geely в Новосибирске. У нас представлены практически все модели: и Coolray, и Atlas Pro, и Tugella, они находятся на тест-драйве, — уточнили в дилерском центре.

При этом дилерство Lexus прекращено не было, эти автомобили переехали в соседний корпус, где продаются модели Toyota. Напомним, Lexus является премиальным брендом, принадлежащим японскому автогиганту Toyota Motor Corporation.

По итогам сентября четыре китайских бренда, в том числе и Geely, вошли в топ-10 самых продаваемых марок новых авто в Новосибирской области.

Почитайте подробнее, что сейчас происходит с автомобильной отраслью в России, в частности с компанией Toyota.

По теме

GeelyLexusНовые автоКитайские автоПродажа автомобилей
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2