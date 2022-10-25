Автосалон Lexus на Большевистской отдали под китайские машины — что там теперь продают
В Новосибирске появился второй официальный дилер Geely
В Новосибирске в шоуруме на ул. Большевистской, где ранее были представлены премиальные автомобили Lexus, теперь продают китайские автомобили Geely, сообщили НГС в компании «Восток-моторс», которая стала новым дилером этой марки.
— Да, мы являемся официальным дилером Geely в Новосибирске. У нас представлены практически все модели: и Coolray, и Atlas Pro, и Tugella, они находятся на тест-драйве, — уточнили в дилерском центре.
При этом дилерство Lexus прекращено не было, эти автомобили переехали в соседний корпус, где продаются модели Toyota. Напомним, Lexus является премиальным брендом, принадлежащим японскому автогиганту Toyota Motor Corporation.
По итогам сентября четыре китайских бренда, в том числе и Geely, вошли в топ-10 самых продаваемых марок новых авто в Новосибирской области.
Почитайте подробнее, что сейчас происходит с автомобильной отраслью в России, в частности с компанией Toyota.