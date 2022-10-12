Новосибирцы раскупают дорогущий японский Toyota RAV4, несмотря на цены — сколько за него сейчас просят

В сентябре автомобильный рынок России продолжил свое медленное восстановление, а позиции отечественной «Лады» и китайских марок еще более укрепились. В Новосибирске продажи новых машин тоже отыграли немного процентов по сравнению с августом — что же покупают сейчас наши автолюбители и за какие деньги, подробнее в материале авторедактора NGS.RU Дмитрия Косенко.
Итак, по данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», в целом по РФ в сентябре было продано
В общей сложности в нашем регионе куплено 520 новых авто, на 16 штук больше, чем в августе. Очень хорошо выправились продажи отечественной LADA, почти догнав прошлогодний результат — 144 машины против 171 в 2021 году. Второе место занимает китайская марка CHERY со стабильным результатом в 57 машин. Неожиданно на третьем месте оказала японская TOYOTA, которая, казалось бы, уже совсем загнулась — завод-то под Петербургом остановлен, официально импорт товарных автомобилей сошел на нет. Но региональные дилеры TOYOTA подсуетились и сейчас активно завозят автомобили по параллельной схеме из ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Показатель TOYOTA в нашем регионе — 44 проданных авто.
Корейские лидеры — HYUNDAI и KIA — сдают свои позиции,
Что конкретно берут и почем? На первом месте, уже очевидно, народная дешевая LADA GRANTA, 89 штук. Недавно мы подробно разбирали комплектации и цены на этот автомобиль, самый минимум — это
А вот на втором месте совсем не дешевый кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO (35 штук), который завоевывает популярность по всей стране. Стоит автомобиль от
Хороший результат у еще более дорогого TOYOTA RAV4 — 18 штук, очевидно, частично завезены из-за границы. Официальная стоимость кроссовера
Отметим, что в
Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.