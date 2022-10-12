Новосибирцы раскупают дорогущий японский Toyota RAV4, несмотря на цены — сколько за него сейчас просят

В общей сложности в нашем регионе куплено 520 новых авто, на 16 штук больше, чем в августе. Очень хорошо выправились продажи отечественной LADA, почти догнав прошлогодний результат — 144 машины против 171 в 2021 году. Второе место занимает китайская марка CHERY со стабильным результатом в 57 машин. Неожиданно на третьем месте оказала японская TOYOTA, которая, казалось бы, уже совсем загнулась — завод-то под Петербургом остановлен, официально импорт товарных автомобилей сошел на нет. Но региональные дилеры TOYOTA подсуетились и сейчас активно завозят автомобили по параллельной схеме из ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Показатель TOYOTA в нашем регионе — 44 проданных авто.