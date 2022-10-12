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Новосибирцы раскупают дорогущий японский Toyota RAV4, несмотря на цены — сколько за него сейчас просят

В Новосибирске продажи новых машин отыграли немного процентов по сравнению с августом

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ds

RAV4 или квартира?

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В сентябре автомобильный рынок России продолжил свое медленное восстановление, а позиции отечественной «Лады» и китайских марок еще более укрепились. В Новосибирске продажи новых машин тоже отыграли немного процентов по сравнению с августом — что же покупают сейчас наши автолюбители и за какие деньги, подробнее в материале авторедактора NGS.RU Дмитрия Косенко.

Итак, по данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», в целом по РФ в сентябре было продано 44 398 новых легковых автомобиля, что несколько больше, чем в августе (42 593 штуки). Если сравнивать с аналогичными месяцами прошлого года, то в этом сентябре снижение рынка составило 60,4% к 2021 году, в августе эта цифра достигала 63,6%. В Новосибирской области дела чуть-чуть похуже — падение за сентябрь 63,8% (к прошлому сентябрю), за август — 67,2% (к прошлому августу).

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В общей сложности в нашем регионе куплено 520 новых авто, на 16 штук больше, чем в августе. Очень хорошо выправились продажи отечественной LADA, почти догнав прошлогодний результат — 144 машины против 171 в 2021 году. Второе место занимает китайская марка CHERY со стабильным результатом в 57 машин. Неожиданно на третьем месте оказала японская TOYOTA, которая, казалось бы, уже совсем загнулась — завод-то под Петербургом остановлен, официально импорт товарных автомобилей сошел на нет. Но региональные дилеры TOYOTA подсуетились и сейчас активно завозят автомобили по параллельной схеме из ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран. Показатель TOYOTA в нашем регионе — 44 проданных авто.

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Корейские лидеры — HYUNDAI и KIA — сдают свои позиции, 4-е и 5-е места, 40 и 37 авто соответственно. Далее у нас опять китайский бренд HAVAL (26 авто). За ним следует MITSUBISHI (26 штук, параллельный импорт) и RENAULT (21 штука, распродажа остатков). Замыкают топ-10 еще две китайские марки, EXEED (20 шт.) и GEELY (16 шт.). Таким образом в первой десятке царят уже 4 бренда из Китая, на их долю приходится 119 автомобилей, что составляет 23% от всего рынка новых машин в Новосибирской области.

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Что конкретно берут и почем? На первом месте, уже очевидно, народная дешевая LADA GRANTA, 89 штук. Недавно мы подробно разбирали комплектации и цены на этот автомобиль, самый минимум — это 678 300 рублей за пустой вариант без подушек безопасности и ABS. Топовая версия «Гранты» стоит уже 864 800 рублей.

А вот на втором месте совсем не дешевый кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO (35 штук), который завоевывает популярность по всей стране. Стоит автомобиль от 2 519 900 до 2 779 900 рублей.

Хороший результат у еще более дорогого TOYOTA RAV4 — 18 штук, очевидно, частично завезены из-за границы. Официальная стоимость кроссовера 2 671 0003 658 000 рублей, но продают его и по 5 миллионов, и больше. Например, максимальное предложение сейчас в Новосибирске — это 5 600 000 рублей за 2,5-литровую версию в топовой комплектации «Престиж Safety».

Отметим, что в топ-10 моделей также входят LADA NIVA LEGEND, KIA RIO, HYUNDAI CRETA, HYUNDAI SOLARIS, LADA VESTA и VOLKSWAGEN POLO.

Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.

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