Все на «Ладу», товарищи! Показываем, что есть в антикризисной «Ладе-Гранте» по цене от 680 тысяч до миллиона

— Все в «Автодор», товарищи! (Остап Бендер на автопробеге в эпоху становления отечественной автоиндустрии, «Золотой теленок», 1931 год.)



Мы знаем, что китайцы атакуют наш рынок, что они забирают себе долю ушедших из РФ производителей, но лидер продаж в абсолютных цифрах — по-прежнему отечественная «Лада». И, конечно, огромную роль в этом играют доступные цены на эти машины, ведь та же «Гранта» — это бюджетный автомобиль, фактически самый дешевый на рынке, со стоимостью менее 1 миллиона рублей.

Весной АВТОВАЗ, пытаясь удержать уровень продаж и цены, запустил новые «антикризисные» комплектации этой модели — без системы ABS, подушек безопасности и прочих опций. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят эти и другие комплектации «Гранты» — и сколько они стоят.