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Обзор

Все на «Ладу», товарищи! Показываем, что есть в антикризисной «Ладе-Гранте» по цене от 680 тысяч до миллиона

На «Ладу-Гранту» приходится более четверти всего рынка продаж новых авто и дают субсидии

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Топовая версия LUXE

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По итогам сентября российский рынок продолжил медленное восстановление: продажи новых машин выросли на 4% по сравнению с августом. В общей сложности продано 44 398 авто, из них 12 156 штук приходится всего на одну модель — русскую «Ладу-Гранту». Это более четверти всего рынка новых авто (27,4%), что еще сильнее закрепляет «Гранту» в звании по-настоящему народного, антикризисного автомобиля. В нашем обзоре мы собрали актуальные комплектации и цены на «Гранту» от самого низа до топа — разберемся, чем же привлекает этот автомобиль.

— Все в «Автодор», товарищи! (Остап Бендер на автопробеге в эпоху становления отечественной автоиндустрии, «Золотой теленок», 1931 год.)

Мы знаем, что китайцы атакуют наш рынок, что они забирают себе долю ушедших из РФ производителей, но лидер продаж в абсолютных цифрах — по-прежнему отечественная «Лада». И, конечно, огромную роль в этом играют доступные цены на эти машины, ведь та же «Гранта» — это бюджетный автомобиль, фактически самый дешевый на рынке, со стоимостью менее 1 миллиона рублей.

Весной АВТОВАЗ, пытаясь удержать уровень продаж и цены, запустил новые «антикризисные» комплектации этой модели — без системы ABS, подушек безопасности и прочих опций. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят эти и другие комплектации «Гранты» — и сколько они стоят.

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Салон простой «Гранты»

Салон простой «Гранты»

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Это самая простая «Гранта» в кузове седан в версии CLASSIC'22: здесь нет подушек безопасности водителя и пассажира, коробка передач — механика, двигатель 1,6 литра на 90 сил. В числе стандартных опций — дневные ходовые огни, электропривод и обогрев наружных зеркал, 4 динамика, электростеклоподъемники передних дверей. Стоимость машины составляет 678 300 рублей, а если воспользоваться госпрограммой со скидкой 20%, то цена снизится до 543 тысяч.

Диски с колпаками

Диски с колпаками

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Литые диски

Литые диски

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Колесные диски на такие «Гранты» идут стальные с колпаками, но можно заказать вот такое литье 15-го размера за 22 тысячи рублей. На более дорогих версиях литье уже будет стоять изначально.

Салон средней версии

Салон средней версии

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Следующие «антикризисные» версии «Гранты» — CLASSIC'22 ADVANCE и CLASSIC'22 КОНДИЦИОНЕР. В первом случае к оснащению добавляются подогрев передних сидений, две фронтальные подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистема с Bluetooth — цена составит 749 900 рублей. Во втором случае добавляются только «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушка водителя, но зато появляется кондиционер — 755 900 рублей.

Далее идет версия CLASSIC, где уже есть ABS, а за 25 тысячи рублей можно докупить систему стабилизации ESC. Также имеются подушка безопасности водителя и иммобилайзер. Цена без ESC — 761 500 рублей.

Машина с литьем

Машина с литьем

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Следующая группа — COMFORT'22 LIGHT, COMFORT'22 и COMFORT. Для первого наименования мы имеем 2 подушки безопасности, «ЭРУ-ГЛОНАСС», кондиционер, подогрев сидений. Второе наименование добавляет еще аудиосистему с Bluetooth, а третье — аудиосистему, иммобилайзер и систему ABS. Стоимость соответственно — 766 900, 780 900 и 815 500 рублей.

Салон версии LUXE

Салон версии LUXE

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Топовой версией является LUXE за 864 800 рублей, где дополнительно имеются противотуманные фары, охранная сигнализация, заднее сиденье с раскладкой 60/40, складной ключ, климат-контроль, круиз-контроль, литые диски. Отдельно стоит отметить электрообогрев лобового стекла: реально полезная вещь — и это уже ставится на бюджетных машинах! За 40 тысяч рублей можно докупить сенсорную мультимедиа с камерой заднего вида.

Серия #CLUB'22

Серия #CLUB'22

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Но мне визуально больше понравилась специальная серия #CLUB'22 за 815 900 рублей. Тут мы видим черные глянцевые зеркала, черные глянцевые клыки бампера.

Оригинальные диски

Оригинальные диски

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Интересное оригинальное литье с черным глянцем — совсем уже другой вид у машины.

Салон серии #CLUB'22

Салон серии #CLUB'22

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В салоне другие сиденья с нашивками, в числе опций — 2 подушки, «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционер, задний парктроник, аудиосистема и электрообогрев лобового стекла.

Кузов лифтбека

Кузов лифтбека

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Напомним, что «Гранта» поставляется не только в кузове седан, но и в кузовах лифтбек, хэтчбек, универсал, а также во «внедорожной» версии CROSS и спортивной DRIVE ACTIVE. Эти варианты уже будут подороже: к примеру, цены на кузов лифтбек с просторным багажником начинаются от 698 300 рублей.

Почитайте подробней: при покупке отечественного автомобиля предлагается государственная субсидия. Скидка при этом составит 20%.

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