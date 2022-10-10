Все на «Ладу», товарищи! Показываем, что есть в антикризисной «Ладе-Гранте» по цене от 680 тысяч до миллиона

По итогам сентября российский рынок продолжил медленное восстановление: продажи новых машин выросли на 4% по сравнению с августом. В общей сложности продано
— Все в «Автодор», товарищи! (Остап Бендер на автопробеге в эпоху становления отечественной автоиндустрии, «Золотой теленок», 1931 год.)
Мы знаем, что китайцы атакуют наш рынок, что они забирают себе долю ушедших из РФ производителей, но лидер продаж в абсолютных цифрах — по-прежнему отечественная «Лада». И, конечно, огромную роль в этом играют доступные цены на эти машины, ведь та же «Гранта» — это бюджетный автомобиль, фактически самый дешевый на рынке, со стоимостью менее 1 миллиона рублей.
Весной АВТОВАЗ, пытаясь удержать уровень продаж и цены, запустил новые «антикризисные» комплектации этой модели — без системы ABS, подушек безопасности и прочих опций. Давайте посмотрим, как сейчас выглядят эти и другие комплектации «Гранты» — и сколько они стоят.
Это самая простая «Гранта» в кузове седан в версии CLASSIC'22: здесь нет подушек безопасности водителя и пассажира, коробка передач — механика, двигатель 1,6 литра на 90 сил. В числе стандартных опций — дневные ходовые огни, электропривод и обогрев наружных зеркал, 4 динамика, электростеклоподъемники передних дверей. Стоимость машины составляет
Колесные диски на такие «Гранты» идут стальные с колпаками, но можно заказать вот такое литье
Следующие «антикризисные» версии «Гранты» — CLASSIC'22 ADVANCE и CLASSIC'22 КОНДИЦИОНЕР. В первом случае к оснащению добавляются подогрев передних сидений, две фронтальные подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», аудиосистема с Bluetooth — цена составит
Далее идет версия CLASSIC, где уже есть ABS, а за 25 тысячи рублей можно докупить систему стабилизации ESC. Также имеются подушка безопасности водителя и иммобилайзер. Цена без ESC —
Следующая группа — COMFORT'22 LIGHT, COMFORT'22 и COMFORT. Для первого наименования мы имеем 2 подушки безопасности, «ЭРУ-ГЛОНАСС», кондиционер, подогрев сидений. Второе наименование добавляет еще аудиосистему с Bluetooth, а третье — аудиосистему, иммобилайзер и систему ABS. Стоимость соответственно —
Топовой версией является LUXE за
Но мне визуально больше понравилась специальная серия #CLUB'22 за
Интересное оригинальное литье с черным глянцем — совсем уже другой вид у машины.
В салоне другие сиденья с нашивками, в числе опций — 2 подушки, «ЭРА-ГЛОНАСС», кондиционер, задний парктроник, аудиосистема и электрообогрев лобового стекла.
Напомним, что «Гранта» поставляется не только в кузове седан, но и в кузовах лифтбек, хэтчбек, универсал, а также во «внедорожной» версии CROSS и спортивной DRIVE ACTIVE. Эти варианты уже будут подороже: к примеру, цены на кузов лифтбек с просторным багажником начинаются от
Почитайте подробней: при покупке отечественного автомобиля предлагается государственная субсидия. Скидка при этом составит 20%.