Отрасль складывается как карточный дом. Что значит продажа завода Hyundai для российского автопрома

По-настоящему сильным ударом стал уход Renault в апреле 2022 года. Компания была одним из главных инвесторов российского автопрома, имела собственный завод в Москве и владела АВТОВАЗом, включая предприятия в Тольятти и Ижевске. Renault была одной из немногих фирм, которая организовала инженерный центр в России, и модели Kaptur и Arkana были спроектированы специально для нашего рынка.

К лету 2022 года наступило затишье и громких объявлений никто не делал: большая часть компаний заняла выжидательную позицию. Однако под завесой молчания происходили деструктивные процессы, о чём свидетельствуют, например, планы Volkswagen продать завод в Калуге, притом что с нижегородской площадки концерн и его марка Skoda ушли еще раньше. Изучает возможность продажи завода в Подмосковье Mercedes, а от своего питерского актива может избавиться и Toyota — еще один крайне важный для России бренд. Компания «Соллерс Авто» планирует перепрофилировать дальневосточный завод, которым владела на паях с Mazda, на выпуск машин другой марки.