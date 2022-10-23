Как хозяин BMW с номером 006 запер девушку на целый час и как водитель «девятки» угрожал читателю НГС

Представляем юбилейный, 300-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.



— Не могла выехать час с работы! Красноярская, 35. Два года там работаю, паркуюсь и такое вижу впервые. Чтоб так безболезненно, наплевательски прижать, это просто невообразимо! Удалось выехать с помощью двух прекрасных людей, спасибо вам, добрые люди, — пишет читательница Настена (фото выше).