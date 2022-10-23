Как хозяин BMW с номером 006 запер девушку на целый час и как водитель «девятки» угрожал читателю НГС
Новые факты нарушения правил парковки в городе
Представляем юбилейный, 300-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Не могла выехать час с работы! Красноярская, 35. Два года там работаю, паркуюсь и такое вижу впервые. Чтоб так безболезненно, наплевательски прижать, это просто невообразимо! Удалось выехать с помощью двух прекрасных людей, спасибо вам, добрые люди, — пишет читательница Настена (фото выше).
— Очередные засранцы. На «Ладе» еще угрожать пытался, — сообщает наш постоянный читатель.
— «Гениальная» парковка возле стадиона «Спартак», — уточняют очевидцы.
— Улица Советская. Модный стоит на тротуаре, — пишут местные жители.
— Закрыл проход. Горский микрорайон, — информирует Виолетта.
Захватил немного тротуара, делов-то.
— Люди просто стоят на тротуаре. Перегородили всю дорогу, с коляской, естественно, не пройти, — жалуется Анастасия.
— Еще один любитель купить спиртное прямо из машины, — сообщает Юрий.
— Каждое утро ставит на пешеходном переходе перед входом у садика
Просто BMW на тротуаре, ему можно.