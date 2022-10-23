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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как хозяин BMW с номером 006 запер девушку на целый час и как водитель «девятки» угрожал читателю НГС

Новые факты нарушения правил парковки в городе

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ds

Машине слева не выехать

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Представляем юбилейный, 300-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Не могла выехать час с работы! Красноярская, 35. Два года там работаю, паркуюсь и такое вижу впервые. Чтоб так безболезненно, наплевательски прижать, это просто невообразимо! Удалось выехать с помощью двух прекрасных людей, спасибо вам, добрые люди, — пишет читательница Настена (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Очередные засранцы. На «Ладе» еще угрожать пытался, — сообщает наш постоянный читатель.

Стоянка на проходе

Стоянка на проходе

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— «Гениальная» парковка возле стадиона «Спартак», — уточняют очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Улица Советская. Модный стоит на тротуаре, — пишут местные жители.

Стоянка на проходе

Стоянка на проходе

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— Закрыл проход. Горский микрорайон, — информирует Виолетта.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Захватил немного тротуара, делов-то.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Люди просто стоят на тротуаре. Перегородили всю дорогу, с коляской, естественно, не пройти, — жалуется Анастасия.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Еще один любитель купить спиртное прямо из машины, — сообщает Юрий.

Встал на переходе

Встал на переходе

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— Каждое утро ставит на пешеходном переходе перед входом у садика № 280 на Красноуфимской, — ведут наблюдение жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Просто BMW на тротуаре, ему можно.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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