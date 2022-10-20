На Ватутина-Мира починили асфальт возле «Меги» и открыли движение по площади Маркса — смотрите, что получилось

Напомним, ремонт улицы Ватутина — одной из главных магистралей Левобережья — начался в 2021 году, но тогда не был закончен. Выявилось множество дефектов, подрядчик перенес часть работ, а ситуацию лично контролировал мэр Анатолий Локоть. В этом году основную часть улицы доделали, но появилась другая напасть — тепловая компания СГК для ремонта труб раскопала два участка Ватутина на площади Маркса — соответственно, движение там остановилось, появились пробки.

Теперь же сделаны и эти участки, кроме того, под конец сезона власти решились на участок улицы Мира, который является фактическим продолжением Ватутина после «Меги». Что же в итоге получилось?