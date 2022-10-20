На Ватутина-Мира починили асфальт возле «Меги» и открыли движение по площади Маркса — смотрите, что получилось
На сегодня движение по улице Ватутина восстановлено полностью
Продолжаем рассказывать о сезоне дорожного строительства в Новосибирске — на очереди финальный этап ремонта улицы Ватутина с ее продолжением по улице Мира. На сегодня движение по улице Ватутина восстановлено полностью — компания СГК, которая ремонтировала тепловые трубы на площади Маркса, закопала все свои раскопки и уложила асфальт. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Напомним, ремонт улицы Ватутина — одной из главных магистралей Левобережья — начался в 2021 году, но тогда не был закончен. Выявилось множество дефектов, подрядчик перенес часть работ, а ситуацию лично контролировал мэр Анатолий Локоть. В этом году основную часть улицы доделали, но появилась другая напасть — тепловая компания СГК для ремонта труб раскопала два участка Ватутина на площади Маркса — соответственно, движение там остановилось, появились пробки.
Теперь же сделаны и эти участки, кроме того, под конец сезона власти решились на участок улицы Мира, который является фактическим продолжением Ватутина после «Меги». Что же в итоге получилось?
Подрядчиком по ремонту улицы Ватутина стала компания «Новосибирскавтодор», стоимость госконтракта на ремонт — 276 миллионов рублей. В план работ вошла полная реконструкция улицы Ватутина на участке длиной 4930 метров.
Так уж вышло, что широкая прямая магистраль от Винаповского моста до площади Труда, которую мы знаем как улицу Ватутина, юридически состоит из двух улиц — собственно Ватутина и участка улицы Мира, которая загибается в районе «Меги» и уходит на район Росточки. И эта бюрократическая штуковина позволила властям, когда они затеяли ремонт Ватутина по программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД), просто проигнорировать этот участок от Ватутина до Мира. Хотя это является логической, бесспорной, фактической частью
И в итоге мы получили неплохо сделанную улицу Ватутина по современным стандартам программы БКД, которая вдруг обрывается и переходит в совершенно убитую дорогу, — мы писали об этом в прошлом обзоре. И вот власти решили добить наконец и этот фрагмент длиной 600 метров.
— Данный участок дороги был поставлен в план ремонта по своей значительной изношенности, здесь более 15 лет не было капитального ремонта. Предусмотрен стандартный набор работ — фрезерование покрытия с устройством выравнивающего слоя толщиной 6 см и верхнего слоя толщиной 5 см. Также будет выполнен подъем дождеприемных колодцев с устройством литого асфальтобетона», — ранее говорил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов.
По сравнению с тем, что было, это, конечно, лучше — мы видим свежий темный асфальт, почти ровный, без выкрашивания. Вот, правда, разметки нет.
Под ремонт попало и пересечение улиц Мира и Аникина, а также небольшой участок, ведущий на Винаповский мост. Теперь автомобили должны быстрее проезжать этот перекресток, входить в поворот, проезжать трамвайные рельсы.
В обратном направлении есть небольшие дефекты, вот мы видим продольные технологические швы левой полосы после асфальтирования.
Но главное не это, самое неприятное — середина улицы с трамвайными рельсами так и осталась в неприглядном состоянии с абсолютно разбитым асфальтом. Такую же ситуацию мы наблюдали на улице Дуси Ковальчук после капитального ремонта.
Понятно, что денег в обрез и об эстетическом аспекте в содержании улиц города текущее поколение дорожников (которое еще частично из СССР) вряд ли думает. Но это и лишний раз подчеркивает отношение властей к развитию трамвая — на публику мы говорим об инфантильных несбыточных планах создания скоростного трамвая «до Лос-Анжелеса и Мельбурна», а в жизни даже не можем содержать обычные рельсы в приличном виде.
Вернемся на улицу Ватутина, а вернее на ее участки на площади Маркса, которые были раскопаны весной для ремонта труб. Сейчас тепловая компания СГК всё закопала и восстановила асфальт. Мы видим, что дорога в целом ровная, без критических дефектов, но всё же она отличается от всей улицы Ватутина, сделанной по стандартам БКД.
Имеются технологические стыки после укладки полос асфальта, есть неровности, фрагменты колеи, мелкая волна. Ранее специалисты выражали опасения, что эти фрагменты после раскопок будут сделаны уже по менее жестким стандартам.
— Проехал я этот участок, конечно, у меня есть масса вопросов. Это и продольные стыки, это наличие трещин уже на покрытии, это сопряжение с колодцами — и ровность, и само сопряжение. С большой степенью вероятности они не пройдут по тем критериям ровности, которые есть у нас для дорог, которые выходят после ремонта. В целом по Ватутина — ну, улица более-менее. Конечно, это всё нужно смотреть на цифрах. То есть у нас любой дорожный объект при приемке должен проходить инструментальную диагностику, — говорит координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов.
Мы также попросили компанию СГК рассказать о ремонте дорожного полотна, и вот что там ответили:
— Благоустройство завершено, прием работ подрядчика проведем на этой неделе. Неровности, которые видим на фото, связаны с колейностью на дороге, прилегающей к благоустроенному участку. Вряд ли возможно их нивелировать без ремонта всей дороги, но в любом случае обратим на это внимание при приемке работ подрядчика, — уточнили в пресс-службе компании.
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