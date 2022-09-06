Журналист НГС встретил из Японии свежий минивэн в стиле Toyota Alphard. Показываем салон этой праворульки за 2 миллиона

— Из плюсов — двигатель 1,8 литра, гибрид. Музыка очень хорошая: Alpine стоит — в Японии этот бренд на 1-м месте среди музыки. Система кондиционирования не касается двигателя внутреннего сгорания: то есть как бы машина заглушена, а кондиционер работает. Печка тоже работает от гибридной установки. В этой машине две печки: вторая стоит сзади возле откидных сидений как отдельный узел, дует прямо очень. Еще из плюсов удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль. Две электродвери с доводчиками. Обзор очень хороший у этой машины, очень всё хорошо видно. По ходовым качествам мягкая машина. Минусов я пока не нашел. Может быть, клиренс мне бы хотелось немножко выше.