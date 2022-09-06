Журналист НГС встретил из Японии свежий минивэн в стиле Toyota Alphard. Показываем салон этой праворульки за 2 миллиона

Продолжаем рассказывать о японских праворульных автомобилях, спрос на которые вырос в нынешних сложных для автоиндустрии условиях. Мы уже писали про японский кей-кар — микроправорульку Suzuki Hustler. Сегодня встречаем прямиком из Японии минивэн Toyota Esquire 2018 года выпуска за 2 миллиона рублей (цена под ключ) — гибридный аппарат с просторным салоном, 7 местами и кучей опций. Подробнее — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Посмотрите внимательно на этот минивэн на видео, чтобы получить первое представление об авто.
Ничего не напоминает? «Да это же Toyota Alphard!» — скажут многие и будут отчасти правы. Esquire действительно стилистически похож на известный у нас Alphard, только наш минивэн классом ниже. Длина у него 4695 мм, ширина — 1695 мм против 4945 мм длины и 1850 мм ширины у Alphard. Esquire имеет общую базу с минивэнами Voxy / Noah, но позиционируется как более дорогой, более оснащенный, более солидный внешне автомобиль — вот он и похож на Alphard.
Автомобиль с пробегом
Давайте подробнее остановимся на силовой установке. Видите мощные оранжевые силовые электропровода? Они подходят к электрической установке, которая расположена в левой части подкапотного пространства. Установка снабжена своей системой охлаждения — вы можете наблюдать бачок с антифризом.
Общая мощность 1,8-литрового бензинового двигателя и электромотора — 136 л. с. Вроде и не слишком много, но тяга у 60-киловатного электромотора — 207 Н·м, и во «взлетном» режиме наш минивэн весьма шустрый. При этом расход бензина невелик: в спокойном смешанном режиме езды — 4,2 литра на сотню.
Попадая в салон, отмечаешь сразу 3 важные вещи: большой запас пространства над головой (высота авто — 1825 мм), хороший обзор и высокую посадку на креслах с индивидуальными подлокотниками.
Селектор КПП выведен на среднюю консоль, тоннеля впереди практически нет. Есть два экрана: большой основной и маленький вспомогательный для технической информации. Приборы — аналоговые.
Задние двери — сдвижные с электроприводом. Их можно открыть, потянув за ручку или нажав кнопку. Также у водителя есть кнопки отпирания задних дверей.
На втором ряду размещены два раздельных кресла, каждое с двумя подлокотниками — это очень удобно. И обратите внимание, какой запас места в ногах.
А это третий штатный монитор на потолке, для пассажиров. Над ним — блок управления климатом в пассажирской зоне.
Поднимаем багажную дверь и видим большое квадратное грузовое пространство. Сюда много чего влезет, да и грузить удобно. Хорошее решение с расположением сидений третьего ряда по бокам, на высоте: это улучшает эргономику багажного пространства, кресла не мешают погрузке и занимают меньше места.
А так выглядит сиденье третьего ряда в разложенном состоянии. Третий ряд добавляет нам еще три места. Дети, которых вы будете перевозить на этом ряду, спокойно могут попасть туда через проход между креслами второго ряда.
Остается добавить, что мы имеем в списке оснащения: 7 подушек безопасности, система предотвращения столкновений, предупреждение о выходе из полосы движения, автоматический дальний свет, кожаная отделка, мультируль, светодиодные фары, круиз-контроль, камера заднего вида, парктроники. В общем, неплохой автомобиль для большой семьи: как для езды по городу, так и для путешествий по трассе. Но только по хорошим дорогам — всё же привод у нас передний, а клиренс — 16 см.
А вот что думает об автомобиле его владелец Петр:
— Из плюсов — двигатель 1,8 литра, гибрид. Музыка очень хорошая: Alpine стоит — в Японии этот бренд на 1-м месте среди музыки. Система кондиционирования не касается двигателя внутреннего сгорания: то есть как бы машина заглушена, а кондиционер работает. Печка тоже работает от гибридной установки. В этой машине две печки: вторая стоит сзади возле откидных сидений как отдельный узел, дует прямо очень. Еще из плюсов удержание в полосе, адаптивный круиз-контроль. Две электродвери с доводчиками. Обзор очень хороший у этой машины, очень всё хорошо видно. По ходовым качествам мягкая машина. Минусов я пока не нашел. Может быть, клиренс мне бы хотелось немножко выше.
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