Правый руль возвращается: в России вырос спрос на оригинальные японские автомобили
Дефицит машин и выгодный курс йены снова сделали «праворучки» популярными
В России возвращается мода на машины с правым рулем: по данным сервиса «Авито.Авто», в мае 2022 года более половины всех ввезенных в страну автомобилей шли через Владивосток, и при фактическом отсутствии импорта леворульных машин из Японии львиная доля пришлась на «праворучки». Причем 42% из них — это свежие экземпляры в возрасте до трех лет. Мы решили разобраться, насколько выгодно покупать автомобиль с «кривым рулем» сейчас.
Праворульные машины вошли в моду еще в 1990-х годах, но к нашим дням существенно утратили популярность в регионах России западнее Урала. Растущие таможенные пошлины и насыщение рынка иномарками местной сборки сделали правый руль уделом фанатов настоящего японского качества. Исключением были восточные регионы, где одно время даже предлагали установить левосторонний принцип движения. В Дальневосточном федеральном округе продажи новых машин составляют лишь 4% от объема рынка подержанных «праворучек».
Однако остановка производств в России, выросшие цены и укрепившийся рубль снова сделали праворульные автомобили привлекательным товаром. Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков рассказал, что наибольший спрос сейчас приходится на подержанные Toyota Corolla, гибрид Prius, Honda Fit, Toyota Vitz и Nissan X-Trail. Что интересно, через дальневосточную таможню всё чаще везут и китайские автомобили, например поток Chery возрос на 65% (сказываются низкие цены в Китае).
Старший аналитик «Авито.Авто» Алексей Ткачук рассказал, что в мае средняя цена ввозимого автомобиля составила около 700 тысяч рублей, и при прочих равных японские экземпляры оказываются на треть дешевле аналогичных предложений внутри России даже после оплаты таможенных пошлин.
Например, в Японии реально найти трехлетнюю Toyota Corolla за сумму порядка 1,5 миллиона йен или чуть более. Курс йены с докризисных времен упал с 60–70 копеек до 40 копеек, поэтому такая машина обойдется в сумму около 600 тысяч рублей. Пошлина составит чуть более 300 тысяч, а с учетом доставки и прочих расходов стоимость автомобиля получится в районе 1,1–1,2 миллиона рублей. Леворульные Toyota Corolla в России стоят от 1,5 миллиона рублей, а если брать средний прайс — 1,8–1,9 миллиона.
При этом сами продавцы праворульных машин декларируют еще более сказочные цены: трехлетний седан Toyota Corolla Axio они предлагают за 800–900 тысяч.
Раньше японский рынок привлекал россиян ассортиментом дешевых машин в возрасте. Скажем, Toyota Camry 2009 года (XV40) можно купить за 600 тысяч йен — всего 240 тысяч рублей. Но сейчас эту калитку прикрыли: для автомобилей старше 7 лет действует высокая таможенная пошлина, так что при оформлении машины придется отдать почти 700 тысяч. Итоговая сумма, порядка 1 миллиона рублей, близка к средним ценам на леворульные Camry такого же года в России.
Поэтому основной спрос приходится на машины в возрасте до трех-пяти лет. Скажем, Honda Civic 2017 года обойдется в сумму около 2 миллионов йен, а это примерно 800 тысяч рублей. Пошлина в случае с 1,5-литровым мотором составит всего 143 тысячи рублей, так что общая сумма будет близка к миллиону рублей. В России седаны Civic 1.5 стоят порядка 1,5 миллиона рублей.
У японских автомобилей есть множество преимуществ помимо конкурентоспособной цены. Во-первых, их качество: Япония завоевала репутацию страны с высочайшей культурой производства, которую внедряют и на заводах других стран. При этом японские автомобили, представленные в России, далеко не всегда имели «родную» сборку: скажем, те же Honda к нам везли с заводов США и Великобритании, Nissan выпускал ключевые модели в России, а Toyota Corolla поставлялась из Турции.
Во-вторых, японский рынок отличается широким ассортиментом машин необычных форм-факторов: от маленьких кабриолетов до микроавтобусов-внедорожников.
В Японии практически нет машины с механической коробкой передач, и в последние годы, по статистике, россияне тоже предпочитали машины с автоматами, так что эту особенность тоже можно записать в плюсы.
Наконец, вторичный рынок Японии достаточно цивилизован, и продажа автомобилей зачастую идет через аукционы, где состояние машин предварительно оценивается и декларируется.
Но есть и минусы. Спор о том, насколько удобен и безопасен сам по себе правый руль, так и не разрешен: есть сторонники, есть противники. При городской эксплуатации разница не столь заметна, но на трассе правое расположение руля может осложнять обгоны, особенно если речь о маломощной модели. Есть и риски, связанные с российскими посредниками при перепродаже: помимо автомобилей с прозрачной историей с правым рулем, бывают «утопленники» или «конструкторы», собранные из нескольких машин.
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Впрочем, несмотря на оживление на русско-японской границе, окрепший поток иномарок с правым рулем не решает основной проблемы — отсутствия на рынке недорогих и качественных машин. Импорт возрастных экземпляров из Японии осложнен пошлинами, а если ориентироваться на ходовые модели, в любом случае нужен бюджет порядка миллиона рублей и выше. Впрочем, из новых машин в России за эти деньги можно купить разве что Lada Granta без АБС и близкие по духу автомобили, так что ренессанс правого руля вполне возможен.
На фоне дефицита машин звучат призывы к отмене таможенных пошлин. Недорогие машины есть и в Казахстане, и при их ввозе пошлины не применяются. Популярность набирает и импорт из арабских стран.