Правый руль возвращается: в России вырос спрос на оригинальные японские автомобили

Впрочем, несмотря на оживление на русско-японской границе, окрепший поток иномарок с правым рулем не решает основной проблемы — отсутствия на рынке недорогих и качественных машин. Импорт возрастных экземпляров из Японии осложнен пошлинами, а если ориентироваться на ходовые модели, в любом случае нужен бюджет порядка миллиона рублей и выше. Впрочем, из новых машин в России за эти деньги можно купить разве что Lada Granta без АБС и близкие по духу автомобили, так что ренессанс правого руля вполне возможен.

