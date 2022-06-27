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Кризис-2022Подробности

Правый руль возвращается: в России вырос спрос на оригинальные японские автомобили

Дефицит машин и выгодный курс йены снова сделали «праворучки» популярными

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Правый руль — не всегда удобно, зато обычно надежно

Правый руль — не всегда удобно, зато обычно надежно

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В России возвращается мода на машины с правым рулем: по данным сервиса «Авито.Авто», в мае 2022 года более половины всех ввезенных в страну автомобилей шли через Владивосток, и при фактическом отсутствии импорта леворульных машин из Японии львиная доля пришлась на «праворучки». Причем 42% из них — это свежие экземпляры в возрасте до трех лет. Мы решили разобраться, насколько выгодно покупать автомобиль с «кривым рулем» сейчас.

Праворульные машины вошли в моду еще в 1990-х годах, но к нашим дням существенно утратили популярность в регионах России западнее Урала. Растущие таможенные пошлины и насыщение рынка иномарками местной сборки сделали правый руль уделом фанатов настоящего японского качества. Исключением были восточные регионы, где одно время даже предлагали установить левосторонний принцип движения. В Дальневосточном федеральном округе продажи новых машин составляют лишь 4% от объема рынка подержанных «праворучек».

Однако остановка производств в России, выросшие цены и укрепившийся рубль снова сделали праворульные автомобили привлекательным товаром. Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков рассказал, что наибольший спрос сейчас приходится на подержанные Toyota Corolla, гибрид Prius, Honda Fit, Toyota Vitz и Nissan X-Trail. Что интересно, через дальневосточную таможню всё чаще везут и китайские автомобили, например поток Chery возрос на 65% (сказываются низкие цены в Китае).

Honda Fit в России была известна как Jazz. Компактный хетч 2020 года можно купить за сумму порядка 1,5 миллиона йен, то есть чуть более 600 тысяч рублей. Растаможка поднимет сумму до примерно миллиона рублей

Honda Fit в России была известна как Jazz. Компактный хетч 2020 года можно купить за сумму порядка 1,5 миллиона йен, то есть чуть более 600 тысяч рублей. Растаможка поднимет сумму до примерно миллиона рублей

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Старший аналитик «Авито.Авто» Алексей Ткачук рассказал, что в мае средняя цена ввозимого автомобиля составила около 700 тысяч рублей, и при прочих равных японские экземпляры оказываются на треть дешевле аналогичных предложений внутри России даже после оплаты таможенных пошлин.

Например, в Японии реально найти трехлетнюю Toyota Corolla за сумму порядка 1,5 миллиона йен или чуть более. Курс йены с докризисных времен упал с 60–70 копеек до 40 копеек, поэтому такая машина обойдется в сумму около 600 тысяч рублей. Пошлина составит чуть более 300 тысяч, а с учетом доставки и прочих расходов стоимость автомобиля получится в районе 1,1–1,2 миллиона рублей. Леворульные Toyota Corolla в России стоят от 1,5 миллиона рублей, а если брать средний прайс — 1,8–1,9 миллиона.

В Японии популярны универсалы на базе Corolla. В Россию везли лишь <a href="https://74.ru/text/auto/2019/06/05/66113560/" class="_ io-leave-page" target="_blank">седаны турецкой сборки</a>

В Японии популярны универсалы на базе Corolla. В Россию везли лишь седаны турецкой сборки

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При этом сами продавцы праворульных машин декларируют еще более сказочные цены: трехлетний седан Toyota Corolla Axio они предлагают за 800–900 тысяч.

Раньше японский рынок привлекал россиян ассортиментом дешевых машин в возрасте. Скажем, Toyota Camry 2009 года (XV40) можно купить за 600 тысяч йен — всего 240 тысяч рублей. Но сейчас эту калитку прикрыли: для автомобилей старше 7 лет действует высокая таможенная пошлина, так что при оформлении машины придется отдать почти 700 тысяч. Итоговая сумма, порядка 1 миллиона рублей, близка к средним ценам на леворульные Camry такого же года в России.

Поэтому основной спрос приходится на машины в возрасте до трех-пяти лет. Скажем, Honda Civic 2017 года обойдется в сумму около 2 миллионов йен, а это примерно 800 тысяч рублей. Пошлина в случае с 1,5-литровым мотором составит всего 143 тысячи рублей, так что общая сумма будет близка к миллиону рублей. В России седаны Civic 1.5 стоят порядка 1,5 миллиона рублей.

Nissan Qashqai с небольшим пробегом реально купить примерно за 1,5 миллиона с учетом растаможки. Цена в Японии составляет порядка 2,7 миллиона йен (чуть более миллиона рублей)

Nissan Qashqai с небольшим пробегом реально купить примерно за 1,5 миллиона с учетом растаможки. Цена в Японии составляет порядка 2,7 миллиона йен (чуть более миллиона рублей)

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У японских автомобилей есть множество преимуществ помимо конкурентоспособной цены. Во-первых, их качество: Япония завоевала репутацию страны с высочайшей культурой производства, которую внедряют и на заводах других стран. При этом японские автомобили, представленные в России, далеко не всегда имели «родную» сборку: скажем, те же Honda к нам везли с заводов США и Великобритании, Nissan выпускал ключевые модели в России, а Toyota Corolla поставлялась из Турции.

Во-вторых, японский рынок отличается широким ассортиментом машин необычных форм-факторов: от маленьких кабриолетов до микроавтобусов-внедорожников.

Кабриолет Daihatsu Copen — пример автомобиля, которого официальный российский рынок не видел давно

Кабриолет Daihatsu Copen — пример автомобиля, которого официальный российский рынок не видел давно

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В Японии практически нет машины с механической коробкой передач, и в последние годы, по статистике, россияне тоже предпочитали машины с автоматами, так что эту особенность тоже можно записать в плюсы.

Наконец, вторичный рынок Японии достаточно цивилизован, и продажа автомобилей зачастую идет через аукционы, где состояние машин предварительно оценивается и декларируется.

Но есть и минусы. Спор о том, насколько удобен и безопасен сам по себе правый руль, так и не разрешен: есть сторонники, есть противники. При городской эксплуатации разница не столь заметна, но на трассе правое расположение руля может осложнять обгоны, особенно если речь о маломощной модели. Есть и риски, связанные с российскими посредниками при перепродаже: помимо автомобилей с прозрачной историей с правым рулем, бывают «утопленники» или «конструкторы», собранные из нескольких машин.

Mitsubishi Delica D5 — полноприводный минивэн. Когда-то он строился на платформе внедорожника Pajero, но в последнем поколении делит платформу с легковыми кроссоверами вроде Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Delica D5 — полноприводный минивэн. Когда-то он строился на платформе внедорожника Pajero, но в последнем поколении делит платформу с легковыми кроссоверами вроде Mitsubishi Outlander

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Впрочем, несмотря на оживление на русско-японской границе, окрепший поток иномарок с правым рулем не решает основной проблемы — отсутствия на рынке недорогих и качественных машин. Импорт возрастных экземпляров из Японии осложнен пошлинами, а если ориентироваться на ходовые модели, в любом случае нужен бюджет порядка миллиона рублей и выше. Впрочем, из новых машин в России за эти деньги можно купить разве что Lada Granta без АБС и близкие по духу автомобили, так что ренессанс правого руля вполне возможен.

На фоне дефицита машин звучат призывы к отмене таможенных пошлин. Недорогие машины есть и в Казахстане, и при их ввозе пошлины не применяются. Популярность набирает и импорт из арабских стран.

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