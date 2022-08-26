Это вообще законно? Водитель вернул права из-за одного слова, которое забыл сказать сотрудник ГИБДД

Дело было так: в сентябре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и заподозрили, что его водитель Валентин Пушкаренко пьян. На это намекали запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке. Ничего необычного, впрочем: в одной только Москве за прошлую неделю гаишники поймали 496 водителей с этими признаками. Как это обычно и происходит, Пушкаренко предложили «дыхнуть в трубочку», но он отказался. Затем, согласно протоколу, он отказался и от медицинского освидетельствования, из-за чего получил штраф в 30 000 рублей и лишился прав на год и семь месяцев. Вроде всё по закону — именно такое наказание полагается в соответствии с частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Но Пушкаренко не согласился.

