Это вообще законно? Водитель вернул права из-за одного слова, которое забыл сказать сотрудник ГИБДД
Для этого он дошел до Верховного суда
Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Благодаря американским сериалам и фильмам многие запомнили, что в США у полицейских есть специальная фраза, которую нужно обязательно сказать при задержании: «Вы имеете право хранить молчание. Всё сказанное вами может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право пригласить адвоката. Если нет денег, мы его обеспечим. Вам понятно?» Если сотрудник полиции забыл что-то из этой волшебной формулы, то преступника, даже самого жестокого маньяка, придется отпустить, а иначе задержание незаконно.
В российских сериалах таких специальных фраз не встретишь, да и в жизни обращать внимание на точные формулировки не принято — мало ли кто там что кому не так сказал. Однако на самом деле несколько слов могут всё изменить. Как и случилось в этой истории из Москвы: несколько не сказанных сотрудником ГИБДД слов превратили уже оформленный протокол в недействительный, а водителю помогли вернуть права.
Дело было так: в сентябре прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль и заподозрили, что его водитель Валентин Пушкаренко пьян. На это намекали запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке. Ничего необычного, впрочем: в одной только Москве за прошлую неделю гаишники поймали 496 водителей с этими признаками. Как это обычно и происходит, Пушкаренко предложили «дыхнуть в трубочку», но он отказался. Затем, согласно протоколу, он отказался и от медицинского освидетельствования, из-за чего получил штраф в
Водитель обжаловал постановление мирового судьи сначала в районном, а затем и во Втором кассационном суде. Аргументировал свое несогласие с наказанием он тем, что никакого медосвидетельствования ему пройти не предлагали. Однако судьи посмотрели видеозапись и не согласились, заявив, что медицинское освидетельствование было предложено. В результате решения обеих инстанций были идентичными: и штраф, и лишение прав оставили в силе.
На этом Пушкаренко не остановился и дошел до Верховного суда. Верховный суд изучил доказательства и счел, что предыдущие инстанции неправы.
Верховный суд отметил, что, согласно ПДД, водитель, конечно, должен был выполнить требования ГИБДД. В данном случае — пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения («дыхнуть в трубочку») и медицинское освидетельствование на состояние опьянения (поехать в медучреждение). Сначала предлагается «дыхнуть». Если водитель не согласен или у сотрудников ГИБДД есть основания считать результат «трубочки» неверным, водителю предложат проехать в медучреждение. За отказ от медицинского освидетельствования водителя ждет административная ответственность с лишением прав, а вот за отказ «дыхнуть», то есть просто пройти освидетельствование, без уточнения «медицинское», ответственности нет. Вот именно про это слово сотрудник ГИБДД и забыл.
Согласно представленной видеозаписи, сотрудник ГИБДД предложил Пушкаренко пройти освидетельствование на состояние опьянения, а также освидетельствование на состояние наркотического опьянения. Предложения о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения не было. И место проведения этих освидетельствований (медицинское учреждение или нет) сотрудник тоже не указал. Верховный суд решил, что невозможно сделать однозначный вывод о том, что водителю было предложено именно проехать на медосвидетельствование.
Кроме того, Верховный суд обнаружил нарушения в оформлении протокола — наличие «неустойчивой позы» было вписано в документ уже после его составления, а в полученной водителем копии его не было. Никакие дописывания в протокол без участия водителя не допускаются.
Итог этой истории
Верховный суд отменил акты всех нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу. Водитель вернул свои права и уплаченный штраф. Он мог бы еще и подать иск в суд о компенсации морального вреда и, например, о взыскании расходов за время «простоя» без прав — если его работа была связана с управлением автомобилем. Сделал он это или нет, в решении суда не уточняется.
Мораль: будьте внимательны к тому, что говорит сотрудник полиции, — каждое слово имеет значение.