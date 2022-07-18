Редкая немецкая болезнь. Владельцы 30-летних BMW и Mercedes рассказали, в чем кайф возрастных машин

О Mercedes-Benz поколения W124 Денис думал много лет: примерялся, изучал объявления, читал форумы. Вообще найти хорошую машину, не убитую российской эксплуатацией, довольно сложно, поэтому и сложно решиться на покупку. Но пару лет назад, после спада первой волны ковида, Денис увидел объявление о продаже в Питере этого W124 в состоянии оригинала, созвонился с владельцем и понял, что машина перспективная.



— Я сразу же купил билет, скинул ему сканы и сказал подождать с продажей, — вспоминает Денис. — По сути, я ехал наобум, всё могло не сложиться. Ну, тогда бы просто Питер посмотрел.

