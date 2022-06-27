Срочно бежим за ОСАГО: где найти полис по старым ценам и насколько он подорожает — эксперимент НГС
Тарифы на ОСАГО планируется повысить сразу на 26% — пробуем оформить его до подорожания
Автомобильное сообщество обсуждает очередные тревожные новости: тарифы на ОСАГО планируется повысить, причем достаточно резко — на 26%. Страховщики объясняют рост цен на полисы подорожанием запчастей на 28,7% и крайней убыточностью этого вида страхования. И пока еще новые тарифы не вступили в силу, автомобилистам имеет смысл купить новый полис заранее, даже если текущая страховка закончится еще нескоро. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко так и сделал — сейчас он расскажет, как уже подорожал его полис с прошлого года и какие проблемы испытывают водители при покупке ОСАГО.
Мой полис ОСАГО кончается 1 июля, и, конечно, самое время покупать новый. Но даже если у вас текущая страховка кончается еще через месяц-два, тоже имеет смысл купить ОСАГО, пока не изменились цены. Если, конечно, страховщики не будут сейчас всеми руками и ногами саботировать процесс покупки полисов в ожидании новых повышенных тарифов. Кстати, именно два месяца — максимальный срок при покупке полиса заранее, то есть если вы покупаете страховку, к примеру, 1 июля, то начало периода ее действия не может быть позднее 2 сентября.
Давайте проверим, можно ли приобрести полис онлайн без всяких препон. ОСАГО я покупал на сайте «Ингосстраха», и сейчас система предлагает продлить полис, но цену указывает больше, чем в прошлом году: 6528 рублей 42 копейки вместо 6022 рублей 16 копеек. То есть новые тарифы еще не ввели, а полис всё равно подорожал за год почти на 9%.
А если посмотреть предложения других страховых компаний, например, ВСК — может, там дешевле? Итак, заполняем все данные и получаем всё ту же цифру с точностью до копейки. Да, в очередной раз убеждаемся, что при оформлении электронных полисов ОСАГО цена у всех страховщиков одинакова. А вот дополнительная страховка на случай, если у второй стороны (виновника ДТП) не будет ОСАГО, стоит по-разному. У «Ингосстраха» это 2800 рублей, у ВСК — 1950 рублей. В итоге благополучно оформляем страховку у ВСК.
Эх, жалко, что у ВСК полис невзрачный, черно-белый и чуть-чуть синего. У «Ингосстраха»-то страховка была понарядней, вся цветастая, красная.
Почему же полис подорожал за год? Давайте посмотрим на коэффициенты — у меня они изменились.
КБМ (зависит от безаварийности езды и влияет на снижение цены) был 0,5, стал 0,46, то есть по этому коэффициенту у меня скидка стала чуть больше. КВС (коэффициент по возрасту и стажу) тоже улучшился: с 0,94 до 0,91. Остальные коэффициенты не изменились, а вот базовый тариф увеличился с 4913 рублей до 5980. Ранее мы уже не раз говорили: то, каким образом страховые компании устанавливают базовый тариф в пределах коридора, одному богу известно.
Если же предположить, что повышение тарифа на 26% уже состоялось, то мой полис стоил бы 8225 рублей, то есть дороже на 1697 рублей. Учитывая, что у многих водителей полисы стоят по
Ну да ладно. Как видим, при электронном оформлении никаких проблем нет, но это у меня, старого опытного шофера. А вот другие, особенно неопытная молодежь, испытывают трудности с получением полиса.
— Мне уже больше года на разные машины не дают ни в одной компании. Речь про Е-ОСАГО.
— Впервые не смог сделать Е-ОСАГО. Только в офисе — и навязали допы.
— Просто не страхуют, везде отказ. Ни одного ДТП не было.
— Предложили купить в офисе дополнительные услуги на 3000 рублей в страховой компании за полис.
— Не могла оформить страховку на «Тойоту-Калдину» 2000 года, — рассказали нам читатели НГС.
Напомним, что ранее для ряда регионов территориальные коэффициенты ОСАГО снизились, а для аварийных водителей стоимость страховки заметно выросла.