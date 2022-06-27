Срочно бежим за ОСАГО: где найти полис по старым ценам и насколько он подорожает — эксперимент НГС

Почему же полис подорожал за год? Давайте посмотрим на коэффициенты — у меня они изменились.

КБМ (зависит от безаварийности езды и влияет на снижение цены) был 0,5, стал 0,46, то есть по этому коэффициенту у меня скидка стала чуть больше. КВС (коэффициент по возрасту и стажу) тоже улучшился: с 0,94 до 0,91. Остальные коэффициенты не изменились, а вот базовый тариф увеличился с 4913 рублей до 5980. Ранее мы уже не раз говорили: то, каким образом страховые компании устанавливают базовый тариф в пределах коридора, одному богу известно.