Опять нелады: Renault открестилась от планов выпускать Duster на АВТОВАЗе
В компании говорят о полном сворачивании деятельности в России
В компании Renault не подтвердили заявления российских чиновников о переносе производства кроссовера Renault Duster на тольяттинский завод АВТОВАЗа. Об этом сообщает издание «Авторевю». После ухода французской марки из России в Минпромторге заявили, что сохранят выпуск популярного кроссовера под брендом Lada, однако европейский офис Renault с подобными планами не знаком. Французская компания ушла из России полностью, а ее столичный офис переведен на работу с брендом «Москвич», машины которого должны сменить Renault на конвейере московского завода.
Большие вопросы остаются к гарантийному обслуживанию автомобилей Renault: по версии французской стороны, заняться ими должны дилеры Lada, однако гарантийные договоры не заключены, поэтому отношения автовладельцев и дилеров Renault переходят в несколько стихийную фазу. В момент национализации АВТОВАЗа Минпромторг также заявлял, что обслуживанием эксплуатируемых в России автомобилей Renault займутся дилеры Lada, но пока неясно, насколько они готовы проводить весь спектр технических работ.
СЮЖЕТ
Информация о будущем модельном ряде АВТОВАЗа поступает крайне противоречивая. Так, в правительстве считают возможным сохранить всю линейку, включая модели на платформе B0 (Largus, XRAY), ссылаясь на некие договоренности с французской стороной. Об этом, в частности, заявлял глава Минпромторга Денис Мантуров. Однако отказ Renault подтвердить подобные соглашения говорит о том, что декларации, возможно, преждевременны. Еще более туманной остается судьба перспективных моделей, в частности сменщицы Lada Granta на платформе CMF-B, а также Renault Logan третьего поколения, который в эти дни должен был встать на конвейер АВТОВАЗа.