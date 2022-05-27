Опять нелады: Renault открестилась от планов выпускать Duster на АВТОВАЗе

В компании Renault не подтвердили заявления российских чиновников о переносе производства кроссовера Renault Duster на тольяттинский завод АВТОВАЗа. Об этом сообщает издание «Авторевю». После ухода французской марки из России в Минпромторге заявили, что сохранят выпуск популярного кроссовера под брендом Lada, однако европейский офис Renault с подобными планами не знаком. Французская компания ушла из России полностью, а ее столичный офис переведен на работу с брендом «Москвич», машины которого должны сменить Renault на конвейере московского завода.