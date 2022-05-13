Улица Ленина в центре Новосибирска осталась без капремонта в 2022 году
Также пока не планируется освобождать от асфальта булыжную мостовую
Власти Новосибирска не собираются капитально ремонтировать исторический участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Урицкого в 2022 году.
Об этом в пресс-центре мэрии сообщили авторедактору НГС Дмитрию Косенко, который в конце апреля проверил часть ул. Ленина после капитального ремонта 2021 года и обратил внимание на самый центральный, исторический участок от пл. Ленина до Урицкого. Именно этот участок, являющийся лицом центра города, многие годы остается без капитального ремонта. В апреле там начали ямочный ремонт, сделали заплатки кривого вида — всё это стало похоже на лоскутное одеяло.
— В настоящее время силами подрядной организацией МКУ
Также в пресс-центре мэрии уточнили, что сейчас не рассматривается вопрос освобождения от асфальта проезжей части улицы Ленина, где раньше была 100-летняя булыжная мостовая.
Ранее в мэрии сообщали, что еще в 2017 году разработали дизайн-проект, который предусматривал сохранение и восстановление исторического облика улицы Ленина с выявлением островков старой булыжной мостовой, скрытой сейчас под асфальтом. Точные сроки реализации проекта не назывались.