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Улица Ленина в центре Новосибирска осталась без капремонта в 2022 году

Также пока не планируется освобождать от асфальта булыжную мостовую

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Заплатки на Ленина

Заплатки на Ленина

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Власти Новосибирска не собираются капитально ремонтировать исторический участок улицы Ленина от площади Ленина до улицы Урицкого в 2022 году.

Об этом в пресс-центре мэрии сообщили авторедактору НГС Дмитрию Косенко, который в конце апреля проверил часть ул. Ленина после капитального ремонта 2021 года и обратил внимание на самый центральный, исторический участок от пл. Ленина до Урицкого. Именно этот участок, являющийся лицом центра города, многие годы остается без капитального ремонта. В апреле там начали ямочный ремонт, сделали заплатки кривого вида — всё это стало похоже на лоскутное одеяло.

— В настоящее время силами подрядной организацией МКУ «ДЭУ № 1» работы по текущему (ямочному) ремонту проезжей части по ул. Ленина выполнены в полном объеме. Ремонт ул. Ленина на участке от пл. Ленина до ул. Урицкого планом ремонта улиц в 2022 году не предусмотрен, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Также в пресс-центре мэрии уточнили, что сейчас не рассматривается вопрос освобождения от асфальта проезжей части улицы Ленина, где раньше была 100-летняя булыжная мостовая.

Ранее в мэрии сообщали, что еще в 2017 году разработали дизайн-проект, который предусматривал сохранение и восстановление исторического облика улицы Ленина с выявлением островков старой булыжной мостовой, скрытой сейчас под асфальтом. Точные сроки реализации проекта не назывались.

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