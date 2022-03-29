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АВТОВАЗ готовит облегченные комплектации автомобилей (повеяло «Жигулями»)

Ожидается, что машины лишатся почти всех электронных компонентов и снизят экологический класс

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Простите за сарказм, но, упрощая и без того простую «Гранту», мы рискуем получить нечто подобное

Простите за сарказм, но, упрощая и без того простую «Гранту», мы рискуем получить нечто подобное

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После новостей о возможном уходе Renault с российского рынка АВТОВАЗ выпустил релиз, пообещав в рекордные сроки снизить зависимость от импорта. Как пишет канал «Русский автомобиль», речь может идти о выпуске Lada Granta без электроники: то есть лишенной АБС, ESP, подушек безопасности и со сниженным до Евро-2 экологическим классом. Похожая участь, вероятно, ждет Niva Legend и Niva Travel, а вопрос упрощения Lada Vesta решается.

АВТОВАЗ испытывал проблемы с выпуском Lada Granta еще в прошлом году, что привело к дефициту машин: тогда пандемия коронавируса спровоцировала микропроцессорный кризис и нехватку электронных компонентов, в том числе выпускаемых на заводе Bosch в Самаре. В марте этого года кризис поставок усугубился, и тольяттинский завод вынужден был уйти в простой с 5 марта. На апрель запланирован корпоративный отпуск, и за это время завод надеется подготовить упрощенные версии автомобилей, в первую очередь «Гранты». Если информация подтвердится, комплектация будет близка к таковой у классических «Лад», которые изначально не имели ни АБС, ни систем стабилизации, ни подушек. По данным «Русского автомобиля», модель лишится одного из лямбда-зондов (кислородного датчика) и получит упрощенный блок управления, что приведет к снижению экологического класса с Евро-5 до Евро-2. «Оптимизация» может коснуться и ряда других компонентов, например, ремней безопасности.

Кстати, на заре карьеры Lada Granta выпускалась в версии без системы стабилизации и АБС, но ее поведение показалось нам опасным: при торможении на скользком покрытии тестовая машина уходила в занос и норовила развернуться поперек дороги — похожие особенности были у переднеприводных «Лад» постсоветской эры (ВАЗ-2114 и подобные).

Lada Granta отметилась рекордным подорожанием в марте 2022 года: базовая модель стоит от 727 тысяч рублей. А вот <a href="https://74.ru/text/auto/2022/03/11/70498640/" class="_ io-leave-page" target="_blank">обзор дилерских предложений</a>

Lada Granta отметилась рекордным подорожанием в марте 2022 года: базовая модель стоит от 727 тысяч рублей. А вот обзор дилерских предложений

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Ранее мы рассказывали, почему возможный уход Renault обнулит весь прогресс АВТОВАЗа за последние лет десять. Стоимость автомобилей в марте 2022 года существенно поднялась: за некоторые версии Volkswagen Tiguan дилеры просят более 7 миллионов рублей. Выросла и стоимость техобслуживания.

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