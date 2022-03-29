Полцарства за коня. Показываем, сколько хрущевок у метро можно взять по цене новой машины (веселые картинки)

Помните кинокартину «Гараж», где советские люди собачились из-за гаражных боксов для своих машин? «Речь идет о каком-то ящике, в котором можно хранить груду штампованного железа!» — говорила Лия Ахеджакова. «Между прочим, это железо стоит шесть, даже восемь тыщ!» — отвечал ей Вячеслав Невинный.

Так вот, теперь эти груды железа стоят таких миллионов, что какая-нибудь новая машина ценнее не только гаража, но и вполне добротной квартиры в Новосибирске. В январе 2018 года по итогам 2017-го мы уже высчитывали соотношение стоимости условной «Тойоты-Камри» и условной хрущевки по сравнению с «благополучными» 2012–2014 годами. «Камри» и «хрущ» у метро мы брали как ликвидную «валюту», которая понятна населению и всегда в цене на обоих рынках, автомобильном и недвижимости.