Полцарства за коня. Показываем, сколько хрущевок у метро можно взять по цене новой машины (веселые картинки)

На днях Владимир Путин подписал указ о выводе всех автомобилей дешевле
Помните кинокартину «Гараж», где советские люди собачились из-за гаражных боксов для своих машин? «Речь идет о каком-то ящике, в котором можно хранить груду штампованного железа!» — говорила Лия Ахеджакова. «Между прочим, это железо стоит шесть, даже восемь тыщ!» — отвечал ей Вячеслав Невинный.
Так вот, теперь эти груды железа стоят таких миллионов, что какая-нибудь новая машина ценнее не только гаража, но и вполне добротной квартиры в Новосибирске. В январе 2018 года по итогам
И вот тогда мы выявили следующие тенденции: авто дорожали быстрее жилья, которое с
То есть в
2014 — 3,49;
2015 — 2,28;
2016 — 2,06;
2017 — 1,99.
Как видим, ценность авто росла быстрее, чем ценность жилья, но в последние годы квартиры начали наверстывать упущенное. И баланс даже выправлялся, но после мартовских событий небывалое подорожание автомобилей сделало их вовсе не «железом», а «золотом на колесах» — интересно, какое соотношение стоимости наступило сейчас.
Итак, наш
А теперь давайте посмотрим другие модели автомобилей в другом соотношении «сколько хрущевок можно взять за одну машину». Хрущевку рассмотрим
Но опять же напомним, это прайсовые, практически недоступные сейчас цены. Если брать реальные предложения рынка, то Land Cruiser за
Ниже еще раз приведем сравнение цен на отдельные модели:
Toyota Land Cruiser 300, «Комфорт+»,
Lexus RX, 4WD, Premium,
Mitsubishi Pajero Sport, Instyle,
Mazda CX-5, Supreme, 4WD,
Toyota Camry, 2.5 литра, «Престиж»,
Hyundai Creta, Family, 1.6 литра, 4WD,
Hyundai Solaris, «Комфорт», 1.6 литра,
Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).