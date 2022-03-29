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Полцарства за коня. Показываем, сколько хрущевок у метро можно взять по цене новой машины (веселые картинки)

В последние годы ценность авто росла быстрее, чем ценность жилья

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Эта китайская машина дороже хрущевки у метро

Эта китайская машина дороже хрущевки у метро

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На днях Владимир Путин подписал указ о выводе всех автомобилей дешевле 10 миллионов рублей из-под повышенного «налога на роскошь», ранее эта планка составляла 3 миллиона. То есть сейчас полторы-две тонны железа на колесах уже и роскошью не считаются, хоть и стоят миллионы — между прочим, как вполне себе приличные квартиры. В 2018 году мы уже сравнивали соотношение стоимости автомобиль / квартира — и тогда был сделан вывод о том, что по сравнению с началом 2010-х условная «Камри» стала эквивалентна большему количеству квадратных метров жилья, то есть авто приобрели большую ценность. Давайте посмотрим, а каково это соотношение сейчас.

Помните кинокартину «Гараж», где советские люди собачились из-за гаражных боксов для своих машин? «Речь идет о каком-то ящике, в котором можно хранить груду штампованного железа!» — говорила Лия Ахеджакова. «Между прочим, это железо стоит шесть, даже восемь тыщ!» — отвечал ей Вячеслав Невинный.

Так вот, теперь эти груды железа стоят таких миллионов, что какая-нибудь новая машина ценнее не только гаража, но и вполне добротной квартиры в Новосибирске. В январе 2018 года по итогам 2017-го мы уже высчитывали соотношение стоимости условной «Тойоты-Камри» и условной хрущевки по сравнению с «благополучными» 2012–2014 годами. «Камри» и «хрущ» у метро мы брали как ликвидную «валюту», которая понятна населению и всегда в цене на обоих рынках, автомобильном и недвижимости.

И вот тогда мы выявили следующие тенденции: авто дорожали быстрее жилья, которое с 2015-го года даже начало дешеветь. А конкретно — «Камри» 2.0 в базовой комплектации «Стандарт» в 2014 году стоила 969 000 рублей, к концу 2017-го1 407 000 рублей. Типовая 2-комнатная хрущевка у метро площадью 44 квадратных метра в Центральном районе в тот период подешевела с 3 379 200 до 2 807 200 рублей (данные N1.ru).

Toyota Camry в 2017 году

Toyota Camry в 2017 году

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То есть в 2014-м, продав одну хрущевку, можно было условно купить целых 3,49 новой «Камри», а в 2017 — только 1,99. Вот соотношение по годам (автомобилей за одну хрущевку):

2014 — 3,49;

2015 — 2,28;

2016 — 2,06;

2017 — 1,99.

Как видим, ценность авто росла быстрее, чем ценность жилья, но в последние годы квартиры начали наверстывать упущенное. И баланс даже выправлялся, но после мартовских событий небывалое подорожание автомобилей сделало их вовсе не «железом», а «золотом на колесах» — интересно, какое соотношение стоимости наступило сейчас.

Итак, наш 44-метровый «хрущ» у метро в Центральном районе теперь стоит 4 080 0006 990 000 рублей, а в среднем — 5 511 000 рублей (по данным N1.ru). «Камри» же в аналогичной комплектации стоит по прайсу 2 498 000 рублей (соотношение 2,2 авто за 1 квартиру), но это только по прайсу — реальные предложения дилеров с накрутками колеблются в районе 4 000 000, а это уже 1,4 авто за 1 квартиру.

А теперь давайте посмотрим другие модели автомобилей в другом соотношении «сколько хрущевок можно взять за одну машину». Хрущевку рассмотрим 1-комнатную, но тоже ликвидную — в Центральном районе у метро, самое то для сдачи в аренду. Ее средняя цена на N1.ru составляет 4 000 000 рублей. Цены на авто возьмем минимальные рекомендованные по прайсу производителей (даже без дилерских накруток), все нормальной комплектации среднего уровня. И вот что получилось.

Курс автомобиля к квартире

Курс автомобиля к квартире

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Но опять же напомним, это прайсовые, практически недоступные сейчас цены. Если брать реальные предложения рынка, то Land Cruiser за 16 000 000 будет равен 4 «хрущам», Lexus RX за 10 000 000 — 2,5 «хрущам», да даже за Hyundai Creta за 3 600 000 можно отбить себе квартирку.

Ниже еще раз приведем сравнение цен на отдельные модели:

Toyota Land Cruiser 300, «Комфорт+», 8 820 000 рублей — 2,2 квартиры;

Lexus RX, 4WD, Premium, 5 720 000 рублей — 1,43 квартиры;

Mitsubishi Pajero Sport, Instyle, 5 699 000 рублей — 1,43 квартиры;

Mazda CX-5, Supreme, 4WD, 3 511 000 рублей — 0,88 квартиры;

Toyota Camry, 2.5 литра, «Престиж», 3 179 000 рублей — 0,8 квартиры;

Hyundai Creta, Family, 1.6 литра, 4WD, 1 950 000 рублей — 0,5 квартиры;

Hyundai Solaris, «Комфорт», 1.6 литра, 1 436 000 рублей — 0,36 квартиры.

Посмотрите еще, как изменились цены на автозапчасти, масла и фильтры (было — стало).

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недвижимостьновые автохрущевка
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