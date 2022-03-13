Девушка-водитель пожаловалась на новую автоподставу при помощи пивной бутылки — смотрите, как это

На какие только хитрости ни идут мошенники, устраивающие автомобильные подставы в Новосибирске — мы уже неоднократно описывали всё многообразие способов подставиться под удар и получить страховую выплату. Жительница Новосибирска пожаловалась на новый, как она говорит, способ подставы при помощи простой стеклянной бутылки. Подробнее — в нашем материале.

Галина Жилицкая, владелица легковушки Suzuki SX4, в воскресенье, 6 марта, направлялась в Новосибирск из Академгородка. При выезде на Бердское шоссе она заметила, что за ней постоянно с небольшой дистанцией едет какой-то легковой автомобиль и не обгоняет, хотя она двигалась медленно. Так они проехали 1,5 километра.