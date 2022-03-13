Девушка-водитель пожаловалась на новую автоподставу при помощи пивной бутылки — смотрите, как это

На какие только хитрости ни идут мошенники, устраивающие автомобильные подставы в Новосибирске — мы уже неоднократно описывали всё многообразие способов подставиться под удар и получить страховую выплату. Жительница Новосибирска пожаловалась на новый, как она говорит, способ подставы при помощи простой стеклянной бутылки. Подробнее — в нашем материале.
Галина Жилицкая, владелица легковушки Suzuki SX4, в воскресенье, 6 марта, направлялась в Новосибирск из Академгородка. При выезде на Бердское шоссе она заметила, что за ней постоянно с небольшой дистанцией едет какой-то легковой автомобиль и не обгоняет, хотя она двигалась медленно. Так они проехали 1,5 километра.
— «На хвосте» висит автомобиль, при свободной дороге, там три полосы. Я ехала по правой и быстро не езжу — он не опережает меня по соседним левым. Вдруг впереди в конце парковочного кармана у «Сеятеля» — он там длинный, обычно фуры отстаиваются — мне какой-то мужик бросил перед машиной пивную бутылку, — рассказывает Галина.
Бутылка, как говорит автомобилистка, была стеклянная, темная, зеленого цвета, похожая на обычную полулитровую. Ее на дорогу не швырнули в обычном смысле, а подтолкнули, как камень в керлинге — бутылка скользила по асфальту, крутясь.
— Я рассчитала, что при наших скоростях — моего авто и бутылки — она попадает мне между передними колесами, а если ударится внутри о заднее левое колесо, то решила, что отлетит, поэтому не маневрировала и не меняла скорость. Всё обошлось. Автомобиль сзади после этого опередил меня и уехал. Задала вопрос на нашем автофоруме — мне сказали, что это подставщики: если бы я начала маневрировать, то задний автомобиль оказался бы «в нужном месте в нужное время», — продолжает девушка.
Вероятно, в этом случае расчет был на то, что если бы жертва ушла из правой полосы влево, там бы ее и поджидал автомобиль подставщиков — жертва сменила траекторию, значит, виновата в ДТП. Использование бутылок и других предметов уже описано в истории автоподстав, в частности бутылками кидают в автомобиль жертвы, чтобы имитировать звук удара, а потом уже останавливают и показывают заранее сделанные повреждения на мошенническом автомобиле. В общем, как говорят эксперты, методов много и появляются всё новые и новые.
— Таких схем можно очень много придумать, главное — заставить человека поменять полосу движения, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Есть уже частые истории, как девушка-водитель на оживленной парковке сдает задним ходом, и тут она «совершенно случайно» бьет другой автомобиль. Из него выскакивает разъяренный парень, кричит на девушку, та естественно теряется. Внезапно выныривает, либо он вообще ее не бьет, создает иллюзию удара, а там уже было повреждение. Он предлагает ей отдать ему немного денег, от 3 до 5 тысяч, в зависимости от ее машины и внешнего вида самой девушки. Также могут появиться комиссары, которых вызывает разъяренный парень. И вуаля — жертва платит деньги, — рассказывает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Таким образом, индустрия подстав процветает и развивается в Новосибирске, про массовые посадки мошенников не слышно — такие дела трудно доказуемы и связываться с ними хлопотно. Правда, вот недавно сообщалось, что за серию автоподстав будут судить десяток человек из Новосибирска и Кузбасса, но там речь шла о том, что жулики инсценировали фиктивные ДТП между собой и изготавливали поддельные документы, а не врезались в ни в чем не повинных граждан.
— Избежать такого развода можно только так. Первое — успокоиться. Потом вызывать ГИБДД или своих аварийных комиссаров. Как только злой водитель видит такие действия, он, как правило, сразу уезжает, — заключает Оксана Косицкая.
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