Как я работал подставщиком. Авторедактор НГС показал типичные ошибки водителей, которые не прощают мошенники

НГС уже публиковал материал о беспечных пешеходах, которые переходят дорогу не глядя, перебегают в неположенных местах — все они могли попасть под колеса, если бы водитель тоже был невнимательным. Теперь поговорим исключительно о беспечности автомобилистов, ведь именно невнимательность дает почву процветающему сейчас жанру автоподстав. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил проверить в реальных ситуациях бдительность водителей и проехался по местам, где частенько и устраиваются ДТП настоящими подставщиками.
Указанные в нашем материале ситуации сняты на видеокамеру в процессе безопасной спокойной езды по всем правилам, без провокаций и резких маневров. Там, где ситуация могла провести к необратимым последствиям, мы заранее снижали скорость, не допуская возникновения аварийного положения. А вот реальные подставщики в этих же ситуациях дают газу, совершают маневры вправо/влево и устраивают ДТП.
Итак, пересечение Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, где раньше был Т-образный перекресток, но потом появился проезд до ТЦ «Гигант» и перекресток стал обычным. Водители же, по привычке двигаясь по Жуковского с левым поворотом, на шоссе не ожидают помех и не пропускают машины от «Гиганта». Вот мы движемся от ТЦ на свой зеленый — автомобилисты перед нами поворачивают даже не глядя — подставщик дал бы газу и подбил «Прадо» или микроавтобус. Смотрите наш первый ролик, все они короткие.
А это пересечение улице Дуси Ковальчук и Дачной. Люди с Дачной уходят с левым поворотом на Дуси Ковальчук и совершенно не ожидают встречных машин по Дачной. Тут еще и пригорок, который ухудшает обзор — подставщики резко выскакивают из-за него и бьют. Вот у нас женщина на белой легковушке точно бы стала жертвой — смотрите второй ролик.
Классика автоподстав — кольца. Съезжать с них можно только с правого крайнего положения, но кто в реальных условиях придерживается этого правила? Подставщики располагаются справа и бьют машину слева от них, которая съезжает с кольца. Вот у нас кроссовер «Ниссан» на площади Калинина даже без поворотника съезжает со среднего ряда — подставщик дал бы ему в бок — смотрите третий ролик.
А это кольцо на Фрунзе — Ипподромской, недавно мы писали о том, как предполагаемый подставщик кружил по кольцу и в итоге подбил таксиста. Вот и у нас резко появляется таксист слева без поворотника — смотрите четвертый ролик.
Часто устраивают подставы на улицах, где проезжие части разделены аллеей — так сложнее при повороте заметить автомобиль со встречки. Вот перекресток Ленина и Комсомольского проспекта, водители с левым поворотом, уходя с проспекта на Ленина, даже не смотрят на встречку. Светлый кроссовер стал бы жертвой резко ускорившегося подставщика — наш пятый ролик.
Ну и совершенно возмутительно незнание правил езды под зеленую стрелку. Напомним, при движении под стрелку вы обязаны пропустить машины со всех направлений, и со встречки, и с разворота. Едем по проспекту Дзержинского и разворачиваемся на пересечении с улицы Красина — видим машины, идущие с правым поворотом на стрелку. Женщина на «Газели» смотрела на меня, но ничего не дрогнуло на ее лице. А водитель следом за ней даже возмущенно посигналил — вот такое у нас незнание ПДД. Смотрите.
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