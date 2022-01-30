Как я работал подставщиком. Авторедактор НГС показал типичные ошибки водителей, которые не прощают мошенники

Итак, пересечение Мочищенского шоссе и улицы Жуковского, где раньше был Т-образный перекресток, но потом появился проезд до ТЦ «Гигант» и перекресток стал обычным. Водители же, по привычке двигаясь по Жуковского с левым поворотом, на шоссе не ожидают помех и не пропускают машины от «Гиганта». Вот мы движемся от ТЦ на свой зеленый — автомобилисты перед нами поворачивают даже не глядя — подставщик дал бы газу и подбил «Прадо» или микроавтобус. Смотрите наш первый ролик, все они короткие.

