Как мы «давили» пешеходов. Эксперимент НГС: смотрите, как люди бросаются на переход не глядя. Сколько из них погибло бы?

Ну а это вообще: женщина переходит дорогу в неположенном месте, не обращая внимания на движущийся на нее автомобиль, — верх безумия.

По данным УГИБДД Новосибирской области, за шесть месяцев 2021 года всего в регионе произошло 598 ДТП, 91 человек погиб. Из них 238 ДТП — наезды на пешеходов, 24 погибли. Те, кто беспечен и уверен в своей правоте, могут запомнить эти цифры. Шофер отсидит, искупит вину и будет дальше жить. А вы — нет.

Посмотрите все представленные ситуации в нашем видеоролике.