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Как мы «давили» пешеходов. Эксперимент НГС: смотрите, как люди бросаются на переход не глядя. Сколько из них погибло бы?

Контролируют ли пешеходы безопасность перехода, смотрят ли на машины, ценят ли свою жизнь

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Если авто не остановится, у пешеходов нет шансов

Если авто не остановится, у пешеходов нет шансов

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В последнее время в Новосибирске было несколько резонансных дел, связанных с наездами на пешеходов, самокатчиков и велосипедистов на пешеходных переходах. Все они в той или иной степени связаны не только с невнимательностью водителей, но и с беспечностью самих пешеходов, которые не убеждаются в безопасности перехода, как того требуют правила, не контролируют машины и дорогу. В 2019 году мы уже проводили эксперимент: проверяли, как люди переходят улицы. Результаты были неутешительны. Может быть, сейчас культура пешеходов повысилась — давайте посмотрим.

Сразу скажем: к сожалению, чувство самосохранения у людей по-прежнему на низком уровне. Все, кто попал в наше видео (смотрите его ниже), могли погибнуть, если бы на месте съемочной машины оказался автомобиль с невнимательным водителем, гонщиком-неадекватом, водителем, которому стало плохо. Да мало ли какие роковые стечения обстоятельств могут быть? Поэтому правила и требуют от пешеходов убедиться в безопасности перехода.

Переход по «зебре» без светофора

Переход по «зебре» без светофора

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Итак, в ПДД есть пункт 4.5 «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен». Вот мужчина ступает на проезжую часть не глядя и очень быстро. Хорошо хоть женщина все-таки бросила взгляд на приближающуюся машину.

Мать не убедилась в безопасности

Мать не убедилась в безопасности

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В рекомендациях ГИБДД и автошкол значится, что и на регулируемом переходе нужно заранее посмотреть в обе стороны, убедиться, что вас пропускают, установить визуальный контакт с водителем. Ну это же элементарное чувство самосохранения: а вдруг там машина не заторомозит, выскочит? Вот тут старшая девочка посмотрела на машину, а мать с коляской пошла не глядя.

Массовый переход без контроля

Массовый переход без контроля

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Все пошли, и я пошел. Никто не посмотрел и не убедился, что автомобили остановились. Телефон в руках важнее.

Мать и дедушка не посмотрели на машины

Мать и дедушка не посмотрели на машины

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Тут дедушка и мать с двумя детьми глядят только на свой светофор и ступают на дорогу, как только им зажегся зеленый. На автомобили в нескольких рядах никто не посмотрел.

Девушка идет с телефоном в руках

Девушка идет с телефоном в руках

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Рекомендуется также контролировать ситуацию и во время перехода: продолжать смотреть в обе стороны, ведь автомобиль-убийца может появиться неожиданно, как это всегда и бывает в таких случаях. Но кто бы заморачивался? Вот две девушки идут, не смотря по сторонам, — одна вообще в мобильном телефоне.

Беременная женщина не смотрит на машину

Беременная женщина не смотрит на машину

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Беременная женщина не смотрит на быстро приближающийся автомобиль.

Мужчина идет, не контролируя ситуацию

Мужчина идет, не контролируя ситуацию

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Мужчина бросил взгляд и дальше шагает — а вдруг со второго ряда кто-нибудь выскочит?

Девушка ступила на переход, не проверив, едут ли автомобили

Девушка ступила на переход, не проверив, едут ли автомобили

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Стройная красотка как ступила на переход не глядя, так и идет, не контролируя автомобили.

Прогулочным шагом через переход

Прогулочным шагом через переход

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Есть еще и такое правило — 4.6 «Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения». Здесь мужчина не только смотрит в другую сторону, но и идет медленным прогулочным шагом со своей спутницей.

Правый поворот — опасная ситуация

Правый поворот — опасная ситуация

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Особая проблема при правых поворотах — люди совершенно не контролируют этот момент, как эта женщина например. А ведь большая часть ДТП с наездом происходит именно при повороте.

Подростки ринулись через переход

Подростки ринулись через переход

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Парень и две девочки не только не посмотрели на поворачивающую машину, но еще и ринулись бегом через переход.

На велосипеде по переходу на полном ходу

На велосипеде по переходу на полном ходу

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Девочки мчатся на своих велосипедах, не глядя на машины, про правило спешивания они наверняка и не слышали. Может, родители не рассказали?

Еще одна женщина идет в неположенном месте, не глядя по сторонам

Еще одна женщина идет в неположенном месте, не глядя по сторонам

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Ну а это вообще: женщина переходит дорогу в неположенном месте, не обращая внимания на движущийся на нее автомобиль, — верх безумия.

По данным УГИБДД Новосибирской области, за шесть месяцев 2021 года всего в регионе произошло 598 ДТП, 91 человек погиб. Из них 238 ДТП — наезды на пешеходов, 24 погибли. Те, кто беспечен и уверен в своей правоте, могут запомнить эти цифры. Шофер отсидит, искупит вину и будет дальше жить. А вы — нет.

Посмотрите все представленные ситуации в нашем видеоролике.

Посмотрите еще на дорожные задачки, составленные на основе конкретных ситуаций на новосибирских улицах.

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ГИБДДПДДпешеход
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