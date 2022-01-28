Проверено на себе. Авторедактор НГС попробовал припарковаться на Вокзальной магистрали — что из этого вышло

После реконструкции Вокзальной магистрали, запрета парковки и обустройства выделенных полос поставить машину тут стало еще более сложной задачей, чем ранее. Очевидцы сообщали, что автомобили бросают на выделенках, на тротуарах, забивают ими окрестные дворы. Позднее началась эвакуация неправильно припаркованных машин с одного из участков магистрали. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить, насколько сложно сейчас на этой улице и в ее окрестностях найти себе место.



Наша задача — найти разрешенное место в рамках закона, ни на газоне, ни на тротуаре, ни под знаком. Кроме того, машину надо поставить максимально аккуратно, чтобы она никак не мешала другим. Что касается стоянки во дворах, российские ПДД допускают такую стоянку, запрета на это нет. Конечно, местные жители вряд ли будут приветствовать чужие машины, так что наши примеры — это только эксперимент с целью показать, какова сейчас обстановка в этом районе, повторюсь, в рамках закона.