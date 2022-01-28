Проверено на себе. Авторедактор НГС попробовал припарковаться на Вокзальной магистрали — что из этого вышло

После реконструкции Вокзальной магистрали, запрета парковки и обустройства выделенных полос поставить машину тут стало еще более сложной задачей, чем ранее. Очевидцы сообщали, что автомобили бросают на выделенках, на тротуарах, забивают ими окрестные дворы. Позднее началась эвакуация неправильно припаркованных машин с одного из участков магистрали. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить, насколько сложно сейчас на этой улице и в ее окрестностях найти себе место.
Наша задача — найти разрешенное место в рамках закона, ни на газоне, ни на тротуаре, ни под знаком. Кроме того, машину надо поставить максимально аккуратно, чтобы она никак не мешала другим. Что касается стоянки во дворах, российские ПДД допускают такую стоянку, запрета на это нет. Конечно, местные жители вряд ли будут приветствовать чужие машины, так что наши примеры — это только эксперимент с целью показать, какова сейчас обстановка в этом районе, повторюсь, в рамках закона.
Итак, начинаем движение от площади Ленина, стоянка напротив «Болгарского дома» вся забита, мест нет. Но я-то знаю, что места есть на задворках этого дома. Заезжаем, смотрим: тут, конечно, тоже всё забито — и найти себе место будет счастливой случайностью. Но нам повезло — встаем возле дома на Трудовой, 1.
Далее проезжаем улицу Советскую, и вот одна вроде бы хорошая новость — теперь знаков выделенной полосы тут нет, они были, но их сняли. И люди массово стоят вдоль обочины, свободных мест нет. Но я бы не рискнул вставать тут — все-таки под снегом сохранилась разметка выделенной полосы, сплошные линии, знаки А. Мало ли что.
Далее въезд в один из дворов — кстати, чистят тут плохо, кругом колея, сугробы, лед. Многие дворы перекрыты шлагбаумами, но есть и открытые — в одном из таких мы и нашли место.
В целом дворы тут тоже забитые, как и междворовые проезды, кучи свободных мест на выбор ожидать не приходится.
Но всё же ситуация менее напряженная, чем на самой магистрали, появляется еще одно парковочное место.
Заезжаем в арку возле «Коляды» — колея еще хуже, машины стоят возле мусорки. Обитающие рядом голуби примостились на крыше одной из машин.
Местные жители паркуются кто во что горазд — вот кроссовер стоит меж деревьев, запертый цепочкой.
А тут человек нашел себе шикарную ровную площадку, чистит ее. Тоже огорожено цепочкой.
В одном из открытых дворов нашлось еще одно свободное место, где стоящая машина никому не мешает.
Проезжаем проспект Димитрова, от ЦУМа знаки выделенной полосы никуда не делись, припаркованных на выделенке машин уже гораздо меньше, но они есть. И ведь не боятся люди, хотя именно на этом участке начали работать эвакуаторы.
Ставят автомобили и на тротуарах — оттуда эвакуаторы менее охотно увозят машины: видимо, сложнее процесс погрузки.
Арки длинного дома по Вокзальной перекрыты, поэтому доезжаем уже до улицы Сибирской. Тут можно найти места по нечетной стороне, четная сторона под запретом.
А это большая стоянка на привокзальной площади возле гостиницы «Новосибирск». Вроде всё плотненько, но постоянно кто-то приезжает/уезжает, встать можно.
Едем обратно по магистрали в сторону площади Ленина. И вот по этой стороне нам ничего не удалось найти. Стоять на выделенке нельзя, въездов во дворы нет.
После проспекта Димитрова знак выделенной полосы исчезает, и люди опять массово стоят у правого края — мест нет.
Используют любые свободные квадратные меры — вот, например, ставят в створе улицы Урицкого, выходящей на магистраль.
Разрешенные парковочные места заняты, поворачиваем во дворы возле «Альпен-грота» — тут тоже ничего не найти.
Далее — проезд к улице Урицкого, стоянка здесь запрещена, но все эти автомобили поставлены владельцами на свой страх и риск.
Самая жуть, как и раньше, творится возле офисного здания на Вокзальной, 16. Машины стоят елочкой, а не параллельно краю дороги, другие авто пристраиваются вторым рядом, криво, как попало. В итоге движение на этом участке сужается до 1–2 рядов.
Почитайте еще, как начали работать эвакуаторы на этой улице и на каком участке.