«Учителя на дороге»: принципиальный водитель заставил нарушителя на встречке пятиться назад — видео

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас не аварии, а дорожные ситуации из серии «учителя на дороге». В первом эпизоде водитель не давал нарушителю уйти со встречки в свой ряд, а во втором человека оскорбляли за разворот в якобы неположенном месте. Что движет «учителями» и есть ли место на дороге такому «учительству» — разберемся вместе с экспертами.
В первом эпизоде у нас улица Спартака, мост через железную дорогу, две полосы движения. Водитель микроавтобуса решил объехать пробку по встречке, но на него выехал водитель с видеорегистратором. Обычно в таких случаях нарушитель спешно просится в свой ряд, его пускают и все расходятся. Но водитель с регистратором решил проучить нарушителя, он не давал ему вернуться на свою полосу, подъезжая к нему максимально близко — у микроавтобуса просто не хватало радиуса разворота. Некоторое время «учитель» заставлял «ученика» пятиться назад, но потом всё же окончил урок.
Во втором эпизоде девушка, двигаясь от «Ауры», заехала в разворот на Ипподромской в районе «Спортмастера». Навстречу ей появился ВАЗ, ехавший со стороны автовокзала. Водителю отечественной легковушки досталось несколько неприятных слов, запиканных на видео. Девушка утверждала, что разворот для водителя ВАЗа запрещен, но потом оказалось, что дорожный знак «движение прямо» перед разворотом со стороны водителя ВАЗа отсутствовал, о чем он рассказал в своем ответном видео.
Смотрите обе истории в одном ролике.
Нарушать, конечно, нехорошо, но проблема в том, что многие случаи учительства заканчиваются драками, аварийными ситуациями, стрельбой, увечьями и даже смертью. В сложной дорожной обстановке люди часто взведены и даже малейший повод может привести к взрыву ярости. Если он уже нарушил ПДД, так он может и выстрелить в вас из какого-нибудь пистолета, кто его знает. Так стоит ли давать «уроки», тем более как в первом эпизоде, когда «учитель», вероятно, задержал поток за собой?
— Никак не оправдано. Всегда надо ставить себя на место того, кто нарушил. Ну в конце концов он повинился, сдал назад, ну ты дай ему вернуться в свою полосу. Тут еще такой момент, просто не нашла коса на камень. Там знаков, запрещающих обгон, могло не быть, сплошной линии нет, и если бы человек (нарушитель) обладал временем, то он бы сказал — да и хрен с тобой, будем стоять, вызывай ГАИ. Да, я выехал на полосу встречного движения, но я выехал, когда тебя там не было, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
— История с «учителями», к сожалению, не новость. Я всегда говорю, что каждый должен заниматься своим делом, такое обучение чревато столкновениями. То, что «учитель» замедлил весь поток, это еще вершина айсберга. Часто такая агрессивная реакция приводит к столкновению, причем не этих водителей, которые учинили разбор полетов, а совсем других, ни в чем не виноватых. Совет тем, кто учит, — думайте прежде всего о себе, вспомните, а всегда ли вы сами двигаетесь по правилам. Совет тем, кого учат, — не вступать в полемику с учителями или просто извиниться, — рассуждает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Конечно, замечание нарушителю сделать можно, но в тактичной форме — это сподвигнет его не на агрессию, а на извинения. Но менять своими «уроками» структуру движения, перекрывать дорогу, подрезать, оттормаживаться перед нарушителем — это уже не только нарушения правил, но и провоцирование аварийных ситуаций.
— Здесь даже могут быть психологические мотивы самоутверждения. Ну хорошо, ну а нарвался бы он, вышли братки и поколотили его, и кому он что доказал? Если это происходит, то из-за некоторой психологической неуверенности или, наоборот, сверхуверенности, что тоже плохо. Должно быть всё в балансе, в нормальном состоянии, — заключает Вячеслав Ашурков.
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