«Учителя на дороге»: принципиальный водитель заставил нарушителя на встречке пятиться назад — видео

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас не аварии, а дорожные ситуации из серии «учителя на дороге». В первом эпизоде водитель не давал нарушителю уйти со встречки в свой ряд, а во втором человека оскорбляли за разворот в якобы неположенном месте. Что движет «учителями» и есть ли место на дороге такому «учительству» — разберемся вместе с экспертами.

В первом эпизоде у нас улица Спартака, мост через железную дорогу, две полосы движения. Водитель микроавтобуса решил объехать пробку по встречке, но на него выехал водитель с видеорегистратором. Обычно в таких случаях нарушитель спешно просится в свой ряд, его пускают и все расходятся. Но водитель с регистратором решил проучить нарушителя, он не давал ему вернуться на свою полосу, подъезжая к нему максимально близко — у микроавтобуса просто не хватало радиуса разворота. Некоторое время «учитель» заставлял «ученика» пятиться назад, но потом всё же окончил урок.