ГИБДД эвакуировала машину сибирячки с законной муниципальной парковки — как так вышло и где эта стоянка

В декабре НГС сообщал о существовании в Новосибирске опасных парковочных карманов-ловушек, откуда автомобили увозят эвакуаторы. Внешне эти карманы выглядят как парковки, но ГИБДД усматривает нарушения и наказывает водителей. Очередной случай эвакуации произошел с территории парковки на ул. Советской, которая официально является законной муниципальной стоянкой — увезли автомобиль жительницы Новосибирска Натальи Барановой. Почему так вышло — подробнее в нашем материале.

Улица Советская, парковка на четной стороне возле дома номер 2 (Госпиталь ветеранов войн). Именно на эту парковку и поставила свою машину Наталья Баранова — автомобиль стоял на втором месте от светофора, на фото он отмечен галочкой. На столбе светофора размещен знак пешеходного перехода.