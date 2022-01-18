ГИБДД эвакуировала машину сибирячки с законной муниципальной парковки — как так вышло и где эта стоянка

В декабре НГС сообщал о существовании в Новосибирске опасных парковочных карманов-ловушек, откуда автомобили увозят эвакуаторы. Внешне эти карманы выглядят как парковки, но ГИБДД усматривает нарушения и наказывает водителей. Очередной случай эвакуации произошел с территории парковки на ул. Советской, которая официально является законной муниципальной стоянкой — увезли автомобиль жительницы Новосибирска Натальи Барановой. Почему так вышло — подробнее в нашем материале.
Улица Советская, парковка на четной стороне возле дома номер 2 (Госпиталь ветеранов войн). Именно на эту парковку и поставила свою машину Наталья Баранова — автомобиль стоял на втором месте от светофора, на фото он отмечен галочкой. На столбе светофора размещен знак пешеходного перехода.
— Эвакуировали автомобиль на основании того, что отсутствует знак «парковка», и поэтому действие знака «пешеходный переход» и запрет парковки вблизи пяти метров до знака якобы распространяется на этот карман. Но по данным с официального сервиса мэрии Новосибирска, парковка там есть — муниципальная на 9 машин, — рассказывает автомобилистка.
Действительно, знака Р (знак 6.4) здесь нет, но нет и знака запрета парковки — запретная зона кончается чуть раньше, в район въезда на территорию собора Александра Невского. Карман внесен в реестр муниципальных парковок Новосибирска, информация о нем доступна на сайте Map.novo-sibirsk.ru/portal/parkings. Там сказано, что это «бесплатная открытая плоскостная парковка на 9 машиномест» со статусом «функционирует». Кроме того, при личном визите Натальи в департамент транспорта мэрии ей подтвердили статус кармана и подготовили соответствующие документы — «должны мне отдать документы, выписка, что это действительно муниципальная парковка».
Но почему же ГИБДД тогда увозит автомобили с таких стоянок? А потому, что считает это место не парковочным карманом, а просто проезжей частью, поскольку знак Р отсутствует. А на проезжей части нельзя ставить машины ближе 5 метров к знаку пешеходного перехода — такой знак тут имеется. Поэтому-то и вывозят автомобили с ближайших от столба светофора 2–3 мест.
— Пешеходный переход здесь остается критерием. ГИБДД всё правильно трактует, знака нет — извините. Как уширение проезжей части, они так это и видят, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Да, это, конечно, очень коварная трактовка — и карман официальный, и конструктивно всё сделано как стоянка, и стоящие автомобили фактически не мешают обзору. Но закон применяется именно так, причем избирательно, как считает Наталья.
— Ну в центре на многих парковках нет знака, но там не эвакуируют, например на военкомате. Там пешеходный переход — и сразу идет парковка, там пяти метров абсолютно нет, но там никогда никого не трогают. На «Кроносе» нет знака парковки. А там у них почему-то кормушка организовалась. Когда поехали забирать машину, там этот дежурный, который отдавал документы, сказал «я сомневаюсь, что вас законно увезли, но...», — говорит сибирячка.
Сейчас Наталья обжаловала постановление ГИБДД об эвакуации автомобиля, кроме того, она хочет добиться устранения этой провокационной ситуации — либо пусть ставят знак парковки, либо вообще убирают карман. А пока НГС отправил обращение в МВД нашего региона с вопросами о том, на каком основании проведена эвакуация, знают ли инспекторы ГИБДД о муниципальном статусе парковки и почему до сих пор не составлено предписание об установке знака Р.
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