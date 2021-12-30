Ловушка для водителей. Показываем, где в Новосибирске странные парковочные карманы, куда опасно вставать — эвакуируют

Продолжаем рассказывать о недостатках в организации дорожного движения в Новосибирске, на этот раз речь пойдет о парковочных карманах, откуда запросто могут эвакуировать автомобиль. На самом деле эти карманы официально карманами не являются, это непонятные конструктивные элементы дороги. Но многие водители попадаются в ловушку — их эвакуируют. Подробнее о ситуации на проспекте Димитрова, 7 — в нашем материале.
Центр города, мест для машин мало, естественно, забит каждый уголок, каждый кусочек пространства. Съезжаем с площади Кондратюка на проспект Димитрова в сторону ЦУМа, на светофоре стоит первый запрещающий знак и предупреждающая об эвакуаторах табличка.
Далее перед домом номер 7 знак и табличка дублируются. Они стоят перед выездом с прилегающей территории, и это первый вводящий в заблуждение водителей фактор: некоторые думают, что это перекресток (пересечение проезжих частей), а значит, знак перестает действовать. Однако подобные выезды по ПДД не являются перекрестками. Если бы знак стоял за этим выездом, многие бы были бдительней.
Далее мы видим припаркованные автомобили, кто вдоль, кто елочкой, у кого-то торчит хвост и мешает проезду по правой полосе.
Конструктивно эти пространства похожи на парковочные карманы со способом постановки машины вдоль проезжей части. Вот люди и думают, что раз карманы есть, то и встать тут можно.
На самом деле это не карманы, а непонятно что: на летних снимках «Яндекс.Панорам» сначала мы видим остатки газона, потом — некие высокие бордюры, забетонированный колодец теплотрассы. По мнению адвоката коллегии «Инюркон» Дениса Садовского, остатки газона нельзя отнести к парковочному пространству: «Однозначно нет».
— Да, это не пойми что. Я обращался в департамент транспорта: давайте уберем знаки и разрешим ставить машины. Они мне — ширина не позволяет от проезжей части до бордюра. Там по новым ГОСТам ширина не проходит. Там просто реально ловушка для того, чтобы людей эвакуировали. Поэтому с точки зрения закона там всё правильно, с точки зрения человеческой — много вопросов, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Вот дом номер 7 заканчивается, висит знак окончания запретной зоны парковки. Далее машины стоят под углом к проезжей части — и это тоже нарушение. Ведь если не указан способ постановки машины, по умолчанию надо ставить вдоль.
Хотя проезжая часть здесь становится шире и в принципе автомобили своими хвостами движению не мешают, правую полосу не блокируют.
А как может быть организована парковка, если карманы являются законными, соответствуют ГОСТу, но при этом имеется знак запрета парковки?* Такое сочетание может быть, но необходимы дополнительные знаки.
— Нужно, чтобы знак Р был — парковка. И способ постановки автомобиля, в данном случае вдоль проезжей части, — отмечает эксперт.
Так что если вы видите запрещающий знак и вам кажется, что перед вами карман, но знак Р отсутствует, то лучше уехать отсюда подальше: эвакуаторщики не дремлют.