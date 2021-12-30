Ловушка для водителей. Показываем, где в Новосибирске странные парковочные карманы, куда опасно вставать — эвакуируют

— Да, это не пойми что. Я обращался в департамент транспорта: давайте уберем знаки и разрешим ставить машины. Они мне — ширина не позволяет от проезжей части до бордюра. Там по новым ГОСТам ширина не проходит. Там просто реально ловушка для того, чтобы людей эвакуировали. Поэтому с точки зрения закона там всё правильно, с точки зрения человеческой — много вопросов, — говорит Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России.