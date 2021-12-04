«Без мата не могу говорить». Цена дизеля пробила отметку 60 рублей — почему это происходит и как дешевеет 95-й бензин

В конце июля мы в очередной раз фиксировали рост цен на топливо, тогда эксперты говорили, что к концу 2021 года ходовой бензин А
95-й бензин действительно подобрался к отметке в 50 рублей за литр, но всё никак не перешагивает ее. Вот уже пару месяцев я слежу за ценами на «Лукойле» (самая топовая сеть АЗС), где стоимость «пятого» замерла на отметке в 4
По данным «Новосибирскстата», за последнюю неделю
— В принципе на бирже цена опустилась, да. Всегда в декабре реализация уменьшается, почему цены-то росли — потому, что не хватало бензина. А сейчас ситуация немного подправилась, поэтому и цены стали опускаться, — объясняет Геннадий Панкеев, председатель совета директоров сети автозаправочных станций «ПРАЙМ».
Ну ладно, топовый
Наиболее резкий скачок цены дизеля произошел в начале октября, когда его стоимость стартанула с отметки 5
По данным статистиков, самое дорогое предложение дизеля в нашем регионе — 6
— По поводу дизеля, честно скажу, без мата не могу говорить. Цена по дизелю зимнему, как всегда, растет, но в этом году она просто выросла неимоверно. Во-первых, просто дизеля зимнего производится недостаточно в России. Второе, как известно, больше всего бодяжат дизельное топливо, и насколько я знаю, в летний дизель добавляют керосин. Соответственно, ФНС решила, что за такое смешение надо платить акцизы, стало это невыгодно. А заменить дизельным топливом нормальным не могут, нехватка в производстве, — говорит эксперт.
Новосибирск, конечно, сильно страдает от «дизельной лихорадки». К примеру, в Москве дизель, наоборот, дешевле ходовых марок бензина — сейчас столичные АЗС «Газпромнефти» предлагают дизель по 53 рубля (у нас в этой же сети до 55.85 рубля). При этом бензин у москвичей стоит 51,70 рубля (
— Там они межсезонкой торгуют, там почти зимнего дизеля-то и нету. Он им и не нужен, а у нас в Сибири хочешь не хочешь, а надо, — заключает Геннадий Панкеев.
На этой неделе в Новосибирской области подготовили проект о росте тарифов на ЖКХ — они могут увеличиться на 5,2% с июля 2022 года. Также в Новосибирске решили поднять цены на проезд.