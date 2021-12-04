«Без мата не могу говорить». Цена дизеля пробила отметку 60 рублей — почему это происходит и как дешевеет 95-й бензин

В конце июля мы в очередной раз фиксировали рост цен на топливо, тогда эксперты говорили, что к концу 2021 года ходовой бензин А И-9 5 может пробить психологически важную отметку в 50 рублей за литр. Время шло, цены планомерно росли, но вдруг буквально на днях бензин на ряде АЗС подешевел — такого не было уже очень давно. А вот дизель действительно пробил все возможные отметки и ушел в космос — что происходит на топливном рынке, в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

95-й бензин действительно подобрался к отметке в 50 рублей за литр, но всё никак не перешагивает ее. Вот уже пару месяцев я слежу за ценами на «Лукойле» (самая топовая сеть АЗС), где стоимость «пятого» замерла на отметке в 4 9,9 5 рубля — ну когда же мы пробьем очередной инфляционный рубеж. И вот в последние дни цены на бензин дали задний ход. На АЗС «Энергия» 95-й подешевел на 40 копеек — с 4 8,9 0 до 48 ,5 0 рубля. На «Лукойле» и вовсе на 1 рубль — до 4 8,9 5. Крупнейшая сеть «Газпромнефть» (63 заправки) сейчас продает эту марку бензина по 4 8,2 0–4 8,3 5 рубля.