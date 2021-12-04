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Тема дняЦена дизеля превысила 60 рублей
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«Без мата не могу говорить». Цена дизеля пробила отметку 60 рублей — почему это происходит и как дешевеет 95-й бензин

Актуальные тенденции на рынке топлива — бензин против дизеля

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Хотите дизеля по 60?

Хотите дизеля по 60?

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В конце июля мы в очередной раз фиксировали рост цен на топливо, тогда эксперты говорили, что к концу 2021 года ходовой бензин АИ-95 может пробить психологически важную отметку в 50 рублей за литр. Время шло, цены планомерно росли, но вдруг буквально на днях бензин на ряде АЗС подешевел — такого не было уже очень давно. А вот дизель действительно пробил все возможные отметки и ушел в космос — что происходит на топливном рынке, в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

95-й бензин действительно подобрался к отметке в 50 рублей за литр, но всё никак не перешагивает ее. Вот уже пару месяцев я слежу за ценами на «Лукойле» (самая топовая сеть АЗС), где стоимость «пятого» замерла на отметке в 49,95 рубля — ну когда же мы пробьем очередной инфляционный рубеж. И вот в последние дни цены на бензин дали задний ход. На АЗС «Энергия» 95-й подешевел на 40 копеек — с 48,90 до 48,50 рубля. На «Лукойле» и вовсе на 1 рубль — до 48,95. Крупнейшая сеть «Газпромнефть» (63 заправки) сейчас продает эту марку бензина по 48,20–48,35 рубля.

Цены на бензин поползли вниз

Цены на бензин поползли вниз

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По данным «Новосибирскстата», за последнюю неделю 95-й подешевел на 0,1% — но это средняя температура по больнице, на той же «Энергии» понижение составило 0,8%, а на «Лукойле» — 2%. Сейчас, по данным статистиков, средняя цена 95-го в Новосибирской области составляет 48,34 рубля, 92-го — 45,28 рубля, 98-го — 58,47 рубля.

— В принципе на бирже цена опустилась, да. Всегда в декабре реализация уменьшается, почему цены-то росли — потому, что не хватало бензина. А сейчас ситуация немного подправилась, поэтому и цены стали опускаться, — объясняет Геннадий Панкеев, председатель совета директоров сети автозаправочных станций «ПРАЙМ».

Ну ладно, топовый 98-й бензин (на котором в основном ездят малочисленные богачи) зашкаливает, но дизель-то куда? Некогда «народное» топливо, основное топливо всех «рабочих лошадок» (коммерческий транспорт, грузоперевозки) подобралось к премиальному бензину и стоит сейчас в среднем 57,27 рубля. На представленной диаграмме мы видим, что за год в Новосибирске дизель подорожал почти на 7 рублей, в то время как ходовые марки бензина прибавили 3,6 — 3,88 рубля.

Сравнение цен на топливо

Сравнение цен на топливо

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Наиболее резкий скачок цены дизеля произошел в начале октября, когда его стоимость стартанула с отметки 52,65 рубля (средняя цена по России, данные «Яндекса») и за 2 месяца достигла 56,60 рубля.

По данным статистиков, самое дорогое предложение дизеля в нашем регионе — 60,85 рубля за 1 литр (на «Лукойле»), то есть дизель из всех видов топлива первым пробил отметку в 60 рублей (98-й бензин пока максимум 59,65 рубля).

— По поводу дизеля, честно скажу, без мата не могу говорить. Цена по дизелю зимнему, как всегда, растет, но в этом году она просто выросла неимоверно. Во-первых, просто дизеля зимнего производится недостаточно в России. Второе, как известно, больше всего бодяжат дизельное топливо, и насколько я знаю, в летний дизель добавляют керосин. Соответственно, ФНС решила, что за такое смешение надо платить акцизы, стало это невыгодно. А заменить дизельным топливом нормальным не могут, нехватка в производстве, — говорит эксперт.

Новосибирск, конечно, сильно страдает от «дизельной лихорадки». К примеру, в Москве дизель, наоборот, дешевле ходовых марок бензина — сейчас столичные АЗС «Газпромнефти» предлагают дизель по 53 рубля (у нас в этой же сети до 55.85 рубля). При этом бензин у москвичей стоит 51,70 рубля (95-й) и 46,70 рубля (92-й). То есть в столице ездить на дизеле существенно выгодней (на нем же еще и расход меньше).

— Там они межсезонкой торгуют, там почти зимнего дизеля-то и нету. Он им и не нужен, а у нас в Сибири хочешь не хочешь, а надо, — заключает Геннадий Панкеев.

На этой неделе в Новосибирской области подготовили проект о росте тарифов на ЖКХ — они могут увеличиться на 5,2% с июля 2022 года. Также в Новосибирске решили поднять цены на проезд.

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