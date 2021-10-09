В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередное противостояние водителей и пешеходов, осложненное осенними погодными условиями, плохой видимостью на мокрых дорогах, сокращением светового дня. Пешеходы забывают, что их могут просто не увидеть, а водители не учитывают осложненной обстановки и продолжают быстро ездить в критических местах. Разбираем, как девушка за рулем «Тойоты» сбила подростка, перебегавшего дорогу.



Улица Фрунзе, направление движения — из центра, регистратор стоит в Toyota Tercel, за рулем которой находится девушка. Вот перекресток с ул. Селезнева, для автомобилей горит зеленый сигнал светофора, но грузовик в правом ряду почему-то притормаживает — вспыхивают его стоп-сигналы. В следующее мгновение становится ясно почему: грузовик пропускал перебегавшего дорогу пешехода. Девушка сбивает его — смотрите видео.