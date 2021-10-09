В рубрике «Куда ты рулишь?» — очередное противостояние водителей и пешеходов, осложненное осенними погодными условиями, плохой видимостью на мокрых дорогах, сокращением светового дня. Пешеходы забывают, что их могут просто не увидеть, а водители не учитывают осложненной обстановки и продолжают быстро ездить в критических местах. Разбираем, как девушка за рулем «Тойоты» сбила подростка, перебегавшего дорогу.
Улица Фрунзе, направление движения — из центра, регистратор стоит в Toyota Tercel, за рулем которой находится девушка. Вот перекресток с ул. Селезнева, для автомобилей горит зеленый сигнал светофора, но грузовик в правом ряду почему-то притормаживает — вспыхивают его стоп-сигналы. В следующее мгновение становится ясно почему: грузовик пропускал перебегавшего дорогу пешехода. Девушка сбивает его — смотрите видео.
Официально. По данным сводки ГИБДД Новосибирска, 4 октября в 12:34 девушка-водитель 1986 года рождения на автомобиле Toyota Tercel двигалась по улице Фрунзе со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Кошурникова, на пересечении с улицей Селезнева в зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пешехода, который переходил проезжую часть. В результате
Что мы видим на записи? Во-первых, непонятно, в какой момент загорелся зеленый для автомобилей. Во-вторых, водитель грузовика, вероятно, оказывает подростку медвежью услугу, пропуская и тем самым подталкивая его на чрезвычайно опасный переход дороги. В-третьих, торможение грузовика должно было вызвать какую-то реакцию у девушки на «Тойоте», она могла бы тоже притормозить.
При желании сюда можно подтянуть пункт п. 10.1 ПДД — «При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства». Ведь торможение грузовика — чем не возникшая опасность?
— То, что грузовик в крайнем правом ряду остановился, должно было насторожить женщину-водителя. И она уже тем более должна была выполнить обязанность притормозить перед пешеходным переходом. Без разницы, какой горит, перед пешеходным переходом нужно снизить скорость. Там же пешеходный переход обозначен, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
С каждым днем всё темней, видимость ухудшается — водителям стоит снижать скорость на опасных участках и помнить, что обязательно кто-нибудь да выскочит внезапно на дорогу. Ну а пешеходам — не считайте, что вы бессмертны, вас зачастую не видно, перепроверяйте еще раз обстановку на дороге, прежде чем перейти.
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