Вышел новый кроссовер «Шкода-Кодиак» — в топе он стоит 3 миллиона. За что такие деньги? Честный обзор

На рынок выходит новый Skoda Kodiaq — кроссовер, который по-настоящему открыл для чешской марки сегмент SUV. Машина оказалась успешной и в мире, и в России, у нас ее покупают в частности те потребители, кому родственный Volkswagen Tiguan кажется маловатым, — Kodiaq и подлинней, и внешне покрупней, и мест в нем может быть на 7 человек. Посмотрим, как обновили автомобиль: что сделали хорошего, а что не доделали. Подробнее — в нашем экспресс-обзоре.
Skoda Kodiaq и раньше был довольно крупным, сбитым автомобилем с драйвовой внешностью, теперь он стал еще «хищнее». Уровень капота по передней кромке слега приподнялся, радиаторная решетка стала чуть меньше, но выразительней за счет острых углов и утолщенной хромированной окантовки.
При этом изменился угол расположения радиаторной решетки и всей передней части — «морда стоит» практически вертикально. Фары стали уже и тоже получили выраженные углы, кстати, они светодиодные уже в базовой версии.
Задние фонари тоже светодиодные, начиная с базы, им поменяли рисунок и заполнение. Ну и размашистая надпись Skoda на всю багажную дверь.
Kodiaq для нашего рынка собирают на ГАЗе в Нижнем Новгороде (кроме особых дорогих версий), а двигатели везут с завода в Калуге, где давно налажено производство атмосферного 1.6 и турбированного 1.4 для многих моделей Volkswagen и Skoda. «Атмосферу» на Kodiaq не ставят, только турбированные 1.4 TSI о 125/150 «лошадях» и 2.0 TSI о 190 «лошадях», плюс еще дизельный 2.0.
Ну вот, к примеру, так выглядит старший бензиновый 2-литровый агрегат серии EA888 поколения 3B, на Kodiaq он развивает 180 сил и 320 Нм крутящего момента, а на других моделях в зависимости от прошивки может выдавать и больше мощности.
А это тот самый робот DSG, который устанавливается на нашем кроссовере (в паре с мощным мотором 2.0), это модель DQ500 с двумя сцеплениями в масляной ванне, 7 ступеней. Считается вполне надежным и может выдерживать до 600 Нм крутящего момента. Помимо робота на Kodiaq по-прежнему предусмотрена механическая коробка — естественно, в базовой версии. Ну это чтобы сохранять «привлекательную» начальную маркетинговую цену в
Привод у кроссовера передний или полный с подключением задней оси посредством муфты. Есть внедорожный режим, где меняется алгоритм работы электронных помощников.
Перейдем к интерьеру: передняя панель осталась неизменной, появился новый акцент в виде модернового рулевого колеса. Оно ставится и на другие модели, может быть двухспицевым (новая мода такая пошла) или трехспицевым (на спортивных комплектациях).
Баранка действительно классная, особенно понравились эти хромированные «бочонки» — крутилки, с помощью которых можно менять громкость или листать меню. Эргономично, на ощупь приятно и выглядит красиво.
Когда Kodiaq только появился, были нарекания к верхнему бардачку, крышка которого скрипела. Сейчас вроде не скрипит, по крайней мере, на этой новой машине.
Цифровая приборная панель — экраны для нее тоже унифицированы и ставятся на все модели. Ярко, сочно, вполне информативно.
В дуэте с цифровой приборкой — экран мультимедийной системы. Тоже насыщенные цвета, быстрые реакции, множество настроек автомобиля, подвижная навигация.
Но что это мы видим? А это старинный блок климат-контроля с избыточным глянцем, с мелкими крутилками и мелкими кнопками, который начали ставить на Volkswagen / Skoda уже не помню сколько лет назад. На контрасте с новыми акцентами в интерьере он выглядит не очень, в машине 2021 года хотелось бы видеть другое решение.
Ну да ладно, это не самое страшное, простор, к примеру, куда важнее. С этим у автомобиля проблем нет: комфортно и спереди, и сзади, где в распоряжении пассажиров имеются свой климат, подогревы, широкий центральный подлокотник, откидные столки, шторки на окнах.
Kodiaq по-прежнему доступен в 7-местной версии, это определяет его позиционирование на рынке как «семейного автомобиля». Третий ряд — ничего выдающегося, тут уже тесновато, но пару детей запихать туда можно.
Без третьего ряда объем багажника — 835 литров, со сложенным вторым рядом — 2065 литров. Это хорошие показатели, и именно вместительность является определяющим фактором при выборе этого кроссовера для многих потребителей.
А вот цены — это больное место, впрочем, это по всем маркам автомобилей.
Что-то нормальное среднее в виде, например, комплектации Ambition с двигателем 1.4, роботом и полным приводом стоит
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