Вышел новый кроссовер «Шкода-Кодиак» — в топе он стоит 3 миллиона. За что такие деньги? Честный обзор

На рынок выходит новый Skoda Kodiaq — кроссовер, который по-настоящему открыл для чешской марки сегмент SUV. Машина оказалась успешной и в мире, и в России, у нас ее покупают в частности те потребители, кому родственный Volkswagen Tiguan кажется маловатым, — Kodiaq и подлинней, и внешне покрупней, и мест в нем может быть на 7 человек. Посмотрим, как обновили автомобиль: что сделали хорошего, а что не доделали. Подробнее — в нашем экспресс-обзоре.