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Вышел новый кроссовер «Шкода-Кодиак» — в топе он стоит 3 миллиона. За что такие деньги? Честный обзор

Разглядываем новый кроссовер Skoda Kodiaq: плюсы, минусы, цены

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Новый Skoda Kodiaq представлен в России осенью

Новый Skoda Kodiaq представлен в России осенью

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На рынок выходит новый Skoda Kodiaq — кроссовер, который по-настоящему открыл для чешской марки сегмент SUV. Машина оказалась успешной и в мире, и в России, у нас ее покупают в частности те потребители, кому родственный Volkswagen Tiguan кажется маловатым, — Kodiaq и подлинней, и внешне покрупней, и мест в нем может быть на 7 человек. Посмотрим, как обновили автомобиль: что сделали хорошего, а что не доделали. Подробнее — в нашем экспресс-обзоре.

Длина — 4697 мм, ширина — 1882 мм

Длина — 4697 мм, ширина — 1882 мм

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Skoda Kodiaq и раньше был довольно крупным, сбитым автомобилем с драйвовой внешностью, теперь он стал еще «хищнее». Уровень капота по передней кромке слега приподнялся, радиаторная решетка стала чуть меньше, но выразительней за счет острых углов и утолщенной хромированной окантовки.

Высота — 1661 мм, колесная база — 2790 мм

Высота — 1661 мм, колесная база — 2790 мм

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При этом изменился угол расположения радиаторной решетки и всей передней части — «морда стоит» практически вертикально. Фары стали уже и тоже получили выраженные углы, кстати, они светодиодные уже в базовой версии.

Клиренс — 187 мм

Клиренс — 187 мм

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Задние фонари тоже светодиодные, начиная с базы, им поменяли рисунок и заполнение. Ну и размашистая надпись Skoda на всю багажную дверь.

Снаряженная масса — 1527–1720 кг

Снаряженная масса — 1527–1720 кг

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Kodiaq для нашего рынка собирают на ГАЗе в Нижнем Новгороде (кроме особых дорогих версий), а двигатели везут с завода в Калуге, где давно налажено производство атмосферного 1.6 и турбированного 1.4 для многих моделей Volkswagen и Skoda. «Атмосферу» на Kodiaq не ставят, только турбированные 1.4 TSI о 125/150 «лошадях» и 2.0 TSI о 190 «лошадях», плюс еще дизельный 2.0.

Разгон на таком двигателе с полным приводом — <nobr class="_">7.8 секунды</nobr> до сотни

Разгон на таком двигателе с полным приводом — 7.8 секунды до сотни

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Ну вот, к примеру, так выглядит старший бензиновый 2-литровый агрегат серии EA888 поколения 3B, на Kodiaq он развивает 180 сил и 320 Нм крутящего момента, а на других моделях в зависимости от прошивки может выдавать и больше мощности.

Коробка DSG для мощной версии с полным приводом

Коробка DSG для мощной версии с полным приводом

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А это тот самый робот DSG, который устанавливается на нашем кроссовере (в паре с мощным мотором 2.0), это модель DQ500 с двумя сцеплениями в масляной ванне, 7 ступеней. Считается вполне надежным и может выдерживать до 600 Нм крутящего момента. Помимо робота на Kodiaq по-прежнему предусмотрена механическая коробка — естественно, в базовой версии. Ну это чтобы сохранять «привлекательную» начальную маркетинговую цену в 1 961 000 рублей.

Расход АИ-95 город / трасса — 9 или 6.3 литра на сотню (для 2.0 с полным приводом)

Расход АИ-95 город / трасса — 9 или 6.3 литра на сотню (для 2.0 с полным приводом)

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Привод у кроссовера передний или полный с подключением задней оси посредством муфты. Есть внедорожный режим, где меняется алгоритм работы электронных помощников.

В отделке использованы кожа и замша

В отделке использованы кожа и замша

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Перейдем к интерьеру: передняя панель осталась неизменной, появился новый акцент в виде модернового рулевого колеса. Оно ставится и на другие модели, может быть двухспицевым (новая мода такая пошла) или трехспицевым (на спортивных комплектациях).

Левая спица с «бочонком» регулировки громкости

Левая спица с «бочонком» регулировки громкости

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Баранка действительно классная, особенно понравились эти хромированные «бочонки» — крутилки, с помощью которых можно менять громкость или листать меню. Эргономично, на ощупь приятно и выглядит красиво.

Верхний и нижний бардачки

Верхний и нижний бардачки

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Когда Kodiaq только появился, были нарекания к верхнему бардачку, крышка которого скрипела. Сейчас вроде не скрипит, по крайней мере, на этой новой машине.

Приборная панель цифровая, с универсальным дисплеем

Приборная панель цифровая, с универсальным дисплеем

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Цифровая приборная панель — экраны для нее тоже унифицированы и ставятся на все модели. Ярко, сочно, вполне информативно.

Мультимедиа доступна с разными размерами экрана

Мультимедиа доступна с разными размерами экрана

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В дуэте с цифровой приборкой — экран мультимедийной системы. Тоже насыщенные цвета, быстрые реакции, множество настроек автомобиля, подвижная навигация.

Старый блок климата с тремя крутилками

Старый блок климата с тремя крутилками

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Но что это мы видим? А это старинный блок климат-контроля с избыточным глянцем, с мелкими крутилками и мелкими кнопками, который начали ставить на Volkswagen / Skoda уже не помню сколько лет назад. На контрасте с новыми акцентами в интерьере он выглядит не очень, в машине 2021 года хотелось бы видеть другое решение.

Хороший запас места в коленях и ступнях

Хороший запас места в коленях и ступнях

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Ну да ладно, это не самое страшное, простор, к примеру, куда важнее. С этим у автомобиля проблем нет: комфортно и спереди, и сзади, где в распоряжении пассажиров имеются свой климат, подогревы, широкий центральный подлокотник, откидные столки, шторки на окнах.

Третий ряд идет как опция

Третий ряд идет как опция

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Kodiaq по-прежнему доступен в 7-местной версии, это определяет его позиционирование на рынке как «семейного автомобиля». Третий ряд — ничего выдающегося, тут уже тесновато, но пару детей запихать туда можно.

Третий ряд складывается в пол

Третий ряд складывается в пол

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Без третьего ряда объем багажника — 835 литров, со сложенным вторым рядом — 2065 литров. Это хорошие показатели, и именно вместительность является определяющим фактором при выборе этого кроссовера для многих потребителей.

За последние 4 года базовая цена выросла на <nobr class="_">600 000</nobr> рублей

За последние 4 года базовая цена выросла на 600 000 рублей

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А вот цены — это больное место, впрочем, это по всем маркам автомобилей. 1 961 000 рублей за начальную версию на механике с передним приводом, это на 59 000 рублей больше, чем за прежний Kodiaq. А я помню, как на старте продаж базовая версия стоила трогательные 1 339 000 рублей.

Максимальные цены переваливают за <nobr class="_">3 миллиона</nobr>

Максимальные цены переваливают за 3 миллиона

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Что-то нормальное среднее в виде, например, комплектации Ambition с двигателем 1.4, роботом и полным приводом стоит 2 528 000 рублей, а вариант Style с топовым 2.0 TSI потянет на 2 710 000 рублей. Еще пару-тройку опций на 300 000 — и вы обладатель автомобиля класса «роскошь» с повышенным налогом.

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