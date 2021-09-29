«Сидит и лжет в глаза»: в Россию вернулись очереди за ОСАГО и черные списки клиентов

— Я попадал в мелкую аварию три года назад, но из-за ошибки страховая подняла мой КБМ дополнительно из-за того, что наемный водитель совершил ДТП на принадлежащей мне маршрутке и вместо него этот инцидент записали на мой счет, — рассказывает Андрей. — В результате мой КБМ возрос до 1,4: сейчас я пытаюсь оспорить это решение, но суть не в этом. В сентябре я, как обычно, пришел страховаться в офис АСКО, что делаю уже лет пять или шесть, и обнаружил там большую очередь прямо на улице, а потом оказалось, что я вообще стал персоной нон-грата.



В первый день достояться Андрею не удалось. На следующий он пришел в полседьмого утра и с горем пополам часам к 11 утра попал в офис, где, внеся его данные в компьютер, оператор сообщила, что система зависла.



— Вот знаете, ощущение, что просто сидит и лжет в глаза! — возмущается Андрей. — Как система могла зависнуть именно на мне, а потом внезапно развиснуть и продолжить работать на других клиентах? На это мне ответили: можете ругаться, сколько хотите, делу это не поможет.

