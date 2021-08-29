Мэрия уберет сплошную разметку на Горском, чтобы жители могли попасть в дома без крюка через Речной

Ранее в разметке был разрыв, который позволял повернуть к домам, но дорожники убрали его, нанеся по всему участку двойную сплошную.

— На ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до пл. Лыщинского разрыв в двойной сплошной линии разметки будет восстановлен на прежнем месте, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, не уточнив сроки этого решения. Предполагается, что дорожные работы в районе пл. Лыщинского продлятся до конца сентября.

