Мэрия уберет сплошную разметку на Горском, чтобы жители могли попасть в дома без крюка через Речной

Власти Новосибирска пообещали убрать двойную сплошную разметку на ул. Блюхера, из-за которой жители, которые едут домой с левого берега, должны были делать крюк по Октябрьскому мосту через Речной вокзал — ранее мы писали об этом.
Ранее в разметке был разрыв, который позволял повернуть к домам, но дорожники убрали его, нанеся по всему участку двойную сплошную.
— На ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до пл. Лыщинского разрыв в двойной сплошной линии разметки будет восстановлен на прежнем месте, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска, не уточнив сроки этого решения. Предполагается, что дорожные работы в районе пл. Лыщинского продлятся до конца сентября.
Также в мэрии уточнили, что на ул. Станиславского, где ликвидируются парковочные карманы, намерены установить камеры, фиксирующие нарушителей, которые будут заезжать на выделенную полосу.
— С целью улучшения движения общественного транспорта и возможности принятия мер административного воздействия за нарушения ПДД комплексами фотовидеофиксации нарушений, принято решение по ликвидации парковочных карманов, — уточнили в мэрии.
Ранее мы сообщали, что и на Вокзальной магистрали будут ликвидированы все парковки и оборудованы выделенные полосы.