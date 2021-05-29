Учителя на дороге: кадры, как принципиальный водитель гоняет встречные машины со своей полосы

В Новосибирске появился принципиальный водитель
В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» обсуждаем дорожную ситуацию из разряда «учителя на дороге». Аварии не произошло, но такая опасность была — автомобили ехали друг другу лоб в лоб. Сопутствующий фактор — плохая работа дорожных служб, которые до сих пор не нанесли разметку на Титова.
Улица Титова, направление движения в сторону Западного жилмассива. Перед пересечением с улицей Пермской расставлены дорожные знаки: левая полоса для поворота налево на Пермскую, правая — движение прямо. Встречные машины (со стороны Западного) должны ехать в одну полосу, однако после перекрестка с Пермской они едут в два ряда, то есть частично занимают встречку. Водитель с видеорегистратором законно желает занять свою левую полосу и встает перед встречными нарушителями, заставляя их уйти с полосы, — смотрите видео.
Да, действительно, водители, которых сгонял с полосы владелец регистратора, нарушают, причем нарушают серьезно — едут под кирпич. Для них со стороны Пермской висят знак движения по полосам (разрешено только по правой) и знак «Кирпич» над средней полосой.
Водитель с регистратором решил проявить принципиальность и научить нарушителей соблюдать ПДД, хотя у него имелась возможность просто объехать встречных — до перекрестка еще было далеко, а правая полоса была свободной.
— Он формально прав, но для того, чтобы наказывать других водителей, есть специальная организация, ГИБДД называется. Это может привести не к получению опыта у тех, кого он учить собирается, а к столкновению, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Сопутствующие факторы этой опасной дорожной ситуации — невнятная схема движения на перекрестке и отсутствие разметки. Со стороны Западного правый ряд может ехать только направо, а те, кому надо прямо, сначала проезжают по левому ряду, потом быстро должны сместиться вправо. Если бы имелась разметка, людям было бы понятнее, как вести себя в этом месте. При текущем же положении вещей рано или поздно может произойти столкновение или конфликт на дороге.