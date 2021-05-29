Учителя на дороге: кадры, как принципиальный водитель гоняет встречные машины со своей полосы

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» обсуждаем дорожную ситуацию из разряда «учителя на дороге». Аварии не произошло, но такая опасность была — автомобили ехали друг другу лоб в лоб. Сопутствующий фактор — плохая работа дорожных служб, которые до сих пор не нанесли разметку на Титова.



Улица Титова, направление движения в сторону Западного жилмассива. Перед пересечением с улицей Пермской расставлены дорожные знаки: левая полоса для поворота налево на Пермскую, правая — движение прямо. Встречные машины (со стороны Западного) должны ехать в одну полосу, однако после перекрестка с Пермской они едут в два ряда, то есть частично занимают встречку. Водитель с видеорегистратором законно желает занять свою левую полосу и встает перед встречными нарушителями, заставляя их уйти с полосы, — смотрите видео.