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Ездуны на желтый свет. Можно или нельзя проскакивать на этот сигнал? Изучаем ДТП с «Паджеро» и BMW X5

Разбираемся, что говорят правила о желтом сигнале светофора

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Автомобиль проезжает перекресток на желтый свет

Автомобиль проезжает перекресток на желтый свет

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В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем последние аварии, произошедшие в момент переключения светофора на желтый свет. Это одна из самых спорных ситуаций на дороге — можно очень долго и трудно доказывать чью-либо виновность. Каковы правила проезда на желтый свет, как определить, что водитель не мог остановиться, не прибегая к экстренному торможению? Рассмотрим такие ДТП вместе с экспертом.

Перекресток улиц Гоголя и Комбинатской, к светофору вяло приближается внедорожник Mitsubishi Pajero. Вот загорается желтый сигнал, но водитель решает продолжить движение, хотя мог бы легко остановиться без применения экстренного торможения. Pajero выезжает на перекресток, где в него врезается легковушка, водитель которой почему-то не замечает высокий джип — смотрите видео.

Пункт 6.2 ПДД. Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.

Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.

Да, с желтым сигналом не так всё просто, как с красным. Всё упирается в эту оговорку про экстренное торможение, но как это потом определить и доказать? В случае с Pajero мы видим, что машина, скорее всего, могла остановиться без резкого торможения, но это же надо документально подтвердить автотехнической экспертизой в совокупности с другими доказательствами.

Или вот недавняя нашумевшая авария на Красном проспекте, где BMW X5 врезался в BMW X3 и сбил двоих пешеходов. BMW X5 мчался по выделенной полосе и проскакивал перекресток с Державина на желтый свет — видеозапись этого появилась позднее.

— Желтый сигнал светофора не является разрешающим и проезжать на него нельзя. Так же, как и ездить по выделенной для общественного транспорта полосе. По выделенной линии ездить нельзя, за исключением, если идет поворот направо. Тут однозначное нарушение статьи 12.12 «Проезд на запрещающий сигнал светофора». Тут же видно, что у BMW даже и намерений не было останавливаться, он как ехал, так и ехал. Экстренное торможение если бы он применял, он бы остановился на середине перекрестка. Он, наоборот, я думаю, газу дал, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

С учетом грубых нарушений — возможное сильное превышение скорости, езда по выделенке — вина за аварию, по мнению эксперта, частично или полностью может быть возложена все-таки на водителя BMW X5. Для этого следствие и суд должны будут тщательно исследовать все доказательства в своей совокупности.

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