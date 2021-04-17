Ездуны на желтый свет. Можно или нельзя проскакивать на этот сигнал? Изучаем ДТП с «Паджеро» и BMW X5

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем последние аварии, произошедшие в момент переключения светофора на желтый свет. Это одна из самых спорных ситуаций на дороге — можно очень долго и трудно доказывать чью-либо виновность. Каковы правила проезда на желтый свет, как определить, что водитель не мог остановиться, не прибегая к экстренному торможению? Рассмотрим такие ДТП вместе с экспертом.



Перекресток улиц Гоголя и Комбинатской, к светофору вяло приближается внедорожник Mitsubishi Pajero. Вот загорается желтый сигнал, но водитель решает продолжить движение, хотя мог бы легко остановиться без применения экстренного торможения. Pajero выезжает на перекресток, где в него врезается легковушка, водитель которой почему-то не замечает высокий джип — смотрите видео.

