Ездуны на желтый свет. Можно или нельзя проскакивать на этот сигнал? Изучаем ДТП с «Паджеро» и BMW X5

В рубрике «Куда ты рулишь?» обсуждаем последние аварии, произошедшие в момент переключения светофора на желтый свет. Это одна из самых спорных ситуаций на дороге — можно очень долго и трудно доказывать чью-либо виновность. Каковы правила проезда на желтый свет, как определить, что водитель не мог остановиться, не прибегая к экстренному торможению? Рассмотрим такие ДТП вместе с экспертом.
Перекресток улиц Гоголя и Комбинатской, к светофору вяло приближается внедорожник Mitsubishi Pajero. Вот загорается желтый сигнал, но водитель решает продолжить движение, хотя мог бы легко остановиться без применения экстренного торможения. Pajero выезжает на перекресток, где в него врезается легковушка, водитель которой почему-то не замечает высокий джип — смотрите видео.
Пункт 6.2 ПДД. Желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
Да, с желтым сигналом не так всё просто, как с красным. Всё упирается в эту оговорку про экстренное торможение, но как это потом определить и доказать? В случае с Pajero мы видим, что машина, скорее всего, могла остановиться без резкого торможения, но это же надо документально подтвердить автотехнической экспертизой в совокупности с другими доказательствами.
Или вот недавняя нашумевшая авария на Красном проспекте, где
— Желтый сигнал светофора не является разрешающим и проезжать на него нельзя. Так же, как и ездить по выделенной для общественного транспорта полосе. По выделенной линии ездить нельзя, за исключением, если идет поворот направо. Тут однозначное нарушение
С учетом грубых нарушений — возможное сильное превышение скорости, езда по выделенке — вина за аварию, по мнению эксперта, частично или полностью может быть возложена все-таки на водителя