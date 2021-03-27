«Порше» против «Камри». Разбор ситуации на Красном проспекте — ты нарушаешь, но в ДТП будешь прав

Аварии с машинами, которые мчатся по выделенным полосам, — уже классика жанра. В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» сразу два таких ДТП на Красном проспекте, которые произошли по одному и тому же сценарию. Факторы, которые приводят к таким авариям: невнимательность, медвежьи услуги и сама езда по выделенке. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.



Первое ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Державина (зеленый горит для машин по проспекту). Темная «Тойота-Камри» находится в разрыве проспекта, а потом пытается проехать по Державина — дорогу ей услужливо уступает темная иномарка. В следующее мгновение в «Камри» врезается кроссовер «Порше-Макан», который на высокой скорости, по всей вероятности, ехал по выделенной полосе.