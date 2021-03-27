«Порше» против «Камри». Разбор ситуации на Красном проспекте — ты нарушаешь, но в ДТП будешь прав

Аварии с машинами, которые мчатся по выделенным полосам, — уже классика жанра. В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» сразу два таких ДТП на Красном проспекте, которые произошли по одному и тому же сценарию. Факторы, которые приводят к таким авариям: невнимательность, медвежьи услуги и сама езда по выделенке. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Первое ДТП произошло на пересечении Красного проспекта и улицы Державина (зеленый горит для машин по проспекту). Темная «Тойота-Камри» находится в разрыве проспекта, а потом пытается проехать по Державина — дорогу ей услужливо уступает темная иномарка. В следующее мгновение в «Камри» врезается кроссовер «Порше-Макан», который на высокой скорости, по всей вероятности, ехал по выделенной полосе.
Второе ДТП — на ставшем уже хрестоматийном перекрестке Красный — Гоголя (зеленый также горит для машин по проспекту). Белый седан находится в разрыве Красного и ждет возможности проехать по Гоголя в сторону цирка. Вот машины на проспекте в левом и среднем ряду оказывают медвежью услугу и пропускают седан, тут же в него врезается другая белая машина, которая следует в правом ряду по выделенной полосе на высокой скорости. Смотрите видео.
Подобные ДТП происходят с завидной регулярностью, особенно на пересечении с Гоголя. Видео аварий выкладывают в пабликах в соцсетях, разбирают на НГС. Ну можно уже водителям запомнить, чем опасны такие повороты и развороты на Красном проспекте (и в других местах, где есть выделенные полосы).
— Те, которые на Красном, не виноваты. Кто ехал на зеленый, тот и прав, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 13.4 ПДД. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.
Что касается езды по выделенке, тут есть тонкие моменты. Да, езда по выделенной полосе запрещена, но это отдельное нарушение, не отменяющее правил приоритета на перекрестке. Кроме того, перед пересечениями с Державина и Гоголя сплошная линия разметки, выделяющая автобусную полосу, прерывается для того, чтобы машины могли заехать на эту полосу для поворота направо (что видно на снимках «Яндекс.Панорам»). То есть формально автомобили в этой полосе находятся на законных основаниях.
— Если он заехал на ту часть выделенки, которая прерывается, и если он в нее въехал там, где уже прервана разметка, то тогда он прав, — отмечает Оксана Косицкая.
Так что водители, поворачивающие и разворачивающиеся там, где есть выделенки, должны помнить, что по этой спецполосе может мчаться какой-нибудь торопыга, и он окажется прав при ДТП. А если уж вы берете на себя ответственность за нарушение ПДД и едете по автобусной полосе, то хотя бы притормаживайте перед перекрестками, куда же так лететь.
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