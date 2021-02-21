Мужчина на «крузаке» обматерил и заблокировал девушку на «Сузуки» за правильную парковку — видео конфликта

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем инцидент между водителями, возникший из-за разного толкования правил парковки в парковочном кармане. В редакцию НГС обратилась читательница и рассказала, что ее оскорбил хозяин «Ленд-Крузера-Прадо» за то, что она припарковалась в кармане параллельно проезжей части при отсутствии дополнительных знаков. Смотрим видеозапись этих разборок, оцениваем поведение участников и изучаем, что про это говорят ПДД.



Проспект Дзержинского, дома № 6, к. 1 и 10. Девушка на красном Suzuki SX4 заехала в парковочный карман и встала параллельно проезжей части, за ней таким же образом стояла другая машина. Появился «Ленд-Крузер-Прадо», водитель которого, вероятно, желал припарковаться здесь же под углом, но места для него не осталось.