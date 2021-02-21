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Мужчина на «крузаке» обматерил и заблокировал девушку на «Сузуки» за правильную парковку — видео конфликта

Разбираем дорожную ссору и изучаем правильные способы парковки

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«Ленд-Крузер-Прадо» заблокировал выезд девушке&nbsp;

«Ленд-Крузер-Прадо» заблокировал выезд девушке 

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Конфликт двух автомобилистов в Новосибирске попал на видео

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем инцидент между водителями, возникший из-за разного толкования правил парковки в парковочном кармане. В редакцию НГС обратилась читательница и рассказала, что ее оскорбил хозяин «Ленд-Крузера-Прадо» за то, что она припарковалась в кармане параллельно проезжей части при отсутствии дополнительных знаков. Смотрим видеозапись этих разборок, оцениваем поведение участников и изучаем, что про это говорят ПДД.

Проспект Дзержинского, дома № 6, к. 1 и 10. Девушка на красном Suzuki SX4 заехала в парковочный карман и встала параллельно проезжей части, за ней таким же образом стояла другая машина. Появился «Ленд-Крузер-Прадо», водитель которого, вероятно, желал припарковаться здесь же под углом, но места для него не осталось.

— Моя машина была припаркована вдоль проспекта Дзержинского по правилам, насколько позволяет количество снега, которое есть у нас в Сибири. Автомобиль никому не мешал. Этому «настоящему мужчине» захотелось вдруг припарковаться непременно на парковке, где стою я и еще одна маленькая машина за мной. «Настоящий мужчина» подошел ко мне и заявил, чтобы я перепарковалась (я тем временем складывала вещи в машине). Не успела я сложить, как он подпер мою машину и ушел. Чувство вседозволенности зашкаливает. Этот «мужчина» стал меня оскорблять и унижать, хватать за дверь машины и зажал ногу дверью, — рассказывает наша читательница.

Смотрите видеозапись конфликта.

На летних снимках «Яндекс.Панорам» 2020 года видно, что никаких дорожных знаков, указывающих на способ парковки, в этом месте нет. Однако парковочные карманы сделаны так, что все водители инстинктивно заезжают в них под углом.

Парковочные карманы в этом месте летом

Парковочные карманы в этом месте летом

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Так как же надо правильно парковаться? Обратимся к ПДД.

— Если не установлено никаких знаков, обозначающих парковку, то и парковаться в так называемом кармане проблематично. Поскольку он практически не определен ПДД. Однако п.п. 12.2 ПДД РФ четко определяет параллельную парковку ТС относительно края проезжей части, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 12.2 ПДД. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1–8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.

То есть, чтобы на законных основаниях ставить в эти карманы машину под углом, необходимо наличие вот такого знака с табличкой, указывающей на конкретный способ парковки.

Знак 6.4 и таблички

Знак 6.4 и таблички

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Вот и выходит, что правильный способ парковки в этих карманах входит в противоречие со здравым смыслом, поскольку карманы сделаны так, что оптимально в них стоять под углом, что все и делают (по крайней мере, летом). А это уже вопрос к городским властям — почему эти карманы не оборудованы знаками и табличками, указывающими на оптимальный способ парковки.

До этого мы разбирали летний конфликт — автохам пытался остановить девушку, преградившую ему путь. Но не все дорожные ссоры заканчиваются благополучно: почитайте историю, как водители повздорили в пробке, а потом один из них достал нож.

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ДТПКуда ты рулишь?ПДД
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