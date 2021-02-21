Мужчина на «крузаке» обматерил и заблокировал девушку на «Сузуки» за правильную парковку — видео конфликта

Конфликт двух автомобилистов в Новосибирске попал на видео
В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем инцидент между водителями, возникший из-за разного толкования правил парковки в парковочном кармане. В редакцию НГС обратилась читательница и рассказала, что ее оскорбил хозяин «Ленд-Крузера-Прадо» за то, что она припарковалась в кармане параллельно проезжей части при отсутствии дополнительных знаков. Смотрим видеозапись этих разборок, оцениваем поведение участников и изучаем, что про это говорят ПДД.
Проспект Дзержинского, дома
— Моя машина была припаркована вдоль проспекта Дзержинского по правилам, насколько позволяет количество снега, которое есть у нас в Сибири. Автомобиль никому не мешал. Этому «настоящему мужчине» захотелось вдруг припарковаться непременно на парковке, где стою я и еще одна маленькая машина за мной. «Настоящий мужчина» подошел ко мне и заявил, чтобы я перепарковалась (я тем временем складывала вещи в машине). Не успела я сложить, как он подпер мою машину и ушел. Чувство вседозволенности зашкаливает. Этот «мужчина» стал меня оскорблять и унижать, хватать за дверь машины и зажал ногу дверью, — рассказывает наша читательница.
Смотрите видеозапись конфликта.
На летних снимках «Яндекс.Панорам»
Так как же надо правильно парковаться? Обратимся к ПДД.
— Если не установлено никаких знаков, обозначающих парковку, то и парковаться в так называемом кармане проблематично. Поскольку он практически не определен ПДД. Однако п.п. 12.2 ПДД РФ четко определяет параллельную парковку ТС относительно края проезжей части, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 12.2 ПДД. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1–8.6.9 и линиями дорожной разметки или без таковых. Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4–8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение.
То есть, чтобы на законных основаниях ставить в эти карманы машину под углом, необходимо наличие вот такого знака с табличкой, указывающей на конкретный способ парковки.
Вот и выходит, что правильный способ парковки в этих карманах входит в противоречие со здравым смыслом, поскольку карманы сделаны так, что оптимально в них стоять под углом, что все и делают (по крайней мере, летом). А это уже вопрос к городским властям — почему эти карманы не оборудованы знаками и табличками, указывающими на оптимальный способ парковки.
До этого мы разбирали летний конфликт — автохам пытался остановить девушку, преградившую ему путь. Но не все дорожные ссоры заканчиваются благополучно: почитайте историю, как водители повздорили в пробке, а потом один из них достал нож.