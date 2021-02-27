Мгновенная кара. Машина судебных приставов объезжала пробку по встречке, и ее подбил черный джип

В проекте «Куда ты рулишь?» — забавная история из серии про мгновенную карму. Водитель легковушки пытался объехать пробку по встречке, уткнулся во встречную машину, попробовал вернуться в свой ряд и тут же был подбит кроссовером, выезжавшим с парковки. Подробнее о ДТП и о том, кто виноват в такой ситуации, — в материале НГС.

Улица Крылова, автомобиль с видеорегистратором движется со стороны Красного проспекта. На встречном направлении пробка, и вот по встречке приближается легковушка Hyundai с надписью «ФССП России» на борту, объезжающая затор. Затем водитель Hyundai сдает назад, потом пытается вклиниться в свой ряд. В этот момент из парковочного кармана задним ходом выезжает черный кроссовер, который бьет легковушку, — смотрите видео.