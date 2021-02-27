Мгновенная кара. Машина судебных приставов объезжала пробку по встречке, и ее подбил черный джип

В Новосибирске машина судебных приставов объехала пробку по встречке
В проекте «Куда ты рулишь?» — забавная история из серии про мгновенную карму. Водитель легковушки пытался объехать пробку по встречке, уткнулся во встречную машину, попробовал вернуться в свой ряд и тут же был подбит кроссовером, выезжавшим с парковки. Подробнее о ДТП и о том, кто виноват в такой ситуации, — в материале НГС.
Улица Крылова, автомобиль с видеорегистратором движется со стороны Красного проспекта. На встречном направлении пробка, и вот по встречке приближается легковушка Hyundai с надписью «ФССП России» на борту, объезжающая затор. Затем водитель Hyundai сдает назад, потом пытается вклиниться в свой ряд. В этот момент из парковочного кармана задним ходом выезжает черный кроссовер, который бьет легковушку, — смотрите видео.
Ну вот и кто тут виноват? Вероятно, водитель кроссовера не увидел Hyundai, который со своим маневром попал в мертвую зону. С формальной точки зрения он не имел приоритета и должен был убедиться в безопасности маневра, вне зависимости от того, кто там какую пробку объезжает.
— Водитель, который совершает такой маневр на дороге, должен пропускать абсолютно всех: проезжающие мимо машины, разворачивающийся транспорт или совершающие любой другой маневр автомобили. Движение задним ходом разрешено только в случае, если этот маневр не может стать помехой для других автомобилей, — комментирует адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьёва.
Пункт 8.3 ПДД. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней.
Пункт 8.12 ПДД. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
А нарушил ли правила водитель Hyundai? Ведь он объезжал затор по улице, не имеющей сплошной разметки посередине. Давайте разберемся: согласно пункту 1.2 ПДД этот маневр является обгоном — опережением одного или нескольких транспортных средств, связанным с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).
При этом пункт 11.2 ПДД говорит нам, что «Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если <...> по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу». То есть, когда водитель будет вклиниваться в свою полосу, он помешает машинам, стоящим в заторе, — значит, он нарушает.
Так что любителям объезжать пробки по встречке через прерывистую разметку стоит помнить — вы нарушаете конкретный пункт ПДД и в случае чего будете признаны виновным со всеми вытекающими.