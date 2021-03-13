Водители «Мерседеса» и «Форестера» поспорили, кто первым проедет перекресток. Угадаете, кто победил?

В рубрике «Куда ты рулишь» разбираем новую ситуацию с проездом перекрестка в момент переключения светофора. Мы часто торопимся и пытаемся проскочить на последнее мигание зеленого сигнала или даже на желтый. Вместе с экспертом смотрим, к чему это приводит, и разбираемся, кто виноват, — подробности в нашем материале.



Пересечение улиц Дуси Ковальчук и Холодильной, перед автомобилем с видеорегистратором стоит белый Mercedes-Benz CLA и ждет момента, чтобы повернуть налево. Вот светофор переключается на желтый, вроде уже можно ехать. Mercedes начинает поворот, но тут же в него врезается темный Subaru Forester, водитель которого решил проскочить перекресток на желтый свет — на записи это хорошо заметно. Смотрите видео.