Водители «Мерседеса» и «Форестера» поспорили, кто первым проедет перекресток. Угадаете, кто победил?

На Дуси Ковальчук Mercedes-Benz CLA столкнулся с Subaru Forester
В рубрике «Куда ты рулишь» разбираем новую ситуацию с проездом перекрестка в момент переключения светофора. Мы часто торопимся и пытаемся проскочить на последнее мигание зеленого сигнала или даже на желтый. Вместе с экспертом смотрим, к чему это приводит, и разбираемся, кто виноват, — подробности в нашем материале.
Пересечение улиц Дуси Ковальчук и Холодильной, перед автомобилем с видеорегистратором стоит белый Mercedes-Benz CLA и ждет момента, чтобы повернуть налево. Вот светофор переключается на желтый, вроде уже можно ехать. Mercedes начинает поворот, но тут же в него врезается темный Subaru Forester, водитель которого решил проскочить перекресток на желтый свет — на записи это хорошо заметно. Смотрите видео.
В этой ситуации, как говорится, оба хороши. Водитель Mercedes мог бы и выждать мгновение, мало ли кто там будет лететь под желтый. Водитель Subaru, конечно, мог издалека видеть, что светофор готов к переключению, и остановиться, но вместо этого предпочел пойти ва-банк.
— Водитель «Субару» двигался прямолинейно и не совершал никакого маневра, при отсутствии светофора мог быть невиновным в данном ДТП. Однако в этой конкретной ситуации очевидна вина водителя «Субару», так как желтый сигнал светофора не является разрешающим движение, налицо четкое нарушение пункта 6.2 ПДД РФ, — объясняет руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 6.2 ПДД. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: ...ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов...
Пункт 6.14 ПДД. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в местах, определяемых пунктом 6.13 Правил, разрешается дальнейшее движение.
В итоге процесс определения виновника в этом ДТП сводится к определению тонкого момента — мог Subaru остановиться без экстренного торможения или нет. Для этого может понадобиться автотехническая экспертиза.
Аварии при смене сигала светофора, когда один слишком рано начинает ехать, а другой пытается проскочить в последний момент, являются одними из самых сложных в плане определения вины. Экспертизы, суды, поиск свидетелей. А не проще ли взять себе за правило — на желтый останавливаемся, а при включении зеленого смотрим на возможные помехи?
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