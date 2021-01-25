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Сибиряк переделал 30-летний УАЗ — огромные колеса и мотор от «буханки». Теперь спасает застрявшие «Крузеры» и «Прадики»

Рассматриваем подготовленный к бездорожью УАЗ-3151 1991 года выпуска

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УАЗ-3151 1991 года выпуска

УАЗ-3151 1991 года выпуска

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Вновь рассказываем о необычных автомобилях новосибирцев, сегодня у нас 30-летний УАЗ-3151, подвергшийся глубокой модернизации. Владелец Александр поставил на машину новый мотор, заменил колеса, модернизировал раздаточную коробку и провел еще ряд улучшений. Теперь он спокойно может ездить в лес за грибами и березовым соком, заодно помогая водителям застрявших «Крузеров», «Прадо» и «Патриотов».

Александр купил машину 5 лет назад

Александр купил машину 5 лет назад

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Это выпущенный в 1991 году УАЗ-3151, наследник легендарного 469-го уазика. Александр приобрел машину 5 лет назад, чтобы спокойно ездить в лес, по бездорожью, перевозить грузы для своего частного домовладения.

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«Нива» автомобилисту не подошла

«Нива» автомобилисту не подошла

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— Я грибник такой заядлый, и ездили мы в Каракан, сначала на обычной машине, и там один раз так плотно засели. Я понял, что если машина попроходимее, то можно заехать в более дальние места, найти больше грибов. Купил «Ниву», подшаманил ее, поехал и засел в такой хорошей луже, прям прилип, пришлось через люк верхний вылезать. Я понял, что мне нужно что-то большее. Уазик взял с рук, он уже был частично сделан, но сильно заколхожен. Начал потихоньку делать.

Модернизации подверглись и подвеска, и салон, и раздатка, и, конечно, двигатель

Модернизации подверглись и подвеска, и салон, и раздатка, и, конечно, двигатель

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Модернизации подверглись и подвеска, и салон, и раздатка, и, конечно, двигатель — вернее, его просто заменили. Поставили мотор УМЗ-421 мощностью 125 л. с. и с крутящим моментом 220 Н·м.

Мотор подходит для тяжелых условий

Мотор подходит для тяжелых условий

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— Объем — 2,9 литра, и у него очень хорошая тяга на низах, а для бездорожья важна тяга на низах. Его ставили на «буханки» и на «Газели» ранних годов выпуска. Штатный 417-й мотор 2,4 литра слабый, он и греется постоянно, тяги у него никакой нет. Можно, конечно, сюда было поставить и большего объема, но это и деньги, и не все можно зарегистрировать.

Двигатель немного форсировали

Двигатель немного форсировали

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— У этого мотора характеристики уже приближаются к дизелю, он на бездорожье как раз хорошей тягой на низах обладает. Я считаю — самый удачный мотор, мы немножко его форсировали, увеличили степень сжатия, голову отфрезеровали под 92-й бензин.

Военные мосты с тремя редукторами

Военные мосты с тремя редукторами

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— Здесь военные мосты стоят — самая главная изюминка этой машины. У гражданской машины один редуктор, сразу полуоси и колеса, а здесь три редуктора — главная пара и бортовые редукторы. Полуоси разгружены, увеличенный дорожный просвет, потому что маленькое яблоко главной пары. Это позволяет устанавливать колеса большего диаметра.

Шипованные Cooper Discoverer 31-го размера

Шипованные Cooper Discoverer 31-го размера

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— Шины действительно огромные, зимой Александр использует шипованные Cooper Discoverer 31-го размера, а летом ставит тракторные покрышки 32-го размера. Под эти колеса модернизированы раздатка и подвеска.

В раздатке стоит понижающий кит на 2,8

В раздатке стоит понижающий кит на 2,8

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— В раздатке стоит понижающий кит на 2,8, передаточное число. Штатная понижайка на 2,6, но, чтобы эти большие колеса хорошо крутить, передать момент от мотора, ставят 2,8, 3,3 понижение и даже больше. Меньше устает мотор, меньше устает ходовая вся. Рулевые наконечники усилены, силовой бампер и перед, и зад.

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На задний мост поставлена блокировка дифференциала&nbsp;

На задний мост поставлена блокировка дифференциала 

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— Штатно блокировок нет, это дополнительно как тюнинг я в задний мост уже поставил блокировку дифференциала. Передний мост без блокировки, потому что для моих задач надобности нет, да и передняя блокировка часто полуоси ломает, потому что руль повернул, колеса вывернуты, газу дал — у тебя полуось сломается сразу.

Мощная лебедка

Мощная лебедка

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Разумеется, установлена лебедка, чтобы можно было самому себя спасать в критических ситуациях. Под нее понадобился новый генератор.

Потребовался генератор на 1 кВт

Потребовался генератор на 1 кВт

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Я выбросил штатный вентилятор, который постоянно крутился, у него нет гидромуфты. Поставили от «Шевроле-Нивы» сдвоенные электровентиляторы, термодатчик, термостат японский. Сделали генератор, потому что лебедка высасывает будь здоров — поставили генератор на 1 кВт, так называемый тракторный. Пришлось приспосабливать, крепления переделывать, серьезная работа была.

Установлен шноркель

Установлен шноркель

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— Естественно, установлен шноркель — воздухозаборник вверх выведен, и все сапуны с коробки, с раздатки, с мостов выведены под капот, они в самой верхней точке стоят. Чтобы можно было преодолевать где-то водные преграды.

Тахометр от дизельного грузовика

Тахометр от дизельного грузовика

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— Поставил дополнительный свет. Есть камера заднего хода в зеркале. Тахометр поставил, штатного нет. Это с «Бычка» с дизельного, градуировка идеально подходит для этого мотора.

По крупному УАЗ не ломается

По крупному УАЗ не ломается

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В таком виде УАЗ сейчас представляется относительно надежной машиной, но, конечно, в возрастном отечественном автомобиле надо постоянно чего-то подкручивать, подделывать.

Приходилось чинить стартер

Приходилось чинить стартер

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— Всё переварено, пороги, капремонт кузова, рама была смазана, покрашена. Ничего такого особого из поломок сейчас не добавляется. Машина, конечно, на офф-роуде эксплуатируется в предельных режимах, но если ездить аккуратно, то поломок не будет. Из последнего — катались по воде, потом чувствую, что-то стартер не так. Отвез его специалистам — попала вода, где-то что-то приржавело.

Расход бензина — от 20 литров

Расход бензина — от 20 литров

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Бензин Александр не считает, понимает, что такая машина экономить топливо не будет. Особенно в сложных условиях. Расход — не меньше 20 литров на сотню.

На бездорожье бензин не считают

На бездорожье бензин не считают

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— Если по городу передвигаешься, то он, конечно, за счет колес потребляет побольше, чем уазик обычный. Где-то под двадцатку литров он лопает. А если заезжаешь на бездорожье, на пониженной долго двигаешься, лебедку включаешь, то там уже даже не знаю сколько — потребляет, и всё.

Александр ездит в лес, за грибами, на покатушки

Александр ездит в лес, за грибами, на покатушки

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— Весной ездили березовый сок собирать в лес, просто покататься с ребятами знакомыми. В Каракан выезжали, искали сложные места. У них «Паджерики» и «УАЗ-Патриот», менее подготовленные. С детьми катался, с мальчишками. Тут такой момент — дети потом вырастут мужчинами, они должны уметь крутить гайки. Самая лучшая машина, где можно научиться крутить гайки, — это уазик, здесь всё время надо что-то крутить.

Преодолевали глубокий брод

Преодолевали глубокий брод

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— Ездили с сыном, по протоке с ним шли — слева водоросли, справа водоросли, перед нами рыба, от нас убегает плывет. Глубина была чуть ниже порога. А самая максимальная глубина была — на капот захлестывала вода, но это кратковременно, в ямах. Если долго идешь, мотору-то ничего, а вот сцепление намокает. Здесь уже лепестковое усиленное сцепление стоит, а было лапковое старое, вот оно не намокает. Вот лучше лапковое ставить для воды.

УАЗ в основном спасает другие машины

УАЗ в основном спасает другие машины

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— Конечно, застревал — лебедкой своей вытаскивал. Так, чтобы посторонняя помощь была нужна, — нет. Наоборот, мне на покатушках приходится таскать тех, кто застрял. А ребятишкам нравится, когда снимаешь тент, — открытая машина, кабриолет!

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Александр катается на мотоцикле «Иж-Юпитер», который достался ему от отца и 33 года простоял в гараже.

Сергей уже 22 года не расстается со своим Mercedes-Benz 230Е в 124-м кузове и планирует уже никогда не продавать его.

Евгений Кириллов восстановил «Москвич-401» 1956 года выпуска — «старичок» разгоняется до 100 км/ч.

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan LEAF и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

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