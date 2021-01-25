Сибиряк переделал 30-летний УАЗ — огромные колеса и мотор от «буханки». Теперь спасает застрявшие «Крузеры» и «Прадики»

— Я грибник такой заядлый, и ездили мы в Каракан, сначала на обычной машине, и там один раз так плотно засели. Я понял, что если машина попроходимее, то можно заехать в более дальние места, найти больше грибов. Купил «Ниву», подшаманил ее, поехал и засел в такой хорошей луже, прям прилип, пришлось через люк верхний вылезать. Я понял, что мне нужно что-то большее. Уазик взял с рук, он уже был частично сделан, но сильно заколхожен. Начал потихоньку делать.