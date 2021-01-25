Сибиряк переделал 30-летний УАЗ — огромные колеса и мотор от «буханки». Теперь спасает застрявшие «Крузеры» и «Прадики»

Вновь рассказываем о необычных автомобилях новосибирцев, сегодня у нас
Это выпущенный в 1991 году
— Я грибник такой заядлый, и ездили мы в Каракан, сначала на обычной машине, и там один раз так плотно засели. Я понял, что если машина попроходимее, то можно заехать в более дальние места, найти больше грибов. Купил «Ниву», подшаманил ее, поехал и засел в такой хорошей луже, прям прилип, пришлось через люк верхний вылезать. Я понял, что мне нужно что-то большее. Уазик взял с рук, он уже был частично сделан, но сильно заколхожен. Начал потихоньку делать.
Модернизации подверглись и подвеска, и салон, и раздатка, и, конечно, двигатель — вернее, его просто заменили. Поставили мотор УМЗ-421 мощностью
— Объем —
— У этого мотора характеристики уже приближаются к дизелю, он на бездорожье как раз хорошей тягой на низах обладает. Я считаю — самый удачный мотор, мы немножко его форсировали, увеличили степень сжатия, голову отфрезеровали под 92-й бензин.
— Здесь военные мосты стоят — самая главная изюминка этой машины. У гражданской машины один редуктор, сразу полуоси и колеса, а здесь три редуктора — главная пара и бортовые редукторы. Полуоси разгружены, увеличенный дорожный просвет, потому что маленькое яблоко главной пары. Это позволяет устанавливать колеса большего диаметра.
— Шины действительно огромные, зимой Александр использует шипованные Cooper Discoverer 31-го размера, а летом ставит тракторные покрышки 32-го размера. Под эти колеса модернизированы раздатка и подвеска.
— В раздатке стоит понижающий кит на 2,8, передаточное число. Штатная понижайка на 2,6, но, чтобы эти большие колеса хорошо крутить, передать момент от мотора, ставят 2,8, 3,3 понижение и даже больше. Меньше устает мотор, меньше устает ходовая вся. Рулевые наконечники усилены, силовой бампер и перед, и зад.
— Штатно блокировок нет, это дополнительно как тюнинг я в задний мост уже поставил блокировку дифференциала. Передний мост без блокировки, потому что для моих задач надобности нет, да и передняя блокировка часто полуоси ломает, потому что руль повернул, колеса вывернуты, газу дал — у тебя полуось сломается сразу.
Разумеется, установлена лебедка, чтобы можно было самому себя спасать в критических ситуациях. Под нее понадобился новый генератор.
Я выбросил штатный вентилятор, который постоянно крутился, у него нет гидромуфты. Поставили от «Шевроле-Нивы» сдвоенные электровентиляторы, термодатчик, термостат японский. Сделали генератор, потому что лебедка высасывает будь здоров — поставили генератор на 1 кВт, так называемый тракторный. Пришлось приспосабливать, крепления переделывать, серьезная работа была.
— Естественно, установлен шноркель — воздухозаборник вверх выведен, и все сапуны с коробки, с раздатки, с мостов выведены под капот, они в самой верхней точке стоят. Чтобы можно было преодолевать где-то водные преграды.
— Поставил дополнительный свет. Есть камера заднего хода в зеркале. Тахометр поставил, штатного нет. Это с «Бычка» с дизельного, градуировка идеально подходит для этого мотора.
В таком виде УАЗ сейчас представляется относительно надежной машиной, но, конечно, в возрастном отечественном автомобиле надо постоянно чего-то подкручивать, подделывать.
— Всё переварено, пороги, капремонт кузова, рама была смазана, покрашена. Ничего такого особого из поломок сейчас не добавляется. Машина, конечно, на офф-роуде эксплуатируется в предельных режимах, но если ездить аккуратно, то поломок не будет. Из последнего — катались по воде, потом чувствую, что-то стартер не так. Отвез его специалистам — попала вода, где-то что-то приржавело.
Бензин Александр не считает, понимает, что такая машина экономить топливо не будет. Особенно в сложных условиях. Расход — не меньше
— Если по городу передвигаешься, то он, конечно, за счет колес потребляет побольше, чем уазик обычный. Где-то под двадцатку литров он лопает. А если заезжаешь на бездорожье, на пониженной долго двигаешься, лебедку включаешь, то там уже даже не знаю сколько — потребляет, и всё.
— Весной ездили березовый сок собирать в лес, просто покататься с ребятами знакомыми. В Каракан выезжали, искали сложные места. У них «Паджерики» и «УАЗ-Патриот», менее подготовленные. С детьми катался, с мальчишками. Тут такой момент — дети потом вырастут мужчинами, они должны уметь крутить гайки. Самая лучшая машина, где можно научиться крутить гайки, — это уазик, здесь всё время надо что-то крутить.
— Ездили с сыном, по протоке с ним шли — слева водоросли, справа водоросли, перед нами рыба, от нас убегает плывет. Глубина была чуть ниже порога. А самая максимальная глубина была — на капот захлестывала вода, но это кратковременно, в ямах. Если долго идешь, мотору-то ничего, а вот сцепление намокает. Здесь уже лепестковое усиленное сцепление стоит, а было лапковое старое, вот оно не намокает. Вот лучше лапковое ставить для воды.
— Конечно, застревал — лебедкой своей вытаскивал. Так, чтобы посторонняя помощь была нужна, — нет. Наоборот, мне на покатушках приходится таскать тех, кто застрял. А ребятишкам нравится, когда снимаешь тент, — открытая машина, кабриолет!
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