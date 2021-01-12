От «шестерки» до «Лексуса»: аналитики назвали самые продаваемые в Новосибирске модели машин с пробегом

В Новосибирской области за прошедший год выросло число продаж подержанных авто. По данным Авито Авто, регион занял первое место по росту проданных машин в России (+39,2% к 2019 году).



— В Новосибирской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (Lada), Nissan, Honda и Mazda, — отметили эксперты.



В десятку самых продаваемых в НСО моделей попали четыре отечественных — ВАЗ (Lada) 2107 (средняя цена — 55 тысяч рублей), ВАЗ (Lada) 4x4 (130 тысяч рублей), ВАЗ (Lada) 2106 (33 тысячи рублей) и ВАЗ (Lada) 2109 (45 тысяч рублей). На первом месте, как и в прежние годы, — Toyota Corolla со средней стоимостью 250 тысяч рублей. Есть в десятке и более дорогие модели — Lexus RX (900 тысяч рублей) и Toyota RAV4 (760 тысяч рублей).