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От «шестерки» до «Лексуса»: аналитики назвали самые продаваемые в Новосибирске модели машин с пробегом

Рост продаж подержанных авто с пробегом оказался в НСО самым высоким в стране

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Эксперты связывают взрывной рост продаж автомобилей на новосибирской вторичке с&nbsp;отложенным спросом после самоизоляции и перебоями с поставками новых машин

Эксперты связывают взрывной рост продаж автомобилей на новосибирской вторичке с отложенным спросом после самоизоляции и перебоями с поставками новых машин

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В Новосибирской области увеличилось число проданных подержанных машин

В Новосибирской области за прошедший год выросло число продаж подержанных авто. По данным Авито Авто, регион занял первое место по росту проданных машин в России (+39,2% к 2019 году).

— В Новосибирской области в топ-5 самых продаваемых марок вошли (в порядке убывания объема продаж): Toyota, ВАЗ (Lada), Nissan, Honda и Mazda, — отметили эксперты.

В десятку самых продаваемых в НСО моделей попали четыре отечественных — ВАЗ (Lada) 2107 (средняя цена — 55 тысяч рублей), ВАЗ (Lada) 4x4 (130 тысяч рублей), ВАЗ (Lada) 2106 (33 тысячи рублей) и ВАЗ (Lada) 2109 (45 тысяч рублей). На первом месте, как и в прежние годы, — Toyota Corolla со средней стоимостью 250 тысяч рублей. Есть в десятке и более дорогие модели — Lexus RX (900 тысяч рублей) и Toyota RAV4 (760 тысяч рублей).

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— Средняя цена подержанного автомобиля по России в 2020 году составила 290 000 рублей — на 7% больше, чем год назад. В Новосибирской области средняя цена — 300 000 рублей. Лидером по доступности подержанных автомобилей является Алтайский край (средняя цена в этом регионе — 190 000 рублей), — говорится в сообщении Авито Авто.

В числе факторов, которые повлияли на удорожание подержанных авто, эксперты называют повышенный спрос, колебания курсов валют и связанное с этим «увеличение издержек большинства игроков авторынка».

В декабре автоэксперт НГС изучал, какие машины предлагаются на новосибирской вторичке с мизерным пробегом и есть ли в этом подвох.

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«Авито»автоавтомобили с пробегом
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