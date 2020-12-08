Стояла и не ездила: подержанные машины с мизерным пробегом — проверяем их историю и ищем подвох

Когда мы ищем себе подержанный автомобиль, то, конечно же, одним из главных параметров при выборе является пробег — чем он меньше, тем, разумеется, лучше. По статистике, среднестатистическая машина проезжает в год 17 500 километров, поэтому когда мы видим, к примеру, 5-летнее авто с пробегом 10 тысяч километров, резонно закрадываются подозрения. Тем не менее есть такие автолюбители, которые действительно мало ездят, найти такой честный вариант будет удачей. Посмотрим, какие машины предлагаются на новосибирской вторичке с мизерным пробегом и есть ли в этом подвох.
Nissan Qashqai, 2017 год
Пробег у этого кроссовера за 3 года должен бы был превысить 30–40 тысяч километров, но нам повезло — машина проехала всего 4683 километра. Состояние у авто действительно близко к идеалу, это видно и по кузову, и по салону. Двигатель 1,2-литровый 115-сильный, механика, передний привод. «Автомобиль Nissan Qashqai в состоянии нового автомобиля. Покупалась и обслуживалась у официального дилера Nissan. Полностью заводской окрас 100% (без подкрасов и окрасов), не участвовала в ДТП», — пишет владелец, который по ПТС действительно является единственным. По отчету «ПроАвто», машина в ДТП не участвовала, в истории пробега — 6 отметок, скруток не было. Просят за Qashqai
Bentley Bentayga, 2016 год
Люксовый внедорожник за 4 года проехал 9900 километров, 6-литровый 608-сильный красавец будто только что из автосалона, состояние отличное. Сообщается, что эксплуатацию начали с сентября 2018 года, поэтому и пробег такой. «Сам автомобиль произведен в октябре 2016 года, эксплуатировался до мая 2019-го, с этого времени стоит в парковке», — уточняет владелец, который является единственным. В истории пробега скруток не обнаружено, есть промежуточная запись в
Lada Granta, 2013 год
7-летняя «Лада» с пробегом 8 тысяч километров — да ладно? Но владелец настаивает на своем: «Комплектация люкс. Пробег
Porsche Boxster, 2016 год
За 4 года автомобиль наездил 6353 километра — на нем, видимо, прогуливались по выходным в хорошую погоду. 2,5-литровый 350-сильный двигатель, роботизированная коробка передач, задний привод. «Автомобиль в отличном техническом состоянии, что подтверждает пройденная диагностика по 111 пунктам», — уточняется в объявлении. Машиной по ПТС владел единственный человек, в отчете «ПроАвто» ДТП и скруток не обнаружено, есть промежуточная отметка пробега
«УАЗ-Патриот», 2017 год
Наш рекордсмен, который проехал всего 3700 километров, — что он делал всё это время? 2,7-литровый 135-сильный двигатель, полный привод, механика. «Продам хорошего "Патрика". Своевременное обслуживание, пройдены все ТО, сервисная книжка», — уточняет владелец. В ПТС две записи, машина поменяла хозяина 20 февраля этого года. Заглянем в подробный отчет — и тут нас ждет сюрприз. 11 июня владелец посещал автосервис, который зафиксировал пробег в