Стояла и не ездила: подержанные машины с мизерным пробегом — проверяем их историю и ищем подвох

Когда мы ищем себе подержанный автомобиль, то, конечно же, одним из главных параметров при выборе является пробег — чем он меньше, тем, разумеется, лучше. По статистике, среднестатистическая машина проезжает в год 17 500 километров, поэтому когда мы видим, к примеру, 5-летнее авто с пробегом 10 тысяч километров, резонно закрадываются подозрения. Тем не менее есть такие автолюбители, которые действительно мало ездят, найти такой честный вариант будет удачей. Посмотрим, какие машины предлагаются на новосибирской вторичке с мизерным пробегом и есть ли в этом подвох.