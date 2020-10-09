Газонщиков огорчат рублём: Минюст предложил радикальный способ борьбы с дворовыми нарушителями

В России предложили штрафовать на 5 000 рублей за парковку на газоне
Продолжается обсуждение нового КоАП РФ, предложенного Минюстом, и после очередной порции улучшений в нём появился штраф за парковку на газонах и детских площадках. А ещё — наказание для владельцев, бросивших свои автомобили.
Трудные «роды» нового КоАП
Проект нового административного кодекса разрабатывают с конца прошлого года, его первая редакция вызвала скандал — Минюст тогда предлагал резко (и, вероятно, бездумно) повысить штрафы для водителей, например, за превышение скорости на 20–40 км/час штрафовать сразу на 3000 рублей (сейчас — 500). Во второй редакции КоАПа водительскую часть оставили без серьёзных изменений, но добавили долгожданную статью, которая наказывает за типичные нарушения во дворах: парковку на газонах и детских площадках.
Нарушения на газонах вывели из серой зоны
За такие проступки в проекте КоАП отвечает статья 16.10 (многие СМИ ошибочно написали 16.9). За стоянку и езду по зелёным насаждениям любого типа предусмотрен штраф 1,5–4 тысячи рублей, а на детских площадках — 2–5 тысяч рублей. Причём штрафовать за эти нарушения новый административный кодекс позволяет «заочно», то есть с помощью камер фотовидеофиксации — штраф в этом случае составляет половину от максимального. Выписывается он на владельца автомобиля, даже если за рулём был другой, но хозяин машины вправе доказывать свою невиновность. Аналогичный подход используется сейчас для нарушений, зафиксированных камерами.
Есть и ещё два новых штрафа: за мойку автомобиля во дворе (до 2 тысяч) и за оставление во дворах разукомплектованных транспортных средств (до 3 тысяч рублей).
Штрафовать будут не только гаишники
Меняется и список лиц, которые могут наказать за подобные нарушения: помимо полиции (в частности, ГИБДД) наказывать водителей смогут представители местной власти. В КоАП появляется понятие «административная комиссия», которое до сих пор существовало на птичьих правах. Теперь оно подробно прописано в статье 42.5 КоАП. Комиссии из представителей местных органов власти смогут выписывать постановления водителям без вызова полиции.
Прояснение этого момента важно, потому что сейчас во дворах царит «двоевластие»: проезжими частями и тротуарами ведает ГИБДД, а вот за озеленённые территории и детские площадки обычно отвечают местные власти разного уровня и другие структуры (во дворах это могут быть, например, управляющие компании). Но чётко выстроенной практики наказаний нет, потому что местные законы зачастую противоречат федеральным и системно не применяются.
Если новый КоАП РФ примут, штрафовать газонщиков смогут, например, районные комиссии без присутствия автовладельца, что существенно упрощает всю процедуру.
Почему штраф вводят так долго?
В 2017 году уже была попытка ввести в КоАП новую статью 8.23.1, которая предусматривала штраф в 1–5 тысяч рублей за стоянку на газоне, но законопроект забуксовал в том числе из-за споров о том, кто должен его применять: ГИБДД или участковые? Сейчас подобные нарушения регулируются местным кодексами о правонарушениях, но применяются такие штрафы редко. В том числе из-за невозможности точно установить, кто именно был за рулём транспортного средства. В проекте КоАП РФ эту проблему решили, добавив газонные нарушения в список исключений, для которых не действует презумпция невиновности (то есть крайним по умолчанию является автовладелец).
Штрафа за оставление во дворе разукомплектованной машины в нынешнем КоАП и вовсе нет, но в регионах России практикуется более жёсткая мера — эвакуация на штрафстоянку с последующей продажей. В проект КоАП РФ, предложенном Минюстом, такой штраф появляется вместе с определением «разукомплектованный автомобиль».
Под разукомплектованным транспортным средством следует понимать транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стёкол, внешних световых приборов, колёс, шин, а также сгоревшее транспортное средство.
Эвакуация остаётся, но не для газонщиков
Из нового КоАП исчезла глава, посвящённая задержанию транспортного средства (в народе процедуру называют эвакуацией на штрафстоянку), но её не отменили, а перенесли в процессуальный кодекс об административных нарушениях. Основные поводы те же самые, например, нарушение правил остановки и стоянки, создание помех или езда пьяным. Но вот за парковку на газоне или детской площадке эвакуации по-прежнему не предусмотрено.
Новый КоАП должен был вступить в силу уже с 1 января 2021 года, но из-за проволочек вряд ли будет утверждён раньше весны.