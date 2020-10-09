Газонщиков огорчат рублём: Минюст предложил радикальный способ борьбы с дворовыми нарушителями

Нарушения на газонах вывели из серой зоны



За такие проступки в проекте КоАП отвечает статья 16.10 (многие СМИ ошибочно написали 16.9). За стоянку и езду по зелёным насаждениям любого типа предусмотрен штраф 1,5–4 тысячи рублей, а на детских площадках — 2–5 тысяч рублей. Причём штрафовать за эти нарушения новый административный кодекс позволяет «заочно», то есть с помощью камер фотовидеофиксации — штраф в этом случае составляет половину от максимального. Выписывается он на владельца автомобиля, даже если за рулём был другой, но хозяин машины вправе доказывать свою невиновность. Аналогичный подход используется сейчас для нарушений, зафиксированных камерами.



Есть и ещё два новых штрафа: за мойку автомобиля во дворе (до 2 тысяч) и за оставление во дворах разукомплектованных транспортных средств (до 3 тысяч рублей).