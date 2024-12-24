Еще ест корм для котят: в Новосибирске продают гигантского мейн-куна за 70 тысяч — ему меньше полугода

Судя по всему, котенок вырастет еще Источник: Avito











В Новосибирске продают гигантского мейн-куна за 70 тысяч рублей. Объявление разместили на сайте Avito. Сейчас котенку 5,5 месяца, но он уже весит 6 килограммов. Представительница питомника Ольга отметила, что котенок ласковый и не пакостный.

— Возраст 5,5 месяца, вес 6 килограммов. Такие рождаются редко. На фото именно котенок, а не его мама или папа, — указано в объявлении.

Автор указал, что по характеру котенок спокойный и ласковый. Спокойно уживается с другими кошками и абсолютно не конфликтный. Кроме того, мальчик уже вакцинирован, кастрирован и готов к переезду. Его приучили к лотку и когтеточке. Питается этот гигант в основном сухим кормом для котят.

В новый дом питомец отправится с полным пакетом документов: договором, метрикой, генетическими тестами родителей, рекомендациями заводчика. Также представители питомника просят о пожизненном приятном ненавязчивом общении с новым владельцем.

Все животные из питомника, как указано в объявлении, обследованы на хронические смертельные инфекции — лейкоз и иммунодефицит кошек, также у них есть УЗИ сердца. Кошки проходят регулярную вакцинацию и обработку от паразитов.

— В питомнике котята разводятся и выращиваются для продажи. Я заводчик. Все котята на продажу, — коротко сообщила корреспонденту НГС Ольга причины продажи гиганта.