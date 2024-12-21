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Животные истории «Хозяева избавились после первого укуса»: сибирячка поселила в квартире 14 змей — теперь она ходит с ними на корпоративы

«Хозяева избавились после первого укуса»: сибирячка поселила в квартире 14 змей — теперь она ходит с ними на корпоративы

Татьяна верит, что символ года в доме обязательно принесет удачу

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5 комментариев

Татьяна Мартын со своими любимцами

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У жительницы Новосибирска Татьяны Мартын необычное хобби — змеи. В квартире сибирячки сейчас проживает 14 таких питомцев: удав Колян, милашка Рая, стиляга Ковер, гром-женщина Альбина… Перечислять можно долго. Историю любительницы рептилий мы писали два года назад (и даже опробовали на себе экзотический массаж змеями). В преддверии Нового года мы решили снова поболтать с Татьяной о ее любимцах, переменах в жизни, суевериях — женщина надеется, что символ года в доме принесет ей удачу.

Колян и компания

Любовь к необычным питомцам началась у Татьяны Мартын около 7 лет назад. Во время отдыха в Азии туристам предлагали сделать фото со змеей, сибирячка не стала отказываться. Показывали змей и в Горном Алтае — женщина не упустила возможности подержать в руках змейку и сфотографироваться с ней. Как водится — загорелась, и по возвращении домой уже смотрела питомцев на «Авито».

Вот с такими малышами мы познакомились два года назад

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Первым у Татьяны поселился удав, она назвала его Коляном. Прожив около года в компании одной змеи, Татьяна решила, что ей мало. Сибирячка плотно занялась изучением класса пресмыкающихся, общалась с заводчиками и постепенно начала брать малышей. Сейчас в квартире у женщины живет 14 особей.

Выросли так выросли (обнимаются)

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— В прошлом году у меня появилась новая змея — отказник. Семья взяла и после первого же укуса от неё избавились. Я выкупила эту змейку. Самое главное в общении с рептилиями — это техника безопасности. У меня эта змея еще ни разу не кусалась, — рассказывает женщина.

Змеиные выползки Татьяна часто отдает на изделия рукодельницам

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Нельзя тревожить змею, когда она спит, брать в руки после того, как трогал кормовой объект — грызуны очень пахучие. Логично, что если уронить змею или наступить на нее, то она проявит в ответ агрессию, в остальном же змея не замечает ничего вокруг.

Новые хвостики

— Уже год в нашем доме живет рыжая кошечка. Она проявляла интерес к змеям с первого дня — играла лапкой по стеклу у нижних рядов террариума, а когда змеи ползали, она всячески пыталась их поймать. Змеи не обращали на нее внимание и старались уползти, — говорит владелица рептилий.

Есть будете? Я что, зря старалась?

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Первые три месяца во время уборки террариумов кошку закрывали в другой комнате.

— Постепенно стали приучать, что змеи опасны и к ним подходить нельзя. Ей нужно играться с ними и она кусает их за хвосты. К морде змеи мы кошку не подпускаем, — уточняет собеседница.

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В начале декабря в квартире Татьяны случайно появился еще один рыжий котенок — вот он к змеям равнодушен, его больше интересует кошка. Новые питомцы — новые правила. Рептилии теперь живут под замком — чтобы случайно не открыли мордочками дверцы.

— Уж очень им нравится гулять по квартире, — добавляет Татьяна.

Дома змейки живут в террариумах

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Змеи-подростки по-прежнему живут вместе, рассаживать их по одному — места нет. Хоть теперь Татьяна с мужем и живут вдвоем в трехкомнатной квартире (дети выросли и съехали), строить новые террариумы она не планирует, а некоторых змеек даже собирается продать: есть одинаковые особи.

Прощай, Жорик

— Этой осенью я потеряла своего любимого удава Жорика — он альбинос. По моим подсчетам ему было около 18 лет. Жорик был не только моим любимцем, но и любимцем многих моделей — он часто ездил со мной на съемки, — делится Татьяна грустной новостью.

Жорик прожил счастливую змеиную жизнь

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У Жорика обнаружили сердечную недостаточность — это распространенная болезнь у рептилий, как и пневмония. Татьяна объясняет, что в неволе змеи живут около 25 лет, гораздо больше, чем в дикой природе.

— Так что Жорик почти прожил свой цикл, — заключает Татьяна.

Новый 2025-й

Отлично вписался в интерьер

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Татьяна искренне надеется, что наличие символа 2025 года в доме, особенно в таком количестве, принесет счастье и удачу.

— Я очень этого хочу. 2024 год для меня был очень тяжелый, много было плохого в этом году. Теперь я просто хочу, чтобы год змеи был не только для меня, но и для всех жителей России счастливым и удачным, — говорит сибирячка.

Звезды корпоративов и сцены

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Сам праздник Татьяна встретит на корпоративе — заказы так и сыпятся. Змейкам полезно поползать по гостям на вечеринке, а чтобы питомцы не стрессовали, женщина старается не брать больше 2-3 мероприятий в день.

— Пять дней в неделю я провожу на основной работе, а в вечернее время и выходные занимаюсь мероприятиями — мне очень нравится. Появляются новые знакомства с хорошими людьми, а змейки эмоционально меня поддерживают: с ними не возможно уставать, — делится Татьяна.

После праздников Татьяна и змейки пойдут в отпуск

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Перед годом змеи появился бешеный спрос на фотосессии с рептилиями, а некоторые змейки даже участвуют в восточных танцах.

— 1 января я планирую кормить змей и 10 дней тишины, пока змеи будут переваривать корм, — говорит Татьяна. Отдых потребуется не только змейкам, но и их хозяйке.

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Комментарии
5
VVadim
6 минут
А потом у соседей из унитаза вылезают....
Гость
38 минут
Уверен, что жорика добили всякие поездки по корпоративам...
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