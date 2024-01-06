Самая милая ящерица в мире. Как в обычной квартире живет улыбающийся «дракончик» — история

Режим дня и привычки

Эублефар Леон появился в семье Носовых два года назад. У него нетипичная расцветка — хамелеон. В зависимости от настроения он может менять цвет от белого до сиреневого и желтого. Обычно такие ящерицы яркие и пятнистые.

— Мы его брали уже взрослым, ему было два года. Наши друзья купили трех эублефаров. Думали, что это две девочки и мальчик, а оказалось: два мальчика и девочка. Самцы начали постоянно драться друг с другом. Мы одного забрали. Эублефары стоят недорого — тысячи три или четыре. Они могут прожить до 25 лет! Настоящие долгожители, — рассказала редакции Лидия Носова, хозяйка Леона.