Мэр Омска вырастил хамелеона Фиону и не смог за ней дальше ухаживать - где теперь животное

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что стало с подаренным ему хамелеоном. Как передали корреспонденту NGS55.RU, рептилию по имени Фиона было решено перенести из кабинета градоначальника в более подходящие условия. Дело в том, что хамелеон вырос до больших размеров и возникли трудности с его содержанием.
Напомним, в прошлом году школьник Максим Ревзин сделал Сергею Шелесту необычный подарок — детеныша хамелеона, который родился в террариуме Октябрьского Дома детского творчества. Мальчик рассказал мэру, как кормить питомца, ухаживать за ним, и вручил специальную памятку с «расписанием» рептилии. Хамелеон прожил в кабинете Шелеста почти полтора года.
— Фиона выросла достаточно большой, ей требуются определенные условия содержания, особый температурный режим, гигиенические процедуры, мытье аквариума — производить всё это в стенах административного здания довольно сложно. Чтобы обеспечить живому подарку достойное содержание, было решено передать его в надежные руки преподавателей и воспитанников зоологического кружка. Знаю, что с Фионой всё в порядке, она прекрасно себя чувствует и с большим аппетитом ест сверчков, — комментирует мэр.
Кстати, выбирать имя помогали сами омичи.
А мэр Новосибирска ранее рассказывал о своих симпатиях к манулу. Но такого кота завести дома нельзя