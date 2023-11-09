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Мэр Омска вырастил хамелеона Фиону и не смог за ней дальше ухаживать - где теперь животное

Сергей Шелест заверил, что с его бывшим питомцем все в порядке

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Маленький хамелеон на фото вымахал в огромную рептилию

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Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что стало с подаренным ему хамелеоном. Как передали корреспонденту NGS55.RU, рептилию по имени Фиона было решено перенести из кабинета градоначальника в более подходящие условия. Дело в том, что хамелеон вырос до больших размеров и возникли трудности с его содержанием.

Напомним, в прошлом году школьник Максим Ревзин сделал Сергею Шелесту необычный подарок — детеныша хамелеона, который родился в террариуме Октябрьского Дома детского творчества. Мальчик рассказал мэру, как кормить питомца, ухаживать за ним, и вручил специальную памятку с «расписанием» рептилии. Хамелеон прожил в кабинете Шелеста почти полтора года.

— Фиона выросла достаточно большой, ей требуются определенные условия содержания, особый температурный режим, гигиенические процедуры, мытье аквариума — производить всё это в стенах административного здания довольно сложно. Чтобы обеспечить живому подарку достойное содержание, было решено передать его в надежные руки преподавателей и воспитанников зоологического кружка. Знаю, что с Фионой всё в порядке, она прекрасно себя чувствует и с большим аппетитом ест сверчков, — комментирует мэр.

Кстати, выбирать имя помогали сами омичи.

А мэр Новосибирска ранее рассказывал о своих симпатиях к манулу. Но такого кота завести дома нельзя

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