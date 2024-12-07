«Нервы не выдерживают»: жильцов многоквартирника донимает лай собак — соседи считают, что животных мучают

По словам Светланы, поведением собак недовольны многие жильцы дома Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В Ленинском районе Новосибирска жителей многоэтажки беспокоит бесконечный собачий лай, который доносится из одной из квартир. В редакцию из-за проблемы обратилась жительница дома Светлана. Женщина отметила, что не может спокойно спать по ночам.

— Лай стоит днями и ночами. Я не могу спать, сил уже нет и нервы не выдерживают. Там собаки две, хаски, и когда я пошла в эту квартиру и они мне открыли, я увидела, что собаки в клетках сидят, а это еще и жестокое обращение с животными, — отметила читательница НГС Светлана.

Источник: читательница НГС Светлана

По словам женщины, она не знает — собственники или квартиранты живут в квартире. Собак они завели недавно. Женщина обращалась в управляющую компанию, после чего с ней связалась хозяйка и сообщила, что в квартире проживает ее сын. Когда Светлана попыталась поговорить с владельцами шумных животных, те отрицали свою вину. Недовольная женщина обсудила происходящее с другими соседями, а также обратилась в полицию.

На видео за закрытыми дверями в подъезде слышен истошный вой животных.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию по ситуации с возможным жестоким обращением с животными, а также в ГУ МВД России по новосибирской области. В ведомстве ответили, что заявление действительно поступило и сейчас проводится проверка. Ответ мэрии мы опубликуем сразу же. Как его получим.