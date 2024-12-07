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Животные «Нервы не выдерживают»: жильцов многоквартирника донимает лай собак — соседи считают, что животных мучают

«Нервы не выдерживают»: жильцов многоквартирника донимает лай собак — соседи считают, что животных мучают

Собаки не дают покоя жителям многоквартирного дома в Новосибирске

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1 комментарий

По словам Светланы, поведением собак недовольны многие жильцы дома

Источник:

В Ленинском районе Новосибирска жителей многоэтажки беспокоит бесконечный собачий лай, который доносится из одной из квартир. В редакцию из-за проблемы обратилась жительница дома Светлана. Женщина отметила, что не может спокойно спать по ночам.

— Лай стоит днями и ночами. Я не могу спать, сил уже нет и нервы не выдерживают. Там собаки две, хаски, и когда я пошла в эту квартиру и они мне открыли, я увидела, что собаки в клетках сидят, а это еще и жестокое обращение с животными, — отметила читательница НГС Светлана.

Источник:

По словам женщины, она не знает — собственники или квартиранты живут в квартире. Собак они завели недавно. Женщина обращалась в управляющую компанию, после чего с ней связалась хозяйка и сообщила, что в квартире проживает ее сын. Когда Светлана попыталась поговорить с владельцами шумных животных, те отрицали свою вину. Недовольная женщина обсудила происходящее с другими соседями, а также обратилась в полицию.

На видео за закрытыми дверями в подъезде слышен истошный вой животных.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию по ситуации с возможным жестоким обращением с животными, а также в ГУ МВД России по новосибирской области. В ведомстве ответили, что заявление действительно поступило и сейчас проводится проверка. Ответ мэрии мы опубликуем сразу же. Как его получим.

Ранее НГС писал о том, что во дворах рядом с двухэтажками новосибирец посадил на цепь алабая. Пес бросался на соседей.

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Комментарии
1
Гость
15 минут
Жалуйтесь, вызывайте участкового - пусть акты составляет. Пишите куда можете. Может и добьетесь чего нибудь, особенно если будет не один человек писать и звонить.
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