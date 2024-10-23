«Все боятся»: во дворах рядом с двухэтажками новосибирец посадил на цепь алабая — пес бросается на соседей

Пес сидит на общей территории, за ним на фото — чужой частный дом, который не принадлежит его хозяину Источник: читательница НГС











В Новосибирске жители двух двухэтажек по улице Троллейная, 89 и 91 боятся за свою жизнь — их сосед поселил в общем дворе огромного алабая, который кидается на людей и уже покусал двух мужчин. Подробности редакции НГС рассказали сами жильцы.

— Сначала собака сидела на цепи, теперь владелец построил ей вольер. Она уже срывалась несколько раз, покусала двоих людей. Жаловались везде, но никаких изменений. Все жильцы боятся, — обратилась в НГС местная жительница Алевтина Буллих.

Пес живет на улице уже не меньше трех лет. По словам Алевтины, в управляющей компании им никак не помогли в решении проблемы. Приезжали специалисты из муниципального Центра по проблемам домашних животных, но отметили, что пес уже чипирован и у него есть владелец, и уехали. Соседа женщины собака покусала 3 октября, он отмечает, что пострадавший до сих пор на больничном. В прошлый раз жертвой стал еще один мужчина.

— Пес живет в 10 метрах от детской площадки. В тот день он сорвался с цепи. Мой сосед спасал детей, и собака его покусала. До сих пор лечится. Владелец сделал собаке после этого вольер, но он хлипкий, весь шатается, а пес уже делает подкоп, — говорит Алевтина.

Собака часто лает, сидя в одиночестве Источник: читательница НГС

Супруга пострадавшего Любовь Якобчук рассказала корреспонденту НГС, что после укуса у ее мужа остались рваные раны на руке и ноге. В этот же день женщина вызвала полицию и написала заявление.

— Муж хотел в подъезд убежать, но увидел, что рядом гуляют дети. Она его возле гаража зажала и кусала. Подъехал сосед на машине и собаку оттолкнул. Муж запрыгнул внутрь. Уже дома увидели, что у него вся рука была прям разорвана и покусы на ноге, — вспоминает сибирячка.

В травматологическом отделении поликлиники мужчину осмотрели и диагностировали раны из-за укусов (копия документа есть в распоряжении редакции). Любовь добавила, что, когда хозяин гулял с собакой, она вела себя неагрессивно, а сидя в неволе, постоянно лает.

Найти контакты владельца животного не удалось. В ГУ МВД России по Новосибирской области информацию об обращении мужчины подтвердили.

— Заявление поступило от гражданина вследствие получения им травм от укуса животного. Проводится проверка, — сообщили в полиции.

Корреспондент НГС также направила запрос в мэрию Новосибирска и в УК «СПАС-Дом», которая управляет домами № 89 и 91 по улице Троллейной, так как дозвониться туда не удалось. Все ответы мы опубликуем сразу же, как их получим.