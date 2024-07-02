«Кричал от боли, был весь в крови»: хаски набросилась на ребенка в Новосибирске — видео атаки

Инцидент произошел во дворе дома на улице 1-й Шоссейной Источник: АСТ-54, vk.com











В Ленинском районе Новосибирска пес породы хаски напал на маленького ребенка. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».



Инцидент произошел 24 июня. Автор поста — тетя пострадавшего ребенка — рассказала, что владельцы выгуливали пса породы «сибирский хаски» без намордника на территории, где подобные действия запрещены.

На опубликованных кадрах видно, как ребенок вышел из подъезда и поехал на самокате в сторону детской площадки. В один момент из-за кустов на него напала собака. Все это произошло на глазах у хозяев пса.



— Малыш истошно кричал от испуга и боли, был весь в крови. Ребёнок очень сильно пострадал, его незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь, так же малышу назначили долгое лечение (до сентября месяца), — говорится в сообщении в паблике.



Источник: АСТ-54, vk.com

По словам тети пострадавшего, на следующий день с мамой ребенка встретился хозяин пса. Тот якобы заявил, что является действующим сотрудником полиции и ему «ничего нельзя сделать». Мужчина также якобы заявил, что после инцидента в реабилитации нуждается его собака, поскольку она напугана и теперь боится детей на самокатах.



Корреспондент НГС попытался связаться с тетей пострадавшего мальчика, чтобы узнать детали инцидента. Девушка проигнорировала сообщения в социальных сетях.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел во дворе дома на 1-ой Шоссейная. Пострадавшему мальчику шесть лет, он получил раны локтевого сустава. Ведомство проводит проверку в отношение владельца животного, по итогам проверку будут приняты меры реагирования. Аналогичную доследственную проверку проводят и представители Следственного комитета.