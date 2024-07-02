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Происшествия «Кричал от боли, был весь в крови»: хаски набросилась на ребенка в Новосибирске — видео атаки

«Кричал от боли, был весь в крови»: хаски набросилась на ребенка в Новосибирске — видео атаки

Проверку инцидента начали следователи и прокуроры

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47 комментариев
Инцидент произошел во дворе дома на улице 1-й Шоссейной

В Ленинском районе Новосибирска пес породы хаски напал на маленького ребенка. Информация о происшествии опубликована в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 24 июня. Автор поста — тетя пострадавшего ребенка — рассказала, что владельцы выгуливали пса породы «сибирский хаски» без намордника на территории, где подобные действия запрещены.

На опубликованных кадрах видно, как ребенок вышел из подъезда и поехал на самокате в сторону детской площадки. В один момент из-за кустов на него напала собака. Все это произошло на глазах у хозяев пса.

— Малыш истошно кричал от испуга и боли, был весь в крови. Ребёнок очень сильно пострадал, его незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь, так же малышу назначили долгое лечение (до сентября месяца), — говорится в сообщении в паблике.

По словам тети пострадавшего, на следующий день с мамой ребенка встретился хозяин пса. Тот якобы заявил, что является действующим сотрудником полиции и ему «ничего нельзя сделать». Мужчина также якобы заявил, что после инцидента в реабилитации нуждается его собака, поскольку она напугана и теперь боится детей на самокатах.

Корреспондент НГС попытался связаться с тетей пострадавшего мальчика, чтобы узнать детали инцидента. Девушка проигнорировала сообщения в социальных сетях.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что инцидент произошел во дворе дома на 1-ой Шоссейная. Пострадавшему мальчику шесть лет, он получил раны локтевого сустава. Ведомство проводит проверку в отношение владельца животного, по итогам проверку будут приняты меры реагирования. Аналогичную доследственную проверку проводят и представители Следственного комитета.

В начале июня в Кировском районе собака породы хаски напала на 8-летнюю девочку. Животное повалило ребенка на асфальт и укусило.

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Новосибирск Животные Нападение собаки на ребенка
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Комментарии
47
Мрр
2 июля 2024, 16:31
Раны получил при падении? Или прям укусы? На видео отлично видно, что ребенок летит сломя голову и врезается в поводок и собаку. Родители купили самокат, а правилам не обучили, он так мог и малыша какого-нибудь сбить.
Мрр
2 июля 2024, 16:34
Тем, кто предлагает усыпить собаку-- собака была на поводке, с хозяином и в нее врезался ребенок на самокате. Может его усыпить? Или родителей, которые не смотрят за 6-летним ребенком?
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